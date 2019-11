El nexo holandés ya piensa en verdiblanco

Los futbolistas holandeses del Real Betis comparten entrevista para detallar sus sensaciones de estas primeras semanas de competición. Van der Vaart describe a Ricky como un goleador: "Le conozco desde hace bastante tiempo. Él también ha jugado en Holanda, en un buen equipo como el Vitesse. Es un gran delantero. Es un tipo alto, fuerte y creo que hizo muy buen trabajo en Portugal. Creo que, como equipo, necesitamos un delantero goleador, que sea peligroso en el área, y creo que él tiene esa habilidad", sentenciaba.

Alentado por la charla que mantuvo con su compatriota, van Wolfskinkel confiesa que le ayudó a tomar la decisión de venir: "No quieres saber lo que me dijo... No, en serio, todo fue cosas buenas sobre el Club y la ciudad. Sí, fue más fácil tomar la decisión cuando hablé con Rafa".

El ex del Norwich también habló con Mel momentos previos a arribar a La Palmera: "Hablé un poco con él y con Eduardo. Me hicieron sentir que me necesitaban y que iba a tener que ganarme la posibilidad de jugar aquí. Cosas que también creo que fueron importantes para el equipo. Sí, fue una buena conversación. Corta pero buena", subrayaba.

Ricky está satisfecho con sus primeros días en el Club: "Llegué y me tuve que ir directamente al campo de entrenamiento para unirme al equipo y hacer mi primer entrenamiento. Estuvo bien. Fue una buena sesión. Siempre es bueno empezar directamente y conocer a los jugadores con los que voy a jugar y trabajar. Así que bien".

Van der Vaart bromeó con el español de Ricky en las frases que yacen en el túnel de vestuario: "No va tan mal con el español, pero 'Si ganamos, ellos ganan, si perdemos, ellos pierden. Por ellos y por nosotros'... si traduces esto al inglés suen un poco raro, pero también lo entiende", apostillaba el de Heemskerk.

Ricky: "Trato de marcar siempre que puedo"

El exfutbolista del Hamburgo quedó impactado con la afición verdiblanca en el Bernabéu: "Sí, es muy bonito. Fue muy bonito poder verlo, ya que estaba sentado entre el público. Fue genial, la atmósfera era increíble. Se veía que el equipo estaba luchando y cuando la gente ve eso intanta darte más fuerzas. Fue genial, además tenemos un gran Estadio, sobre todo cuando se llena".

Para Ricky la selección juega un papel secundario en estos momentos: "Mi prioridad es jugar para el Betis, y si lo hago bien aquí, a lo mejor la selección me convoca. Pero ahora estoy muy centrado en el Betis y en jugar aquí", dejaba claro.

Wolfswinkel considera que la campaña será difícil: "Me espero una temporada dura, como siempre. Es una gran competición y un buen Club, un buen equipo. Así que tengo que pelear para ganarme un puesto en el equipo. Mostrar lo que soy capaz de hacer y ser importante en el equipo y aportar".

Por último, el delantero no quiere oír hablar de una cifra de goles en su cuenta personal: "No, no me preguntes eso nunca, no. Nunca una cifra de goles, no. Trato de marcar siempre que puedo y trabajo duro para hacerlo. Y si yo no puedo marcar, intentar que un compañero lo haga. Lo que importante es el equipo. Claro que siempre quieres ser tú el que marca", finalizó.