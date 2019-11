Entrevista. Arnal Conde: "Me gusta conocer sitios nuevos, y el fútbol me ha dado la oportunidad de hacerlo"

La vida de Arnal Llibert Conde Carbó (Girona, 21 de noviembre de 1980) es puro fútbol. El veterano delantero gerundense es la más clara expresión de la condición de 'trotamundos' de un futbolista. A lo largo de 16 temporadas en activo, ya ha defendido los colores de 17 equipos distintos, conoce la Tercera División, la Segunda B, la Segunda, la máxima categoría de Chipre, la Europa League y la emergente Indian Super League, donde ha sido protagonista de un hito histórico: su equipo por entonces, el Atlético de Kolkata, se proclamó la pasada temporada primer campeón de la historia de esta ambiciosa competición.

Tantos colores, países y experiencias pasan factura en positivo. Arnal conoce de primera mano lo que el fútbol puede dar y lo que puede quitar. Sin embargo, asegura que prácticamente toda su dilatada carrera está siendo una sucesión de buenos momentos y buenos compañeros. Pasada con creces esa barrera tan psicológica en el deporte profesional como son los treinta, se muestra reflexivo, cauto y humilde a la hora de analizar lo que ha sido su vida al servicio del balón. Se ha adueñado del poder de la experiencia, y lo ha convertido en un instrumento más para crecer dentro y fuera del césped.

Arnal Conde se encuentra en estos momentos sin equipo, pero esto no merma su ilusión ni su profesionalidad. A la espera de esa llamada que le devuelva al ritmo de competición, trabaja a destajo y entrena duro para estar completamente listo para sudar la camiseta una vez más. Mientras aguarda, ha tenido tiempo de ofrecer a VAVEL.com esta amplia entrevista, donde repasa todo lo que está siendo su trayectoria deportiva, algunos aspectos de la vida personal de un futbolista y todo el saber que puede adquirir alguien que ha vivido largas etapas en el extranjero.

La temporada 2014/15 en la India

Pregunta: Viene de competir en la Indian Super League esta última temporada. ¿Qué tal fue la experiencia? ¿Se la recomendaría a un futbolista español?

Respuesta: La experiencia en la Indian Super League ha sido la más interesante tanto a nivel profesional como personal que he podido vivir. Es una competición con todos los alicientes que cualquier futbolista o deportista quiere disfrutar: muy buena organización, grandes y buenos estadios, mucha repercusión mediática, grandes nombres, una gran –incluso desmesurada– respuesta del público y la implicación directa de las grandes fortunas del país, de los actores más reconocidos de Bollywood, de los mejores deportistas y de toda la clase política; todos unidos para la promoción y desarrollo del fútbol desde la base hasta la competición regular. Es una ilusión nueva que ha desbordado expectativas de aceptación en la organización de esta primera edición.

Por lo tanto, creo que es una Liga más que recomendable para cualquiera que quiera disfrutar del fútbol y de una forma diferente de vivirlo, aún virgen y sin fanatismos, ya sean futbolistas o aficionados, españoles o de cualquier parte del mapa.

P: David James, Katsouranis, Elano, André Santos, Josemi, Luis García, Anelka, Del Piero, Borja Fernández... Antes Nesta, Materazzi... ¿Se ha convertido la Indian Super League en una competición emergente o cree que está yendo poco a poco, empezando por veteranos ilustres? ¿Prima tanto lo económico como en el fútbol árabe?

R: Como toda empresa nueva, la Indian Super League es una competición que necesita una promoción muy grande desde el inicio, y la mejor manera de promocionar el fútbol en la India es con la puesta en escena de grandes nombres del fútbol mundial, mitos para algunos, que aún están en activo y que quieran formar parte de un proyecto diferente y muy grande.

"La Indian Super League tiene todos los alicientes que cualquier futbolista quiere disfrutar" La India es uno de esos países con encanto e historia que la mayoría hemos querido descubrir en nuestra vida. Muchos amigos me dijeron: "Tú irás allí a recorrer y descubrir toda la India, jugando a fútbol y cobrando, cuando yo iría pagando y con una mochila". Esto, y el hecho de que la competición es corta –de septiembre a diciembre–, lo que permite al jugador seguir compitiendo en otra liga a partir de diciembre, creo que son el atractivo de esta competición. Respecto a lo económico, hay buenos salarios, aunque quizás no tanto como en Qatar o China.

P: ¿Qué diferencias percibe entre el fútbol indio y el español? ¿A qué división española se asemeja más?

R: Es muy difícil o imposible poder comparar la Indian Super League con alguna liga española, primero porque el fútbol que se practica es mucho más inglés: más entretenido, de ida y vuelta y más exigente físicamente. El calor es difícil de asimilar y sobre todo la humedad. Eso y el tipo de juego hacen que sea quizás la competición más exigente a nivel físico que he podido disputar, pero se entrena mucho y muy bien para ello.

La otra peculiaridad es que hay muchos jugadores de diferentes nacionalidades y de diferente fútbol, por lo que la idea común es diferente en cada equipo. Además, existe la obligación de jugar con cinco jugadores indios, y eso también condiciona cada alineación.

P: ¿Qué tal fue la adaptación a este nuevo país?

R: Lo positivo de nuestro club ha sido que, al ser una franquicia del Atlético de Madrid, hicimos la pretemporada en España, en Los Ángeles de San Rafael. Por lo tanto, todos los jugadores estuvimos concentrados durante un mes aquí, con la intención de entender y aprender una forma de entrenar, de alimentarse y de convivir en común. Allí tuvimos mucho tiempo para poder intercambiar opiniones, aprender y enseñar. Había indios, españoles, franceses, africanos, checos... hubo mucho que intercambiar.

"Es la competición más exigente a nivel físico que he podido disputar" Esto nos sirvió para volver a la India con unas bases de conocimiento mínimas –y necesarias– para vivir en Calcuta. Una vez allí, todo te sorprende, todo es grande, mucha gente, muy picante todo, diferente... ¡pero ya lo sabías!, y te empapas de la cultura, de sus vidas y de la forma de vivirlas, de todo, porque vale mucho, mucho la pena.

Arnal en la actualidad

P: Terminó su contrato con el Atlético de Kolkata y ahora mismo es un free agent, un agente libre. ¿Cómo va la búsqueda de un nuevo equipo?

R: Me encuentro muy bien físicamente, quizás mejor que nunca, y con la misma ilusión por el fútbol que el primer día. Pero también soy consciente de que tengo 35 años, que para muchos equipos es un hándicap, y que quiero formar parte un proyecto ilusionante, dentro o fuera del campo.

P: ¿Por dónde está buscando, por España, por la India o por otros países?

R: Mi primera idea, nada más terminar en la Indian Super League, fue volver para la India, una competición en la que me/nos fue muy bien porque quedamos campeones, los primeros de la historia de esta competición, y donde te has hecho un nombre. Mi idea es volver, pero también tengo una mujer y un hijo a los que prácticamente no pude ver durante el año pasado y que me echan de menos. Estuve medio año en Alcorcón, luego en las sesiones de la AFE y de allí a la India; demasiado tiempo sin lo que más quieres... veremos qué pasa.

"Con los años aprendí muchas cosas, pero sobre todo a adaptarme" P: Anúnciese, no se corte. ¿Cómo es Arnal en el césped? ¿Le pesan los años o continúa a tope?

R: Con los años he aprendido muchas cosas, sobre todo a adaptarme: nuevos equipos, nuevos compañeros, diferentes posiciones, diferente fútbol, entrenamientos, países, cultura... Creo que hoy en día el saber adaptarte a cualquier situación, dentro y fuera del campo y en la vida, te hacen mucho más productivo y feliz. También te ayuda a ser muy profesional, a cuidarte más y mejor –gracias a lo que nunca he tenido una lesión–, a entrenar más y mejor, y sobre todo, a competir con más regularidad. A adaptarse, vaya...

Trayectoria en España

P: Empezó en el Espanyol. En su filial protagonizó un temporadón en la 2000/01 con solo 21 años. ¿Por qué no llegó a debutar con el primer equipo?

R: Llegué al Espanyol cuando era juvenil, coincidiendo con una quinta de jugadores muy buena: David Catalá, Bruno Saltor, Gerard Autet, Juvenal Edjogo, Alberto Lopo, Dani Jarque, David García, Jacinto Elá, Moi... Quedamos campeones de juveniles. Al año siguiente subimos con el filial de Tercera a Segunda B, y en la temporada siguiente jugamos playoff de ascenso a Segunda.

Estuve medio año entrenando con el primer equipo, con Paco Flores, y fui a la pretemporada a Holanda en 2001. Una vez de vuelta, y por recomendación de Paco, me voy cedido al Leganés. Me sale un buen año en mi debut en Segunda, con seis goles en 38 partidos jugados. Fue una gran experiencia.

P: La decisión de no seguir en verano de 2002, ¿fue suya o del club?

R: Al volver al Espanyol para quedarme en el primer equipo, habían cambiado de entrenador: ahora era Juande Ramos. No me conocía, y su idea era que yo entrenara con el primer equipo, y si no iba convocado, pues jugase con el filial. Con ofertas de Segunda, decidí rescindir e irme dos temporadas al Elche.

P: Por el momento ha jugado en 17 equipos, de los que siete eran de Segunda y seis de Segunda B. ¿En cuál de ellos ha vivido su mejor experiencia?

R: Son muchos equipos y aficiones, muchos entrenadores, muchos compañeros y algún amigo. Pero sobre todo, muchas experiencias que siempre recordaré. Todas sirven y de todo se aprende, me quedo con todos los equipos donde he estado y orgulloso de todo lo que he vivido.

P: A lo largo de estos años, ha conocido a muchísimos compañeros. ¿Con quiénes se queda en lo futbolístico? ¿Y en lo personal?

R: He tenido muy buenos futbolistas como compañeros, como Tamudo, Nino, el 'Toro' Acuña, Luis García o Galca. Desde que empecé en el fútbol también he conocido grandes amigos, como Bruno, Catalá, Gerard, Juve, Cristian Hidalgo, Dani Marín o David Sánchez, y otros más recientes como Basilio, Borja, Jofre, Josemi o Luis García.

P: También ha vivido momentos: triunfos, fracasos, ascensos, victorias, derrotas... ¿Con cuáles se queda como los más especiales?

R: De todos los sitios donde he jugado guardo bonitos recuerdos: los buenos años en la cantera del Espanyol, mi primera convocatoria con el primer equipo; el debut en Segunda con el Leganés; el Elche, un gran club con buenos jugadores y una peña aún vigente con mi nombre, la 'Zona 24 Arnal'; Córdoba, donde conocí a mi novia Carmen y madre de mi hijo Pau; en Girona, donde logramos el ascenso del equipo de mi ciudad y fui el capitán en Segunda, todo un orgullo; en Chipre, donde viví mis mejores años futbolísticos; la vuelta a Segunda con el Alcorcón, con una buena segunda vuelta y un vestuario increíble; y con el Atlético de Kolkata, como primer campeón de la historia de la Indian Super League. Son muchos momentos buenos, y los que me dejo...

"Sería incapaz de estar más de dos o tres temporadas en un sitio" P: Habrá quien critique que haya cambiado de club prácticamente todos los veranos, pero ¿le favoreció esta condición de trotamundos a la hora de ganar experiencia y capacidad de adaptación a distintos esquemas? ¿Lo llevó bien a nivel personal y familiar?

R: He estado en muchos equipos y estoy orgulloso de ello. Sería incapaz de estar más de dos o tres temporadas en un sitio, creo en los ciclos. En mi opinión, las relaciones se desgastan y las ilusiones se deterioran. A mí siempre me ha gustado el poder conocer y descubrir sitios y gente nueva, soy un curioso y emprendedor, y el fútbol me ha dado la oportunidad de poder hacerlo. La gente es libre de opinar y cada jugador tendrá su situación, sus ilusiones, su forma de ver el fútbol o de vivirlo.

A nivel familiar siempre hay que hacer algún esfuerzo, pero se intenta llevar de la mejor manera posible. ¡En mi caso tengo unos cracks a mi lado!

Trayectoria en Chipre

P: Verano de 2010. Termina su contrato con el Sabadell y le llega una llamada desde Larnaca. ¿Se lo piensa mucho? ¿Fue duro el cambio?

R: Ese verano decido que quiero jugar en el extranjero, y gracias a Gerard López, excompañero en el Girona y amigo, que a su vez contactó con Jordi Cruyff, me fui para el AEK Larnaka de Chipre. Fue un paso importante que me ayudó a volver a disfrutar del fútbol tras una experiencia personal mala con la muerte de mi padre y una temporada irregular en el Sabadell, después de haberme marchado por la puerta de atrás del Girona. Allí viví los tres mejores años que he tenido en cuanto a confianza futbolística y en una liga, por entonces, de un nivel muy bueno. Fue un acierto.

Desgraciadamente para Chipre, en 2013 hay un rescate financiero, y después de vivir un 'corralito' y de las malas perspectivas, decido marcharme, muy a mi pesar.

"Recomiendo salir al extranjero porque el futbolista español gusta" P: ¿Cree que salir al extranjero es una decisión que todo futbolista debe tomar en algún momento de su carrera?

R: Yo recomiendo salir a jugar al extranjero porque el futbolista español gusta, porque aprendes mucho y hay ligas que son de un nivel muy bueno en todos los sentidos, pero que a veces se infravaloran por ignorancia. Además, en muchos sitios está mejor que en España a nivel económico. Pero también entiendo que cada jugador tiene su situación, sus ilusiones o sus condiciones para escoger el salir a jugar fuera o no.

P: Ahora mismo, en las ligas mediterráneas (Chipre, Grecia...) se cuentan por decenas los jugadores españoles. ¿Se considera un 'pionero' en ese aspecto?

R: No, no me considero un pionero. Antes que yo, muchos otros han jugado fuera de España, pero sí que 'arrastré' a más de uno para Chipre, y más de uno me lo agradeció.

La temporada 2013/14

P: Su temporada 2013/14 fue extraña. Empieza jugando un partido de Europa League en el Valletta, se marcha a Olot, donde no rinde todo lo bien que quisiese, pero consigue fichar por todo un Alcorcón de Segunda. ¿Cómo fueron estos meses?

R: Me sale la opción de ir a la Premier League de Malta, al Valletta, el mejor equipo de la liga y un club que siempre juega competiciones europeas. Voy con unas condiciones pactadas por correo electrónico, y después de dos entrenamientos me inscriben para jugar previa de Europa League. Jugamos contra el Dinamo Minsk, con un empate a uno donde jugué 80 minutos; estábamos todos muy contentos y yo el que más.

Al día siguiente, a la hora de firmar todos los contratos, me habían cambiado casi todas las condiciones: no tenían nada que ver con las iniciales, lo que me generó una desilusión total. Reconozco que gran parte de la culpa fue mía, por ir sin un representante. Después de dos reuniones y de llegar a un acuerdo, pude rescindir e irme. Estuve solo cinco días en Malta.

Ya a finales de agosto, y sin tiempo material de volver al extranjero, acepto la oferta del Olot, recién ascendido a Segunda B y al lado de casa. No tengo mucha participación, y en enero rescindimos el contrato, y me sale la posibilidad de ir al Alcorcón de Pepe Bordalás. Hacemos una segunda vuelta de campeonato muy buena, en la que yo participo en todos los partidos, en algunos más y en otros menos, pero sintiéndome importante como todos. Acabamos a dos puntos del playoff a Primera División.

P: Esta etapa en Alcorcón tuvo un 'susto'. De repente, el club decide apartarle al entender que había jugado en tres equipos en una misma temporada. ¿Qué pasó? ¿Cómo se arregló el problema?

R: Viví una situación rara, o diferente, a falta de cuatro jornadas y a raíz del 'caso Nong', que era un jugador del Recreativo de Huelva que había jugado en tres equipos diferentes en una misma temporada. Yo también estaba en esa misma situación, ya que había jugado en tres equipos distintos, algo que era legal, pero que por una doble interpretación de la norma, o porque simplemente nadie se quería mojar y tomar la decisión –RFEF, LFP o UEFA–, me tuvo tres partidos sin poder competir y ayudar a mi equipo. Finalmente, a falta de una jornada y sin ninguna trascendencia a nivel clasificatorio para nosotros, la LFP decidió que teníamos todo el derecho a jugar por norma; ¡curioso!

P: Aunque su problema solo duró tres jornadas, es similar a lo que le sucedió a Pedro León la pasada temporada o al propio Aloys Nong: temas extradeportivos y burocráticos que al final paga el futbolista, que se tiene que quedar en la grada. ¿Cómo se siente uno en esta situación? ¿Qué le aconsejaría?

R: Sinceramente, es difícil decir qué debería hacer un jugador en este tipo de situaciones, porque hasta cierto punto dudas si es por incompetencia, por intereses o por dejadez. En una liga considerada de las mejores del mundo no puede haber estas situaciones, y si aparecen, deben solucionarse con mayor velocidad y profesionalidad. Pero como digo, ni siquiera los jugadores afectados tenemos acceso a toda la información necesaria para saber las razones de algunas decisiones. Y tristemente, parece que no va a cambiar...

P: Para terminar, ¿qué balance hace de su trayectoria hasta la fecha?

R: Si miro atrás y recuerdo todo lo que he hecho, donde he estado, a quién he conocido... me siento un gran afortunado, y el medio ha sido el fútbol. A los 13 años empecé a jugar a este deporte como diversión, y esta diversión ha durado gran parte del camino de mi vida. Soy futbolista porque quise serlo, porque esa diversión iba acompañada de una ilusión diaria por mejorar.

"Soy futbolista porque quise serlo, porque acompañé la diversión con la ilusión por mejorar" No tuve una base, ya que empecé tarde, y tampoco he sido nunca un virtuoso del balón. Pero he tenido siempre mucha perseverancia, ganas de aprender y he disfrutado cada entrenamiento casi tanto como los partidos. He sido un profesional desde los 13 años y lo seré cuando lo deje... y después también, en lo que haga. Me quedo solo con las cosas buenas del fútbol, que son miles y serán más.

Trayectoria de Arnal hasta la fecha

TEMPORADA EQUIPO CATEGORÍA 1999/00 Espanyol B Tercera División 2000/01 Espantol B Segunda División B 2001/02 Leganés (cedido por el Espanyol) Segunda División 2002/03 Elche Segunda División 2003/04 Elche Segunda División 2004/05 Lleida Segunda División 2005/06 Racing de Ferrol Segunda División Córdoba Segunda División B 2006/07 Sant Andreu Segunda División B 2007/08 Girona Segunda División B 2008/09 Girona Segunda División 2009/10 Sabadell Segunda División B 2010/11 AEK Larnaka First Division (Chipre) Doxa Katokopias First Division (Chipre) 2011/12 Alki Larnaka First Division (Chipre) 2012/13 Alki Larnaka First Division (Chipre) Ethnikos Achnas First Division (Chipre) 2013/14 Valletta Premier League (Malta) Olot Segunda División B Alcorcón Segunda División 2014/15 Atlético de Kolkata Indian Super League (India)

Gestión de fotografías: Ángel Alameda y Sebastià Molina.