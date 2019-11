CD Leganés - CD Tenerife: la competición del 'KO' contra la racha del 'KO'

Este miércoles el conjunto tinerfeño inicia nuevamente su andadura copera y lo cierto es que de este partido se esperan los mejores titulares tanto previos como tras finalizar el encuentro. Pase o no de ronda, será una noticia importante. Y es que la competición del 'KO' bien pudiera dar su nombre al CD Tenerife, que desde la temporada 2008/2009 el no es capaz de pasar la primera eliminatoria a la que se presenta. También es cierto que desde aquel año el Tenerife no juega en casa en el estreno de esta competición, y esto será casualidad o mala suerte, es lo que se deben preguntar todos los aficionados, pero mañana juega en Butarque contra el Leganés y las aspiraciones, al menos de gran parte de la afición, no son muy halagüeñas.

Una historia para no ser positivo

Hace 7 temporadas, un 3 de septiembre, el Tenerife ganó en el Heliodoro Rodriguez López 2-1 al Córdoba: la última vez que la afición ha podido ver, tanto en casa como en campo rival, una victoria copera. El segundo partido de ese año, los blanquiazules iniciaron su particular racha del 'KO', enfrentándose al Elche en el Martínez Valero y tras un partido que acabó en tablas, los penaltis dieron el partido a los locales. Ese 9 de octubre comenzó el Tenerife a disputar partidos coperos lejos de su estadio, y a partir de ahí no ha ganado ningún partido más. La siguiente temporada los blanquiazules, ya en Primera, debutaron en los dieciseisavos de final contra el Celta de Vigo. En ese caso la eliminatoria fue a doble partido, empezando lejos de el Heliodoro, donde cayó por 2-1, y en la vuelta también cedió por la mínima. La temporada 2010/20111 debutó contra el Elche en la segunda eliminatoria donde perdió por un contundente 4-1.

Pero lo más estrepitoso se vio en la temporada 2011/2012 en la primera eliminatoria, donde se enfrentó al CCD Cerceda de la Tercera División gallega, y volvió a caer lejos del estadio por 2-0. Tras esto, las dos siguientes temporadas cedió por 1-0 lejos del Heliodoro en l segunda eliminatoria, ante Alcoyano y Eibar. La pasada temporada, esta vez en Girona, tras un 0-0 en Montilivi, perdió 6-5 en la tanda de penaltis. Otra vez fuera de la Copa. Ahora la historia vuelve a hacer debutar al Tenerife en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, en Leganés, en el estadio de Butarque, y la historia ha enseñado a los aficionados del Tenerife, que no es una competición para poder soñar.

El Tenerife es su propio rival

Este martes decía Raúl Agné que el problema del Tenerife “es mental, no de intensidad”, y seguramente es cierto. El equipo cuenta con gran parte de la estructura de la campaña pasada, los nuevos fichajes en pretemporada destacaron e hicieron un papel positivo, por lo que el problema de calidad no parece ser. La intensidad es otro factor a tener en cuenta, pero no por ello se cometen tantos errores, se cae vapuleado como en Soria o se regalan goles a destajo. Lo mental es clave en cada individuo, es por eso que los errores del Tenerife siempre degeneran en situaciones catastróficas que afectan a lo colectivo.

Un claro ejemplo es Dani Hernández, el año pasado era el portero perfecto, solvente y seguro, y que con sus paradas decidía partidos, en cambio este año sus nefastas intervenciones han costado goles. El gran reto como entrenador es trabajar lo psicológico, y la Copa puede servir muy bien si se consigue un resultado positivo, las rotaciones de jugadores y el pase de eliminatoria afectaría tanto en lo colectivo como en lo individual. Es más, este partido, lejos de las exigencia de ganar y sumar tres puntos, servirá para que el equipo se deshaga de la presión de estas tres semanas, y se vea un equipo más tranquilo en el campo y con un juego más fluido. Sin duda el Tenerife necesita encontrar con su mejor versión, más que pasar de ronda.

El Leganés, con tranquilidad y optimismo

El Leganés enfrentará el partido con optimismo, quieren hacer un buen papel y seguir cosechando tardes de buen fútbol y definición. Los madrileños han lanzado una original campaña para el partido de este miércoles en el cual muestran una vitrina vacía que "han comprado", ya que no tenían ninguna y “ya iba siendo hora”. En Liga, los pepineros ya han perdido, han ganado y han empatado en las tres jornadas transcurridas; un balance de regularidad que caracteriza al equipo de Asier Gaditano. El entrenador vasco afronta su tercera temporada al frente del Leganés, dando a continuación a un proyecto de ascenso a Segunda División y la permanencia. Un equipo que, según Agné “está muy trabajado, con mecanismos naturales”, y que "le gusta cómo juega”. El técnico del 'Lega' realizará rotaciones para dar descanso a los titulares, y cuenta además de la baja obligada de Bustinza.

Roberto y diez más

Raúl Agné, por su parte, ha confirmado la rotación, totalmente esperada, en la portería, pero para no ha querido desvelar el equipo inicial en rueda de prensa. Lo que sí ha confirmado es qué jugadores no saltarán al terreno de juego de Butarque: Vitolo y Raúl Cámara descansarán y el técnico piensa en rotaciones en la delantera. Dado que el once titular está en duda, es un día importante para hacer rotaciones, probar a los suplentes y estos, aprovechar la oportunidad al máximo.

Posibles alineaciones