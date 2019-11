Florentino Pérez: "El Manchester demostró inexperiencia negociando"

Por primera vez tras el ‘culebrón De Gea’ Florentino Pérez compareció públicamente, en la Cadena SER, para analizar los últimos acontecimientos concernientes al Real Madrid. Principalmente las causas que frustraron el fichaje de David de Gea.

El presidente del Real Madrid contó cómo se llevaron a cabo las negociaciones en el último momento: “El último día, doce horas antes, nos dicen a través de Jorge Mendes que estarían abiertos a una negociación por David de Gea.

Una negociación tardía

Florentino: "El Real Madrid hizo un esfuerzo porque no podíamos dejar tirado a De Gea"

Entonces, José Ángel Sánchez llama al consejero delegado del Manchester y se acuerda todo en media hora”. Confesó que siempre les han dicho “que David de Gea no estaba en venta, hasta doce hora antes” del final del mercado de fichajes.

Por ese motivo, reconoció que el Real Madrid hizo “el esfuerzo porque no podíamos dejar tirado al jugador”. Afirmó que el Real Madrid mandó los contratos de las transferencias de De Gea y de Keylor Navas “a las 13:30” y en Manchester para “una cosa que se puede resolver en una hora, tardaron ocho”. Al final, “ellos lo pasan a las 00:00 y a nosotros nos llegó a las 00:02”. Aseguró que el Real Madrid, el Manchester y la FIFA tienen “un pantallazo” que lo demuestra, pero no lo quieren hacer público.

“Yo no quiero echar la culpa a nadie, pero no entendemos que se necesiten ocho horas para ver los contratos, no entendemos por qué si quieren negociar que se haga en las doce horas últimas y no el día anterior”, añadió. Sin embargo, cree que no lo han hecho “con mala fe. Les falta experiencia, y se ve en el ofrecimiento a FIFA para mediar. Demuestra que se es inexperto en el fútbol. Este mismo asunto pasó el año pasado con Coentrão y al Athletic con Ander Herrera”. De Gea “estuvo fichado durante todo el día, pero al final no se hizo”, “pensábamos que valía la experiencia del año pasado, pero no”, sentenció”.

Confesó que “hace más de un año” pensaron que “el más adecuado para el futuro era De Gea”. Luego llegó Keylor, con el que están “satisfechos”, pero tenían un “acuerdo” con David. Asegura que el fichaje estaba pensado para la temporada que viene, ya que “este año no pensábamos hacer nada porque no nos habían dado la posibilidad”. “A partir de ahora no sé qué pasará, ha pasado tan poco tiempo que no hemos hablado de esto”, añadió.

Es consciente de que el ‘caso De Gea’ ha levantado un fuerte foco de críticas hacia el Real Madrid, pero sobre todo hacia su persona: “todos sabemos que a mí siempre me caen una cascada de críticas, con razón o sin ella. Y siempre son los mismos”, concluyó zanjando el tema sobre el fichaje frustrado de De Gea”.

La salida de Iker

“Lo de Casillas nos debería hacer reflexionar a todos los madridistas”

Centrado posteriormente en el tema de Iker Casillas, el presidente admite que el mostoleño "ha pasado dos años muy mal, con mucha tensión. Lo de Casillas nos debería hacer reflexionar a todos los madridistas. Esto de pitar a los jugadores deberíamos acabar con ello. Es como pitarnos a nosotros mismos. Es como en una familia pitar a un hermano.” Afirma que “los violentos son los que pitaban a Casillas y ya no están en el Bernabéu”. Reconoce que la despedida del ex capitán no fue la deseada, pero afirma que fue Casillas “el que me dijo que no quería hacer ningún acto ni nada; mi error fue el haberlo consentido porque quedó mal".

Sobre el nuevo técnico del conjunto blanco dijo que "Benítez es el mejor entrenador para el Real Madrid; ya le ofrecí ser entrenador cuando llegué en 2009”. Reconoció que cree que el equipo necesitaba el cambio de técnico, aunque para Florentino “era más fácil que siguiese Ancelotti, pero necesitábamos un nuevo impulso".

