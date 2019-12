Córdoba CF 2015/2016: volver a soñar

El Córdoba CF vuelve a la Liga Adelante tras un año nefasto que no dio más que quebraderos de cabeza a la afición blanquiverde. Con esta vuelta a la categoría de plata del fútbol español, toca volver a trabajar por el ascenso tras un cambio radical en la plantilla y en la forma de pensar del club al completo, liderado por el presidente Carlos González González y el nuevo director deportivo Emilio Vega.

Las cosas han cambiado mucho por la ciudad califal tras un verano con un mercado de fichajes muy movido y con una pretemporada muy intensa donde se ha podido ver a la plantilla blanquiverde muy concentrada en hacer el trabajo bien desde el primer momento. Así con todo esto, toca adentrarse en el Córdoba CF 2015/2016 para volver a soñar con la Liga BBVA.

Datos

Número de abonados

Con la campaña de abonados ya cerrada, el club andaluz cuenta actualmente con 15.500 socios, siendo, por el momento, el segundo equipo de la Liga Adelante con más fieles.

Estadio y capacidad

El estadio del Córdoba CF, el Nuevo Arcángel, tiene capacidad para 20.989 espectadores exactamente. Alcanzó el primer lleno en el nuevo estadio frente al FC Barcelona en el torneo de la Copa del Rey en la temporada 2012/2013.

Temporada consecutiva en Segunda

Es la primera temporada del Córdoba en la Liga Adelante tras su descenso el año pasado de la Liga BBVA, pero anteriormente antes del ascenso, llevaba siete temporadas

Lista con los nombres de los jugadores que forman la plantilla

En la portería: Razak Brimah, Ismael Falcón y Antonio Sillero.

En la defensa: Marius Stankevicius, Albert Dalmau, Deivid Rodríguez, Héctor Rodas, Fran Serrano, Domingo Cisma y Abel Moreno.

En el centro del campo: Fidel Chaves, Rafa Gálvez, Sasa Markovic, Carlos Caballero, Pedro Ríos, Luso Delgado, Nando García, López Silva y Víctor Pérez.

En la delantera: Xisco Jiménez, Jean Paul Pineda, Arturo Pérez Reverte, Florín Andone y Raúl de Tomás.

¿Qué Córdoba CF podemos esperar?

El Córdoba CF de esta temporada tiene el firme objetivo del retorno a la categoría de oro del fútbol español tras su pasada nefasta temporada en la que firmó unos registros tan negativos, que quedarán para la historia de la Liga BBVA. ¿Qué podemos esperar de este año?

El conjunto andaluz cuenta con una figura en los banquillos que aportará muchísima experiencia, sobre todo porque conoce a la perfección la categoría y cuenta en su currículum con dos ascensos a la liga de las estrellas, aunque en otros clubes como Recreativo, no les hayan ido tan bien. De momento tiene el respaldo de la directiva, afición y jugadores y podrá empezar a trabajar sin ningún tipo de presión; el Córdoba espera de Oltra el técnico de futuro que llevaban buscando desde Paco Jémez.

La plantilla del Córdoba cuenta con más de una decena de altas por las obligadas bajas tras el descenso de categoría y las múltiples cesiones de las que dispuso el equipo andal califal del Chapi Ferrer, Miroslav Djukic y José Antonio Romero, porque hubo tres entrenadores. En la portería, se mezcla juventud y experiencia con Razak y Falcón; lo mismo en la defensa, como el centro del campo y delantera. ¿Qué esperamos de esta plantilla? Compromiso y actitud, que es lo que se echó en falta el curso pasado.

La afición no fallará, empezando porque hay casi los mismos abonados que la pobre pasada campaña; 15.500 seguidores se darán cita cada fin de semana en El Arcángel más los que se sumen, algo que la plantilla y club saben, ya que ven en su masa social algo importante, por no decir imprescindible, para conseguir el retorno a la Liga BBVA. ¿Qué se espera de la afición? Se podría decir que nada, porque ya lo da todo y poco se le puede exigir a una afición que nunca descansa de las pobres plantillas, en cuanto a unión se trata, año tras año: la afición estará con el equipo pase lo que pase.

Salidas

Ha habido salidas de distinta índole en este verano tan alocado para el Córdoba CF en lo que al mercado de fichajes se refiere. Tras las salidas de todos los jugadores que estaban en calidad de cedidos, otros jugadores decidieron marcharse sin renovar mientras que con otros finalmente se ha llegado a un acuerdo para desvincularse del club o por el contrario han sido vendidos.

Abel Gómez

Desde su llegada en 2012 se hizo un hueco importante en la plantilla blanquiverde haciéndose dueño del centro del campo. Tanto fue su importancia que durante las dos últimas temporadas fue designado capitán por el equipo.

Tras el desastre del descenso, el jugador decidió no renovar contrato y marcharse para probar nuevas experiencias en el Cádiz. Sin duda, el equipo perderá un pilar de defensa y ataque que controlaba el centro del campo con solvencia.

Adri Cuevas

Tras pasar por el primer equipo y el filial durante las pretemporadas y no llegar a cuajar del todo, el futbolista consiguió este verano llegar a un acuerdo con el club para desvincularse y así conseguir la carta de libertad.

Ante todo el Córdoba CF perderá las ganas e ímpetu que le ponía este jugador en cada partido, aunque este no llegara a tener la suficiente técnica que necesita el equipo para buscar el ascenso de nuevo.

Bernardo Cruz

Uno de los jugadores más queridos por su tradición blanquiverde y su dedicación a estos colores decidió marcharse este verano, tras haber sido uno de los protagonistas en la temporada del ascenso a la Liga BBVA y volver con ganas de ser importante después de su año cedido en el Racing de Santander.

Después de un verano donde intentó ganarse un hueco en la plantilla, este defensa con saber estar y fuerte en el juego aéreo será otra de las pérdidas para el Córdoba CF esta temporada y defenderá la camiseta del Sevilla Atlético.

Daniel Pinillos

Un lateral izquierdo que llegó para jugar en el filial y que al final se hizo un hueco en el primer equipo, llegando a disputar 861 minutos en la Liga BBVA. Pero fue el descenso lo que provocó que club y jugador llegasen a un acuerdo por la carta de libertad y así firmar con Nottingham Forest de la liga Championship inglesa.

Era un jugador que daba consistencia a la banda con buenas subidas para ayudar en ataque, aunque tal vez ha sido su falta de experiencia o sus últimas malas actuaciones las que han llevado al club a este acuerdo.

Edu Campabadal

Este jugador de Tarragona aterrizó con la carta de libertad en el Córdoba CF el año del ascenso, cogiendo bastante experiencia en el lateral derecho y posteriormente jugando un total de 14 partidos en la máxima categoría del fútbol español.

Su firmeza defensivamente junto a su ventaja física para ayudar en los ataques han hecho que el Mallorca se fijara en él por recomendación del actual entrenador y así conseguir su llegada con la carta de libertad.

Fran Cruz

Al igual que su hermano Bernardo, este joven defensa de la cantera decidió este verano llegar a un acuerdo con el club blanquiverde para conseguir su carta de libertad, la cual fue concedida tras evaluar todo lo que le había dado al equipo de su ciudad durante toda una vida desde las categorías inferiores hasta conseguir el ascenso.

Se va un defensa fuerte por arriba y que siempre puso en su sitio a los rivales a la hora de entrar en su área o cuando decidía subir a rematar en los saques de esquina.

Iago Bouzón

Tras una temporada donde fue fundamental para la defensa blanquiverde en el ascenso, la vuelta a la Liga BBVA se volvió un calvario para el jugador a causa de las lesiones y solo pudo disputar dos partidos y medio.

Si por algo se caracteriza este jugador es por su gran experiencia a sus 32 años y su firmeza atrás en la defensa. A ello hay que añadirle el peligro que supone por el juego aéreo en cada saque de esquina para los rivales.

Íñigo López

Este defensa de gran experiencia en Primera y Segunda División, llegó para hacerse dueño de la defensa del Córdoba CF en su regreso a la Liga BBVA, pero su bajo rendimiento hizo que no jugara los partidos acordados con el club blanquiverde, lo cual llevó a que no firmara otro año más de contrato.

Este defensa puede llegar a aportar ante todo experiencia y saber estar tras sus más de 81 partidos en la Liga BBVA y 37 en la Liga Adelante.

José Ángel Crespo

Llegó en calidad de cedido con opción de compra desde Italia, y se hizo valer con la elástica blanquiverde en sus 29 partidos la pasada temporada donde jugó en distintas posiciones rindiendo siempre al máximo nivel como se le exigía.

Pero los problemas llegaron cuando el club llevó a cabo esa opción de compra sobre el jugador, llevando a este a quejarse de que no quería permanecer en las filas del Córdoba CF en la Liga Adelante. Y tras un culebrón a principios de verano, a finales de julio el club lo vendería al Aston Villa para jugar en la Premier League.

Si algo dejó claro en el club blanquiverde es que es un jugador de carácter y que puede aportar en distintas posiciones de la defensa, tanto en el centro de la defensa como en los laterales, su posición natural.

Juan Carlos

Llegó al Córdoba CF para tener más minutos tras ser el suplente del Hércules por culpa de Falcón, y esos minutos se los ganó a pulso con grandes partidos donde salvó al Córdoba en más de una ocasión tanto el año del ascenso como la temporada pasada en la Liga BBVA.

Si por algo se caracterizó este portero fue por su trabajo bajo palos y la seguridad que trataba siempre de transmitir a sus defensas, además de como el mismo decía “ser poco acrobático, espectacular o palomitero”.

Mikel Saizar

Fue el portero suplente del Córdoba CF desde el año 2012 hasta el pasado verano, aunque no por ello jugó poco. En total disputó 47 partidos, donde vio su portería a cero en 14 ocasiones.

Lo que más llegó a dar al club blanquiverde en todos esos partidos fue su experiencia y su seguridad por el juego aéreo en cada saque de esquina o despeje que tuvo que hacer.

Patrick Ekeng

Tras su paso por distintos equipos franceses y ser convocado por la Selección de Camerún, llegaba la pasada temporada a la ciudad califal este medio centro. Su aportación duró 14 partidos en los que anotó un gol y dio una asistencia, pero su bajo rendimiento hizo que no jugara a penas en la segunda vuelta.

Con un mercado de fichajes intenso en las últimas horas para el Córdoba CF, el club debía hacer hueco a su último fichaje y para ello debía desprenderse de algún descarte de José Luis Oltra, dándole así la carta de libertad a un jugador que le podría haber dado al equipo agresividad y firmeza en el centro del campo, a pesar de su nerviosismo.

Samuel de los Reyes

Su paso por el Córdoba CF ha sido bastante efímero ya que solo se le ha podido ver durante las pretemporadas a este lateral izquierdo. Su falta de experiencia le ha llevado a ser cedido durante las temporadas que ha tenido ficha con el club blanquiverde.

Tal vez su rapidez y consistencia, gracias a su altura, puedan darle algo más al Llagostera, club donde ha estado cedido dos temporadas consecutivas.

Llegadas

Junto con la vuelta de jugadores que estaban cedidos y que ya conoce la afición, han llegado a la filas del Córdoba CF jugadores para reforzar cada una de las posiciones del terreno de juego. Estas llegadas a parte de buscar ilusionar a la afición de nuevo, buscan también conseguir un bloque fuerte basado en jugadores comprometidos desde el principio hasta el final.

Albert Dalmau

Tras su paso por las distintas categorías del FC Barcelona y coger experiencia en las últimas temporadas en la Segunda División con el CD Lugo, este lateral derecho llega al Córdoba CF para solucionar los problemas que ha tenido el equipo en esta demarcación en la pasada temporada.

La aportación que puede dar al equipo es su juventud y las ganas que tiene en el campo. Además, a sus 23 años puede terminar de dar el salto de calidad que le falta tras la experiencia que tiene y que puede obtener con el club blanquiverde.

Brimah Razak

Se formó durante su etapa en las categorías inferiores del Córdoba y tras su paso por el Mirandés donde fue el segundo portero menos goleado de la Liga Adelante la pasada campaña, llega libre al Córdoba CF esta temporada.

Su seguridad bajo los palos, su amor por los colores y sobre todo el récord del año pasado son los avales con los que llega este portero ghanés a la ciudad califal.

Domingo Cisma

Su gran experiencia en el fútbol español tras pasar por distintos clubes y conseguir distintos triunfos como el ascenso a la Liga BBVA con el Almería o la Copa del Rey con el Atlético de Madrid, es algo que ha tenido muy en cuenta Emilio Vega a la hora de fichar a este lateral izquierdo.

Además, aportará solidez a la banda con su gran defensa y sus buenas subidas por banda para hacer buenos centros, con los que ya ha puesto bastantes asistencias a sus compañeros.

Fidel

Tras competir el año pasado con el Córdoba CF en calidad de cedido, llegaba este verano con la carta de libertad bajo el brazo este jugador tan polivalente y que tanto peligro crea por las bandas.

No todo es su aporte ofensivo por las bandas, además no sería la primera vez que ayuda en el centro del campo con la distribución del juego o aporta defensivamente para proteger la portería de su equipo.

Héctor Rodas

Al igual que los demás, este defensa llegaba libre durante el verano para cubrir una de las posiciones que más tocada quedó tras la actuación de la temporada pasada.

Su experiencia y su fortaleza atrás presagian la importancia que puede tener este jugador en el equipo titular, además de su polivalencia en los distintos puestos de la defensa.

Ismael Falcón

Después de su paso por el Alcorcón, este gran portero de 31 años ponía rumbo a la ciudad andaluza para competir con Razak por el puesto en la portería. Y es que algo muy importante que puede aportar este jugador es su larga experiencia.

Además, también puede darle al equipo una gran seguridad bajo los palos, lo cual es siempre agradecido por la defensa la cual se siente más segura.

Jean Paul Pineda

Mayormente su experiencia llega por el extremo izquierdo, posición desde la que consiguió la pasada campaña ser el máximo goleador de la liga chilena y que le ha llevado a la selección de su país.

No solo puede este jugador darlo todo por el extremo, sino que puede jugar en cualquier posición de ataque, siendo la delantera la segunda y más clara posición. Y como dijo José Luis Oltra: “Es rápido, tiene gol, desequilibrio y buena finalización”.

Marius Stankevicius

Su nombre es conocido por mucha gente gracias a su paso por el Valencia y el Sevilla, además de sus buenas actuaciones con la selección de Lituania.

La experiencia que tiene este defensa de 34 años es innegable, y su fortaleza en el centro de la defensa y su gran juego aéreo pueden darle mucha tranquilidad y alegrías a la afición del Arcángel.

Fernando García ‘Nando’

Este jugador ha llegado a las filas del Córdoba en calidad de cedido tras sus buenas actuaciones en el filial del Valencia y en las categorías inferiores del equipo Ché.

Es un interior derecho, aunque puede jugar por la izquierda a pie cambiado, con mucha soltura y gran manejo del balón. A pesar de su juventud, demuestra una gran madurez en el campo y sobre todo desborde por las bandas.

Pedro Ríos

Tras conseguir la carta de libertad del Recreativo de Huelva, llegaba a las filas de José Luis Oltra este gran centrocampista que ha adquirido tanta experiencia en sus más de 100 partidos en la Primera División y donde anotó 13 goles.

La posición donde más puede aportar al equipo es en el interior derecho, aunque al igual que Nando puede jugar por la otra banda. Además, su desborde y su afán por ayudar a sus compañeros puede dar mucho tanto en ataque como en defensa.

Rafa Gálvez

Formado en la cantera blanquiverde y un jugador que siempre ha sentido los colores de su ciudad natal, Rafa vuelve al Córdoba a sus 22 años tras coger experiencia tanto en el filial como en el primer equipo del Elche.

Si por algo se caracteriza este jugador es por su polivalencia. Empezó en el Córdoba como pivote pero ha jugado en el Elche tanto de defensa como lateral también. Esto le dará seguro a Oltra un jugador para suplir cualquier hueco que pueda tener el equipo por alguna baja o bajo rendimiento.

Raúl de Tomas

Este futbolista dominicano lleva formándose en las categorías inferiores del Real Madrid durante varios años, pero su gran calidad le ha llevado a jugar ya tanto en Segunda División como en Segunda División B la pasada campaña.

Es un delantero goleador que puede aportar mucho al equipo no solo con sus goles, sino también creando huecos con sus movimientos entre líneas.

Sasa Markovic

Después de una temporada donde el centro del campo estuvo bastante desaparecido, llega este pivote serbio de 24 años para dar solidez al equipo y dar salida a los balones con coherencia desde atrás para empezar el juego.

Además, este jugador tiene experiencia de interior derecho, aunque es como pivote donde más natural y cómodo se le ve, y desde donde puede aportar más.

Víctor Pérez

A sus 27 años llega con bastante experiencia al club blanquiverde tras su paso por distintos clubes españoles como el Real Valladolid o el Levante donde ha adquirido minutos en distintas posiciones del centro del campo.

Mayormente puede aportar una buena distribución del balón y seriedad como centrocampista aunque también como pivote y mediapunta. Sin duda un gran fichaje del que se espera ser un pilar importante para el ascenso.

José Luis Oltra

Comenzaba el verano caluroso de Córdoba y con esto el trabajo de Emilio Vega, quien contrató sin dudar a Oltra para el puesto de entrenador. La descripción que hacía sobre él era: "Oltra cumple el perfil de ir a por los partidos, con juego ofensivo, sin perder de vista otros aspectos y es una persona de club. Es el hombre ideal para este proyecto".

Y es que este entrenador es lo que necesita este Córdoba herido, un entrenador con experiencia en el ascenso como él y con las ideas claras tanto en los ofensivo como en lo defensivo.

Análisis de la plantilla

Portería

En la portería del Córdoba CF están el internacional por Ghana Razak Brimah y el gaditano ex del Celta de Vigo, Hércules o Atlético de Madrid entre otros.

Empecemos por un viejo conocido por la parroquia blanquiverde que ha dado mucho que hablar, tanto este verano como por su brillante pasada temporada: Razak Brimah. El arquero internacional por Ghana ha sido el foco de las noticias por su final de la Copa de África: en la tanda de penaltis tuvo que tirar el decisivo y falló, con lo que su selección no pudo alzarse con el torneo continental; otro de los motivos por los que fue noticia la pasada temporada fue por quedar segundo en el trofeo al portero menos goleado, galardonado estando en el CD Mirandés.

El que aportará veteranía, experiencia y conocimiento de la categoría será el andaluz Ismael Falcón, que como se ha dicho antes estuvo en clubes de alto rendimiento a nivel nacional como el Celta de Vigo o Atlético de Madrid. La temporada del descenso del Hércules no disputó ningún partido, pero sí la anterior en la que jugó 38 partidos encajando 39 goles y en total en la Liga Adelante ha disputado más de 125 partidos: es innegable que conoce la categoría a la perfección y que aportará tranquilidad en los momentos de tensión, que la segunda división es muy larga y los habrá.

Lo que está claro es que son porteros distintos pero complementarios, esto quiere decir que con características distintas podrá sumar mucho al vestuario blanquiverde: las ganas e ilusión por hacer las cosas bien en su retorno al Córdoba de Razak con la veteranía y experiencia en conocer bien la categoría del gaditano Ismael Falcón.

Defensa

Analizaremos a laterales juntos y a centrales: veremos de que clubes vienen, que pueden aportar y que conocimiento tienen de la Liga Adelante.

En los laterales, empezando por el izquierdo tenemos el mismo contraste juventud/veteranía que existe en la portería: Domingo Cisma y Abel Moreno. Domingo Cisma, con 33 años, es un jugador que aportará, al igual que Falcón, experiencia y conocimiento, pero no tanto de la categoría de plata, puesto que la mayor parte de su carrera deportiva la ha desarrollado en clubes de la Liga BBVA, como el Elche la temporada pasada o la UD Almería, como con el Atlético de Madrid de Simeone, contando en su currículum con casi 200 partidos en la máxima categoría del fútbol español; otro caso es el del jovencísimo lateral Abel Moreno, que de venir para el filial cordobesista se ha ganado, durante la pretemporada, un puesto en la plantilla que deberá luchar por el ascenso de categoría: muchos se preguntarán como es que el club sevillista, que es el de su procedencia, le ha dejado salir, pero la realidad es que Emilio Vega ha estado fino y ha conseguido traer en propiedad a un futbolista que apunta muy alto pese a su juventud.

En los centrales ha habido muchísimo lío esta temporada, por el tema de las salidas de los hermanos Cruz, la llegada de Héctor Rodas o la inclusión finalmente de Fran Serrano, que actuaba y actúa con el filial. Deivid y Rodas aportarán lo que el Córdoba necesita en estos momentos, liderazgo y compromiso, de los que aprenderá Fran Serrano.

Para el lateral derecho el Córdoba Club de Fútbol ha contado con los servicios de Albert Dalmau, procedente del CD Lugo, y Marius Stankevicius. El catalán ha sido un fichaje que ha dado mucho que hablar por la afición, que no ve en él el salto de calidad del que necesitan para el ascenso de categoría, algo que si ven en el lituano Stankevicius, procedente del Sevilla o Lazio entre otros.

Lo mismo que en la portería, se ha optado por contar con jugadores de distintas características que se aporten entre ellos cosas para dar el salto de calidad que pretende buscar Emilio Vega y José Luis Oltra.

Centro del campo

Valoraremos a los extremos juntos y los pivotes, tanto ofensivos como defensivos. En el extremo izquierdo seguirán reinando Fidel y López Silva, con lo cual se seguirá contando con la velocidad y calidad de los onubenses, que no rindieron como se esperaba en el retorno a primera 42 años después y de los que se espera muchísimo esta temporada; en la derecha se ha optado por savia nueva, fichando por dos años al experimentado Pedro Ríos, es del Getafe, Recreativo de Huela o Levante entre otros, y de la joven promesa del Valencia CF, Nando García, considerado como uno de los jugadores del futuro del conjunto ché.

En los pivotes hay una mezcla de nuevos, los que siguen y los que vuelven. Carlos Caballero vuelve a Córdoba tras su aventura griega, de la que no ha podido disfrutar demasiado por la falta de oportunidades y la lesión en la rodilla, lo mismo que el cordobés Rafa Gálvez, que tras un año a caballo entre el Ilicitano y el primer equipo, vuelve con más ganas que nunca a su casa; los nuevos como Sasa Markovic, que viene de jugar Europa League con el Partizán, que este año se ha quedado a las puertas de jugar Champions, o Víctor Pérez, que tiene calidad suficiente y necesaria para aportar lo que le puede faltar al Córdoba; y el que sigue, Luso Delgado, un fijo para los entrenadores que han pasado por la entidad califal.

Delantera

Entre los que vuelven tras su cesión, la continuidad del rumano Florín Andone y el fichaje a última hora del madridista Raúl de Tomás, el Córdoba tiene delantera de sobra para luchar por sus objetivos.

Los que vuelven tras sus cesiones, Arturo y Xisco, han tenido suertes dispares; el primero fue destino Madrid para jugar en el Alcorcón junto al otro cedido Fran Cruz, pero no le fue bien al no disputar los minutos esperados y probó suerte tras el mercado invernal en la UE Llagostera, en el que tampoco jugó demasiado, aún así ha cuajado una gran pretemporada. Xisco Jiménez salió en el mercado invernal destino Mallorca, siendo uno de los máximos goleadores en la segunda vuelta, para ayudar al conjunto de la isla a conseguir la permanencia, objetivo distante al que se puso al principio de año.

El que se queda, el rumano Florín Andone, que tras un verano en el que se especulaba mucho con su salida, finalmente se dio con su continuidad en la plantilla de Oltra, algo de lo que se alegra tanto el entrenador, como, sobre todo, la afición, que ven en él un auténtico pilar de futuro y del presente para conseguir el ascenso.

El fichaje, Raúl de Tomás, que viene en calidad de cedido para apuntalar el ataque. Fue el último fichaje, pero no solo del Córdoba, sino también de la liga; viene del Real Madrid Castilla y tiene la opción de compra de un millón de euros.

Entre jugadores que han rendido en los equipos a los que han sido cedidos, la continuidad del ídolo Florín y la llegada del talentoso Raúl de Tomás, parece ser que hay ataque de sobra para pelear, al menos, por el Play Off.

Sistema de juego

El Córdoba de José Luis Oltra ha variado su sistema de juego a lo largo de la pretemporada. Desde un 4-2-3-1, hasta un 4-4-2, pero tampoco ha sido un fijo, puesto que en el primer partido frente al Valladolid sí que se apostó por dos delanteros, pero en la salida a Butarque para jugar el primer partido fuera de casa contra el Leganés de Garitano, se apostó por un delantero como Florín Andone, y el acompañamiento de Pedro Ríos en la media punta; esto no significa que se cambie de sistema cada vez que se juegue fuera, ya que en la rueda de prensa posterior al partido, el entrenador cordobesista valoró negativamente su apuesta en la alineación de ese día, especificando que: “Si hubiera podido cambiar a 6 en el descanso lo hubiera hecho, y eso se lo dije a los propios futbolistas, hoy me he elegido mal el once, pero intentaré que no vuelva a pasar”.

Finalmente, puede que se varíe algo en las salidas de El Arcángel, pero no tanto como vimos la pasada semana a Madrid. ¿Es mejor un delantero y el media punta que le acompañe? ¿Es mejor dos delanteros distintos que se complementen como Raúl de Tomás y Xisco Jiménez? Lo veremos en los siguientes partidos, pero a buen seguro no será la referencia lo ocurrido en las dos primeras jornadas por las palabras de Oltra.

Once ideal

En la portería, a juzgar por lo visto en pretemporada sería el ghanés Razak, pero tras las dos primeras jornadas en las que ha estado algo inseguro y nervioso, junto con su reciente llamada a la selección, hará que sea Ismael Falcón el que sea titular frente al Alcorcón, y con todo, parece ser, que continuará como titular de aquí en adelante, ya que hasta la parroquia cordobesista lo prefiere.

Los laterales serán para Cisma, en la izquierda, y Stankevicius en la derecha. Dalmau no ha aprovechado bien las dos primeras jornadas de titularidad, y aunque vino para ser el suplente, podría haberse ganado el puesto, pero todo hace indicar que será el lituano Stankevicius el que ocupe ese lugar. Cisma es titular indiscutible, pero no porque no se confíe en el joven Abel Moreno, sino porque prefieren que se foguee en el filial para actuar de vez en cuando con los mayores. El puesto de central lleva nombre y apellido, o mejor dicho en plural, nombres y apellidos: Héctor Rodas y Deivid Rodríguez, que ejercen de líderes en el vestuario y que salvo lesión u otro aspecto, no será titular Fran Serrano, aunque si gozará de oportunidades a lo largo de la temporada.

El centro del campo para empezar en los extremos, parece que serán titulares Fidel y Nando, al menos visto lo visto en las dos primeras jornadas. En el izquierdo, aunque Fidel haya salido desde el banquillo en los primeros partidos, la actuación bastante pobre de López Silva parece que será determinante para tomar esa decisión; con la situación de Nando es distinto: su actuación buena en los primeros dos partidos hace ver que será titular, al menos de momento, por delante de Pedro Ríos. Los pivotes, visto lo visto, como se ha dicho antes en las primeras jornadas, al menos en uno de ellos tiene nombre y apellidos: Sasa Markovic. La gran actuación del serbio en partidos frente a Valladolid y Leganés le han dado el puesto de titular; el otro puesto llevará, al menos de momento, el nombre de Luso Delgado, puesto que Víctor Pérez no convence y Caballero no está al nivel.

Donde hay más quebradero de cabeza es en el ataque: lo que está claro es que jugará Xisco cuando esté disponible y el otro puesto se turnarán Raúl de Tomás y Florín Andone, esperando su oportunidad desde el banquillo Arturo y Pineda. Xisco y Florín parten con ventaja.