Entrevista. Jabi Luaces: "La gente del pueblo ha sido siempre la principal arma del Gernika"

Carlos Jabier Luaces Carreño nació en Busturia, pequeña localidad vizcaína enclavada en la reserva de la biosfera del Urdaibai, un 28 de abril de 1973. A sus 42 años ‘Bustu’, como cariñosamente le llaman, cumple ya quince años desde que se sentara por primera vez en un banquillo. Con anterioridad había desarrollado su trayectoria como futbolista por diferentes clubes de la provincia como Cultural de Durango, Bermeo, Lemona, Lekeitio o Aurrerá de Ondárroa, además de una experiencia en el fútbol francés.

Tras colgar las botas iniciaba su carrera como técnico en las categorías inferiores del Gernika, de cuyo primer equipo se haría cargo en 2007. Dos años después finalizaría su primera etapa en la Villa Foral, para recalar primero en el Portugalete (2009/2011) y posteriormente en el Alavés, que le reclama para conseguir la permanencia de su equipo filial en la recta final de la temporada 2011/2012. Tras retornar a la disciplina del Gernika como coordinador del equipo juvenil, vuelve a tomar el mando del primer equipo hace dos temporadas, consiguiendo el pasado verano un meritorio ascenso a Segunda División B en los playoffs de ascenso.

PREGUNTA: Haber conseguido su primera victoria en la nueva categoría hace que éste sea un momento feliz para el club en general, y en especial para un debutante como usted.

RESPUESTA: Por supuesto. Nos queda mucho trabajo por delante, somos conscientes de que quedan muchísimos puntos, pero haber ganado a este equipo es un refuerzo moral porque te demuestra ser capaz de competir en la categoría. Este año supone un reto para el club porque regresa después de mucho tiempo a 2ªB, para muchos de los jugadores, a los que llevo inculcando la idea de crecer poco a poco y de la mano, y por supuesto para mí, que después de siete años en Tercera llegas a Segunda B por tus propios medios, con el mismo equipo al que has ascendido

P; ¿Se trabaja de forma distinta durante la semana o es de esos entrenadores que desconectan 24 horas después para preparar el próximo partido con independencia del anterior?

R: El resultado del sábado da igual, porque, aunque obviamente la cara con la que sales es diferente, las condiciones y el trabajo que realizas es el mismo. Es posible que influya un poco más cuando pierdes, pero en líneas generales no suelo variar los planes de la semana en función del resultado.

P: La próxima cita que espera al Gernika es nada más y nada menos que en Socuéllamos; se trata del primero de los once largos desplazamientos que le depara este caprichoso grupo.

R: Sí, al final nos ha tocado un grupo algo raro, porque había equipos mucho más cercanos como los tres navarros, la UD Logroñés o el Racing , que han quedado separados de nosotros. No tiene mucho sentido este grupo pero tendremos que sobrellevarlo para poder disfrutar de esta temporada. Nos espran unas horitas de autobús ya que jugamos el domingo pero saldremos el sábado. Será una experiencia más y, por sacarle algo positivo, una manera más de hacer grupo, con esas horas extra de convivencia entre autobús y hotel.

P: Al menos la temporada pasada ya pudieron ir abriendo boca con dos buenas ‘excursiones’ a Baleares y Extremadura…

R: Cierto. Ya en mi etapa anterior en Gernika, cuando nos clasificamos para playoffs, nos tocó jugar en Canarias y luego en Baleares. Este año repetimos en las islas y luego en Jerez de los Caballeros, pero no nos vamos a quejar porque hicimos ambos viajes en avión, casi en plan profesional (risas). Además la última ronda tuvimos la suerte de un viaje mucho más cercano a Pamplona, muy bonito por ser en el Sadar y hacerlo con victoria.

P: Si esta vez les tocará acarrear con los gastos del viaje como entonces, sería una ruina…

R: Hay que matizar eso. El primer partido a Menorca no tuvimos que hacer ningún esfuerzo económico por nuestra parte, pero ya el segundo, a Jerez, con las gans que tenía el equipo de ascender, y siendo un viaje tan largo en autobús, decidimos en el vestuario poner por nuestra cuenta el dinero necesario para poder hacer un desplazamiento más cómodo en avión. Visto el resultado obtenido creo que ha sido una de las mejores inversiones que podíamos haber hecho.

"Contra el Toledo salimos con 10 jugadores que estaban en Tercera el año pasado"

P: Bromas aparte, se intuye un año duro y exigente pero no menos ilusionante. Tanto para el club, que regresa a la categoría doce años después, como para usted, que como entrenador debuta tras dos intentonas en las que se quedó a las puertas. ¿Le parece exagerado desde su perspectiva afirmar que es tan difícil ascender a Segunda B como mantenerse?

R: Yo tengo muy claro que mantenerse es más fácil que ascender. Si atendemos a los números son muchos más los equipos que permanecen en la categoría que los que ascienden: subimos 18 equipos desde Tercera, mientras que se mantienen 58. Dentro de la complicación que siempre conlleva una categoría superior para ascender necesitas hacer una temporada regular muy exigente, plena de aciertos, y luego superar no una sino tres rondas eliminatorias, con lo que una dosis de suerte también es fundamental. Si me remito a mi experiencia personal, con el Gernika caímos con un gol encajado a dos minutos del final de la prórroga. Luego entrenando al Portu nos eliminó el Getafe B en una última eliminatoria donde parecía que lo teníamos todo de cara.

P: Para situarse en contexto el Gernika parte con la vitola de ser una de las ‘cenicientas’ del grupo. Por justificar esa calificación, ¿con qué presupuesto aproximado parte el club y cuál es la masa social que mueve?

R: Del presupuesto no te sabría dar cifras concretas, pero en Euskadi somos el más bajo seguro, y con diferencia; posiblemente del resto del grupo también estemos a la cola, siendo, si no el último, uno de los que menos tiene. Con respecto a la masa social, teniendo en cuenta que estamos en una ciudad de apenas 17000 habitantes, contaremos con unos 500 socios. El año pasado teníamos poco más de 400 y algunos se habrán enganchado con el tirón del ascenso. De todas formas el gran hándicap yo pienso que es una situación geográfica. Somos de los siete clubes vizcaínos de la categoría el más alejado del Gran Bilbao, y por si nos faltara competencia tenemos también por delante al Amorebieta.

P: ¿Entiende que el auge del fútbol vizcaíno en la categoría de bronce no reconozca tanto sus méritos, cuando se les equipara sin ir más lejos a otros clubes como Portu y Arenas, compañeros de ascenso esta temporada a 2ªB?

R: Evidentemente son casos diferentes. Tanto Arenas como Portu tenían la exigencia de ganar la liga y de ascender, y nosotros prácticamente ni siquiera la de entrar en playoffs, pero al final acabamos colíderes, empatados a puntos con el Portugalete, y siendo el equipo que más partidos ganó en la liga regular. Sin embargo el presupuesto de ambos está muy alejado del nuestro, y aunque Gernika tampoco esté en el Sahara, no se puede comparar con ciudades con una densidad de población varias veces superior y muchísimos más recursos a su alcance. Hay que tener en cuenta que estamos en una zona virgen como Urdaibai, reserva de la biosfera, que no permite la existencia de un tejido empresarial y por ende de potenciales patrocinadores que aporten al club. Sinceramente a la directiva de un club como el Gernika habría que hacerle un monumento , por tener al primer equipo en Segunda B, al juvenil en Nacional y al cadete en Liga Vasca, que es la máxima a esas edades, El dinero es importante, ayuda mucho, pero también lo es trabajar con seriedad y rigor. La confianza en un proyecto a largo plazo a veces da sus resultados.

P: Lo cierto es que no se engaña a nadie si se dice que con un equipo de Tercera acaba de ganar a uno de los gallitos del grupo, aspirante un año más a entrar en playoffs. En la alineación que presentó el Gernika contra el Toledo había nueve jugadores del equipo del año pasado, más Santamaría que jugaba en el Bermeo, compartiendo grupo y categoría con ustedes.

R: Cierto, con Santamaría salieron contra el Toledo 10 jugadores que estaban en Tercera el año pasado, más Diego Simón que estuvo en el Leioa. En este inicio de temporada influye que hay plantillas que todavía no son equipos, y ése podría ser el caso del Toledo. En cambio nosotros tenemos la base del año pasado, 13 jugadores, y alguno de los nuevos como Simón, ya estuvo aquí y conoce perfectamente lo que quiere el entrenador y lo que necesita el equipo de él. En ese aspecto llevamos ventaja con otros equipos, como el Toledo, al que se le nota que todavía no carbura, pero al que posiblemente dentro de dos meses sea más complicado ganar. Creo que hicimos un partido completo, con las ideas muy claras y fuimos justos ganadores. De todas formas nosotros también nos estamos rodando: hay que recordar que empezamos el 17 de julio, muy tarde. Era nuestra séptima semana y afrontamos el partido como si fuera de pretemporada.

"Quien no juegue bien a fútbol en Urbieta es porque no sabe"

P: Parece que se desmontan mitos como el del salto de categoría, así como el de aludir a la peculiaridad del campo para justificar una derrota. Es de suponer que el que se excusa en Urbieta como factor determinante no conoce su historial de quejas por el anterior estado del césped.

R: Si han hablado de nuestro campo entiendo que lo han hecho desde el desconocimiento. No se puede hablar de un campo de reducidas dimensiones cuando Urbieta tiene 105x66, o sea, tan grande como San Mamés; igual que si hablan de una superficie de hierba artificial en malas condiciones es porque no han visto el campo. Está recién hecho, y ahora mismo podemos afirmar que tenemos un campo en el que quien no juega bien a fútbol es porque no sabe o porque no lo pone el míster. Tenemos un ‘campazo’ donde el balón corre y bota bien, con un césped que aun siendo hierba artificial, es de última generación, con lo que te parece natural. Tanto si perdemos nosotros como si lo hace el visitante no podemos poner el campo como excusa. De hecho me atrevo a decir que están mucho peor ahora mismo otros campos de hierba natural, como el del mismo Toledo por ejemplo.

P: Parece que el Gernika ha hecho de la necesidad una virtud. La cohesión adquirida como bloque nos hace recordar que es una plantilla formada íntegramente por jugadores vascos, casi todos vizcaínos, y más de la mitad autóctonos de Gernika. No debe molestarles que se les considere un equipo ‘de pueblo’ por la identificación del club con la localidad a la que representa.

R: Al final son muchos problemas pero tenemos el plus de contar a muchos jugadores importantes que son de esta zona, con experiencia en la categoría, y con los que llevo juntos varios años, que sienten el club y los colores, y por ello han apostado por quedarse en el equipo estos últimos años, más aún éste tras haber ascendido. El que estemos alejados también hace que gente que por su calidad podría marcharse a otros destinos, prefiera quedarse y jugar con ilusión en el equipo del pueblo. La gente del pueblo yo creo que ha sido siempre el arma principal de este club. La primera temporada que hicimos playoffs teníamos 13 jugadores en plantilla que eran del pueblo; la temporada pasada éramos 16, y éste también somos 13. Ésta es una zona donde se hace mucho grupo, mucha piña.

P: En la configuración de la plantilla han tenido que ajustarse a límites económicos e incluso geográficos, además del frustrado fichaje de Kike Alonso como secretario técnico. ¿Con tantas vicisitudes puede decir que tiene a su disposición a los jugadores que quería?

R: Estoy contento con lo que tenemos, dentro de nuestras posibilidades. Para mí es importante rodearse de gente que conozcas, como futbolista y como persona, y con ese criterio se han realizado las incorporaciones. Diego Simón ya estuvo con nosotros hace dos temporadas, a Kevin y Ander Franco los conocía del Alavés, Ander es hermano de Gorka Larruzea,…

P: Cumple con ésta su tercera temporada consecutiva de su segunda etapa en el banquillo de Gernika. ¿ Tantos años, si sumamos los del fútbol base, permiten considerarlo un hombre ‘de club’?

R: Se puede decir que llevo casi toda la vida entrenando en este club, con el paréntesis del año y medio en Portugalete y los tres meses que estuve cuando me llamaron del Alavés. Se podría decir que soy un ‘hombre de casa’ porque he pasado por los banquillos de todas las categorías del club. En total 11 años, si los desglosamos en los cinco con el primer equipo, dos con los juveniles, dos con infantiles y cadetes y otro con el filial.

"He pasado por los banquillos de todas las categorías del club"

P: No será extraño entonces que varios de los jugadores de su plantilla hayan pasado por sus manos en su etapa de formación, demostrando el trabajo de cantera del club.

R: Pues precisamente hoy he colgado en facebook una foto del equipo cadete de División de Honor de hace 10 años donde figuraba Jon Altamira, nuestro portero, al que tuve también en el juvenil, y a quien el año pasado ya le dije que si quería volver a 2ªB tenía que volver conmigo al Gernika. Hay otros más como Lander Torrealdai, que también lleva muchos años conmigo desde juvenil, Imanol Etxabe y Eriz Goiria, a los que entrené tanto en Gernika como en el Portugalete, el otro portero, Intxausti….

P: Sin embargo, curiosamente en su trayectoria futbolística, salpicada por diferentes equipos de Vizcaya, apenas unos meses en el Gernika, vistiendo la camiseta de su filial.

R: Sí, estuve en el filial del Gernika en Preferente antes de firmar con la Cultural de Durango, y luego, tras regresar de Francia fiché por el primer equipo para jugar en 2ªB. Sin embargo, entre que llegó algún fichaje de última hora y que vi ciertas dudas en el entrenador, decidí salir del equipo en navidades. Jugué algún amistoso en pretemporada pero no llegué a debutar oficialmente con la camiseta del Gernika. Contra ellos en cambio sí que jugué en mi época de futbolista, tanto con la Cultu como con el Bermeo. Ese partido era el derbi comarcal de Urdaibai, y la verdad es que lo jugaba con muchas ganas, porque al menos antes había cierto pique entre los de Busturia y Gernika.

P: ¿Y la época dorada del Gernika en 2ª B recuerda dónde le pilló a usted? ¿Qué ha cambiado del Gernika de entonces, aparte de Santa Lucía, al de ahora?

R: Yo estaba en el Bermeo, y jugábamos contra ellos como te acabo de mencionar. El Gernika de ahora es más humilde y menos llamativo que el de hace dos décadas, que era un equipo puntero y referencia en Vizcaya. Hay que recordar que en esos años aparte del Barakaldo y Lemona, sólo estaba en el grupo el Gernika, ya que el resto de vizcaínos aparecía y desaparecía esporádicamente. Aunque nunca ha faltado gente del pueblo, por aquí han pasado jugadores como Iraizoz, Koikili, Añibarro, López Garai… Eran otros tiempos para el club, tenía un gran campo de hierba natural como Santa Lucía, había muchas más empresas que con el tiempo se han ido perdiendo.

P: Siguiendo con las curiosidades, en el ámbito familiar, no es usted el único Luaces que se dedique a esto de entrenar en Vizcaya.

R: Somos una familia bastante deportista, en la que los cinco chicos hemos jugado a fútbol, y tres de ellos seguimos ligados desde el banquillo. Por un lado está Patxo, que siempre me acompaña, y es mi mano derecha en el Gernika, y luego mi hermano José, que era un gran futbolista, prometía mucho, pero se lesionó de la tríada con 18 años. Ahí se acabó su carrera como jugador y comenzó la de entrenador. Siempre ha estado trabajando con el fútbol base, la temporada pasada estuvo en Tercera con el Bermeo, y este año se ha incorporada a la disciplina del Athletic, haciéndose cargo del Baskonia. Sin duda ha sido un año bastante exitoso para la familia en cuanto al progreso en los banquillos.

P: Al margen del fútbol Jabi Luaces tiene su trabajo como auditor de calidad en una empresa de automoción, trabajo del que precisamente le robamos unos minutos para esta entrevista. ¿Se podría decir que existen interferencias por deformación profesional en ambos ámbitos de su vida?

R: Manejo un montón de herramientas y de valores que de forma consciente o no se vuelcan también en mi parcela como entrenador: la metodología de trabajo, la rigurosidad para hacer que se cumplan los procesos, y, dado el caso, mejorarlos. Incluso el hecho de trabajar en una cooperativa, aquí en Gernika, donde convives con un montón de gente e intentas inculcar los mismos valores que transmites en el trabajo: la satisfacción por el trabajo bien hecho, la importancia de la colaboración, como repercute el rendimiento individual en beneficio del colectivo… Las experiencias profesionales extradeportivas también pueden trasladarse al ámbito del fútbol. Pero sobre todo hay que destacar el trabajo en equipo. Con dos trabajos, más bien un trabajo, y un hobby como el fútbol, se requiere mucho esfuerzo y hay que planificarse muy bien, porque son ocho horas diarias en la fábrica más las cuatro o cinco que tengo que dedicarle a mi equipo. Por ello no puedo olvidar a una serie de gente en el club, aparte de los jugadores, que son artífices de nuestros éxitos: el preparador físico, el entrenador de porteros, el médico, el fisio…

P: Esa insistencia en el valor del trabajo en equipo nos recuerda el lema que preside su blog personal. Y es que hay que reseñar su actividad como colaborador en prensa y televisión, interactuando por las redes sociales y manteniendo con más o menos constancia su propia página web. No son muchos los entrenadores que compartan con usted estas inquietudes relacionadas con las nuevos medios y tecnologías de la información.

R: Para empezar, la página web fue un regalo de una empresa de comunicación a través de mi hermano José, si bien es cierto que la tengo abandonada porque últimamente no tengo tiempo para nada. Yo aunque lleve tanto tiempo de entrenador me considero una persona joven, de la nueva generación, y más o menos intento estar al día con el twitter, el facebook, que me sirve también para interactuar y mantener el contacto con gente menos cercana. Con respecto a las inquietudes, soy una persona que necesita retos para progresar y no estancarme: practico el inglés aparte del francés que aprendí de mi época de futbolista, colaboro en el Ayuntamiento de Busturia, e incluso formo parte del Consejo Rector de la empresa. Prefiero aportar desde dentro a criticar desde fuera, y aunque supone un gran sacrificio en tiempo, sobre todo para la familia, me satisface pensar que contribuyo con lo que hago a mejorar también a la gente que me rodea.

"Sin fútbol me faltaría media vida."

P: Hablando de retos, se le ha podido leer en una entrevista concedida hace un tiempo que su meta era llegar a Primera. ¿Sigue pensando igual a día de hoy?

R: Sigo pensando en eso evidentemente, y si continúo en esta vorágine, en este esfuerzo descomunal de compaginar trabajo y fútbol en estas categorías, es porque aspiro a dedicarme sólo a este deporte, que es lo que me más gusta. Esa entrevista a la que aludes hay que contextualizarla, y en ella aclaro que dentro de mis objetivos está entrenar en Primera. Hablamos de asumir retos cada vez más importantes, vivir experiencias nuevas, convivir con gente de diferentes sitios y no dejar de trabajar en esto. Llevo toda mi vida desde los 10 años vinculado al fútbol, como futbolista o como entrenador, incluso ayudando a un hermano u otro los pequeños intervalos que estuve sin equipo…Ahora mismo no es mi medio de vida pero intentaré que lo sea. No concibo una vida sin fútbol. Sin fútbol me faltaría media vida.

P: Para terminar, teniendo en cuenta el objetivo del equipo y los condicionantes expuestos a lo largo de esta entrevista, ¿firmaría acabar la temporada en el puesto 15 ahora mismo?

R: No te contesto, y con eso te lo digo todo. En serio, no puedo ocultar que el objetivo del Gernika es salvarse, pero por mi propia personalidad y por el equipo que tengo, por la calidad que veo en mi plantilla, no puedo aventurar dónde acabaremos y no firmo ninguna posición. A lo que tenemos que aspirar es a mejorar día a día y competir mejor; si se pierde el primer partido, ganamos el segundo y el tercero ir a sacar los tres puntos. Debemos entrenar todos los días bien para ser cada domingo competitivos, y ya luego la competición nos dejará en el lugar que corresponda a nuestros méritos.