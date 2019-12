Joaquín: "Es como vivir un sueño y hacerlo realidad"

Visiblemente emocionado llegaba Joaquín Sánchez a la sala de prensa del Benito Villamarín para ser presentado en multitud. Más de 20.000 béticos esperaban con ansia verlo vestido de corto y con un balón en los pies. Una presentación esperada con anhelo desde hace nueve años. Tiempo que estuvo lejos de Heliópolis.

Una felicidad que no ocultaba. Agradecía el esfuerzo realizado por el Club: "Sé el esfuerzo grande que ha hecho el Club para que yo esté aquí hoy. El mayor deseo que tenía era volver a casa. Así lo dije y así lo transmití. Han sido semanas difíciles y muy duras. Estoy donde quiero, donde sé que voy a ser feliz. Ojalá sea el principio de muchos días de felicidad".

"Estoy feliz como un niño chico"

Devolver el cariño es uno de los objetivos de Joaquín: "Desde el primer día que dejé el Betis nunca me fui porque mi sentimiento y mi corazón han sido béticos siempre. He estado en equipos como el Valencia CF por el que siento un enorme cariño y respeto por toda su afición. También en Málaga, donde me encontré como en casa. Viví momentos muy bonitos allí, pero la realidad es que estoy viviendo un sueño, estoy feliz como un niño chico. Afortunadamente, se ha podido hacer realidad y lo voy a disfrutar cada minuto. Espero poder darle a toda esa gente el cariño y el respeto que me han demostrado durante toda mi carrera, incluso ya no estando aquí como jugador del Real Betis".

El del Puerto de Santa María reconoce que puede ser el momento más feliz de su carrera: "Puede ser porque es hacer realidad el sueño que tengo desde hace tantos años, desde el primer día que salí con 25 años por esa puerta, sabiendo que dejaba algo muy grande aquí. Sabía que tenía que volver algún día, ya mi corazón me lo pedía a gritos. No se puede comparar con la primera etapa mía porque volver a la casa donde lo conseguí todo y donde la gente me trató con tanto cariño es vivir un sueño".

"Nuestra afición se va a sentir orgullosa del equipo"

Los galones de estrella no le asustan y Joaquín llega para coger el mando del equipo: "Responsabilidad tengo toda la del mundo, pero no me asusta nada. Vengo a luchar y a disfrutar, a colaborar en lo que pueda. Quiero aportar mi granito de arena, dar esa experiencia que tengo. No tengo la menor duda de que por supuesto somos un equipo que tiene que trabajar y luchar hasta el final. Por eso siempre se ha caracterizado el Real Betis, por dar la cara. Nuestra afición se va a sentir orgullosa del equipo que tiene el Real Betis Balompié".

"Físicamente me encuentro muy bien"

El momento de volver a casa era el idóneo: "Puedo asegurar que era el momento y que era lo que más deseaba en el mundo entero. En Florencia la gente me ha respetado y me ha querido. Sé que dejo una huella importante allí, eso también lo llevo en mi corazón. En contra de los sentimientos y de lo que te dice tu corazón no se puede ir. En este momento era lo que me pedía, mi única idea era volver a casa y reencontrarme con la afición. Eso va más allá".

Con respecto a su estado físico el futbolista gaditano manifestaba que se encuentra a tope: "Vengo con la ilusión intacta y con la motivación a full. De eso no hay duda. ¿Que no tengo 20 años? Por supuesto. Con con la experiencia que he vivido no voy a decir que sea mejor jugador, pero sí he mejorado en muchas cosas que antes no tenía. Afortunadamente, físicamente me encuentro muy bien. En ese aspecto, no tengo ninguna duda y no me asusta nada de poder hacer lo que quiero, disfrutar con lo que yo siento y rodeado de mi familia".