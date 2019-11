Gerard Piqué: ''No voy a pedir perdón''

Una vez finalizado el entrenamiento matinal preparatorio para el choque contra el Atlético de Madrid, Gerard Piqué ha realizado una rueda de prensa para explicar su delicada situación con la Selección, se ha pronunciado sobre los pitos, las polémicas declaraciones de Sergio Ramos y otros temas. El defensa del FC Barcelona se ha mostrado contundente y no se arrepiente de nada de lo que ha hecho.

''No me arrepiento de nada, siempre quiero que el Madrid pierda, no voy a pedir perdón"

''Yo voy a poner todo de mi parte para que esto se supere pero la gente es libre. Pero no me arrepiento para nada, haría esto una y mil veces porque soy así. Yo quiero que el Madrid pierda siempre y esta es la rivalidad deportiva que ha existido en España siempre. No voy a pedir perdón", explicó Piqué. Tampoco se cortó un pelo al explicar su rivalidad con el Real Madrid y la relación Cataluña-España: ''si te fijas en mi trayectoria, en mi último año y medio, fui a la última Diada el 11 de septiembre, después jugué con España y nadie me silbó. Creo que no es por un tema entre Catalunya y España. Mi compromiso con la selección es siempre el máximo, lo he demostrado siempre. En cuanto a la rivalidad Barça-Madrid no cambiaré, soy así y siempre seré así. Los que me aguantan bien y los que no, me tendrán que aguantar hasta que me retire. La relación Barça-Madrid es pasional, cuando a uno le va bien a otro le va mal. Así que esperemos que al Madrid le vaya lo peor posible"

Cuando le preguntaron por las declaraciones que hizo en el Camp Nou sobre Kevin Roldán, respondió que "No me arrepiento para nada, lo haría una y mil veces. No esperen que cambie. El día antes de jugar contra el Bayern dije que quería una final Madrid-Barça de Champions, pero después de clasificarnos, vi con la camiseta de Buffon la semifinal de la Champions Madrid-Juventus"

En cuanto a las últimas declaraciones polémicas de Sergio Ramos, dijo: "Desde el día en el que que debuté en la selección, creo que es el momento que tenemos mejor relación. Al principio fue un poco frío, pero el otro día por ejemplo nos reunimos10 u 11 jugadores en la habitacion de Iker, y Sergio y yo estuvimos hablando de muchas cosas. Este tema no lo tocamos. Me defendió el día antes del partido, en la zona mixta después del partido vas rápido y dices cualquier cosa. Con Sergio no nos llevamos muy muy bien pero vamos a más. Es un pedazo de jugador, me siento muy comodo jugando con él".



Remarcó su buena relación con jugadores del Real Madrid en la selección española: "Mi relación con los jugadores del Real Madrid es fantástica. Con Iker especialmente. Me llamó para felicitarme por el nacimiento de mi hijo y se lo agradecí, pero le deseé que le metan cuatro goles. El vestuario de la selección está mejor que nunca. No pasa nada, la gente lo quiere complicar todo".

Sobre los pitos en la selección y los más que posibles en el Santiago Bernabéu, añadió: "Yo no intento cambiar nada. Solo espero que entiendan que si pitan por algo referido con España, me duele porque no tienen razón y perjudican al equipo. Y si es sobre la rivalidad Barça-Madrid, no creo que hice nada malo ni quise faltar el respeto a nadie, fue una broma. Soy culé de toda la vida y que me piten en el Bernabéu para mí es sinfonía. Estoy de acuerdo porque soy un tipo muy pasional pero no quiero que afecte a la selección". Refiriéndose a la absoluta, ha dicho que solo lo lamenta "por mis compañeros y por el míster porque a él no le gustan estas cosas. Si salgo aquí es por la Selección y porque tenemos que ir a una para conseguir títulos"

Cuando le preguntaron si era feliz, el respondió: "Soy un hombre feliz y ayer fui a buscar setas. Soy muy positivo y solo pienso en poder jugar cuanto antes. Espero que me apliquen la cautelar y poder jugar frente al Atlético".

Ayer se hizo oficial que el jugador nacido en Barcelona colaboraría con la campaña política de Guanyarem, el partido independista de las elecciones de Cataluña del 27 de septiembre. Hoy ha declarado que "no es incompatible seguir jugando en la selección española, con la que mi compromiso es total, y apoyar a Guanyarem porque también el deporte catalán me ha dado mucho. Yo soy muy de mi gente y los míos saben qué pienso"

Una vez zanjada la polémica, ha hablado sobre el próximo partido frente al Atlético de Madrid

Después de un buen rato hablando sobre los últimos acontecimientos ocurridos con la Selección, quedó tiempo para hablar sobre el partido del próximo sábado a las 20:30 frente al Atlético de Madrid, un partido que en principio no podrá jugar. "La sanción de cuatro partidos en la Supercopa no creo que tenga nada que ver con esta polémica porque reconozco que me equivoqué, pero era un momento muy tenso y se nos estaba escapando una competición'',dijo.

Ha hablado sobre Luis Suárez, delantero del FC Barcelona: "Es el mejor delantero de centro del mundoun ejemplo como persona y jugador. Te aguanta el balón, remata con las dos piernas, trabaja, tiene gol es un buen compañero''. Por último, ha dicho sobre los dos porteros culés que ''la competencia entre Claudio Bravo y Ter Stegen por la titularidad en la portería del FC Barcelona es normal. Son dos grandes porteros y Luis Enrique será el que decida".