Entrevista. Paco Jémez: "Hay muchas cosas que te atan al Rayo"

Termina una sesión más de una semana atípica en la Ciudad Deportiva del Rayo. La plantilla tendrá el fin de semana libre por el parón de la selecciones nacionales y quizás por eso el entrenamiento ha sido más distendido que otras veces. El césped, recién implantado, ve cómo los jugadores abandonan el terreno de juego camino a los vestuarios, mientras resuenan en los anexos los balonazos de las inferiores que continúan su puesta a punto. Quien más prisa tiene por salir del campo principal es Jémez. Antes de ir hacia el aeropuerto a recoger a seres queridos, ha acordado una entrevista con VAVEL. "20 minutos" nos recuerdan. 25 como mucho. Casi una hora después, Paco Jémez (Las Palmas de Gran Canaria, 1970) sale a la carrera del salón de actos de la Ciudad Deportiva para no llegar más tarde que el avión que espera. Entre medias, una conversación tan placentera como el buen fútbol que interpreta, convencidamente, el combinado de Paco desde que llegase a Vallecas en 2012.

Pregunta: ¿En qué se diferencia el club desde que llegó?

Respuesta: Me gustaría decir que en mucho, pero prácticamente sigue siendo el mismo. Creo que cada año que pasa el club mejora en lo económico y en lo deportivo, pero creo que se pueden hacer más cosas. Este es un grupo con mucho margen de mejora y creo que ahora que este club es solvente, sin problemas económicos, es cuando realmente se tienen que plantear que o se crece o vamos para atrás. En el fútbol mantenerse es muy difícil, o progresas o vas para atrás. Esa estabilidad deportiva que se está viendo poco a poco con la estabilidad económica debería verse reflejada en que el club vaya creciendo y haciendo mejor las cosas en todos los aspectos.

P: ¿Le gusta la plantilla para este curso? ¿En qué cualidades ha cambiado respecto al año pasado?

R: Las plantillas son muy similares de un año para otro. La fisonomía de los jugadores que buscamos son muy similares. Está claro que cambia mucha gente. Es un proceso en el que todavía es pronto para analizar, pero tengo muy claro que las plantillas son muy homogéneas. Se ha hecho una plantilla dentro de las posibilidades del club y acorde a lo que deportivamente necesitamos.

P: La media de edad ha subido (De 25.6 años en la temporada 14/15 a 28.9 en la actual, según Transfermarkt). ¿Se buscaba mayor experiencia en el mercado, coincidencia o ficharon lo que pudieron?

R: No, ha salido así. Intentamos rejuvenecerla con los canteranos que hemos tenido entrenando con nosotros. Hay chicos que si siguen con su proceso de aprendizaje, pueden debutar con el primer equipo este año. Hay un par que tengo muchas ganas de que debuten. Hay que esperar a que estén hechos para poder meterlos. No ha sido intencionado, aunque creo que el punto de equilibrio está en tener gente joven y más mayor y que todos se complementen.

"La idea que inculcamos es que tienen que pelear todos los puntos"

P: En la rueda de prensa de Balaídos dio la sensación de resignación cuando dijiste: “Como si no quieren traer a nadie, no me preocupa”. ¿Qué sentía ahí: confianza en el trabajo del equipo o era un toque de atención a la directiva?

R: Confianza en lo que tenía. No lo hice por hacer un demérito al trabajo de mis jugadores. Está claro que se necesitaba gente, ha venido Javi (Guerra), ha venido Pablo (Hernández), pero la manera que tienen de trabajar en el día a día, lo que demostraron contra el Valencia, el esfuerzo que hicieron en un partido que se atravesó desde el primer momento, con un equipo como el Celta, donde todas las cosas que pasaron fueron en contra nuestra y nadie bajó los brazos, hacen que un entrenador diga esas palabras. No lo dije como demérito hacia el club, sino como mérito a mis jugadores. Tenía gente suficiente, pero claramente en cuanto empiecen las sanciones y las lesiones íbamos a necesitar más. Con ellos dos y con alguno más que no se descarta tendríamos un número normal en una temporada tan larga como es la nuestra.

P: Muchos amantes del fútbol opinan que el “Jemecismo” ha consolidado al Rayo en Primera y que debe marcarse objetivos más allá de la permanencia ¿Cómo ve que opinen así?

R: Algo que hemos hecho desde que yo estoy aquí es no marcarnos ningún objetivo. El objetivo de un equipo pequeño es muy claro, la permanencia. Cuando te marcas ese objetivo es muy difícil marcarte alguno más, parece que tengas ahí ese muro. La idea que inculcamos es que tienen que pelear todos los puntos por los que se compite. Nosotros no tenemos ningún objetivo. ¿Cuál sería la guinda a este pastel? Pues intentar ser el primer equipo que deportivamente es capaz de meterlo en Europa. Ese es un objetivo que en teoría está muy por encima de lo que se propone en presupuesto, pero también hemos estado muy por encima de esas dificultades. Vamos a intentar que sea este año, pero sin que sea un objetivo que nos presione.

Figuras propias

P: ¿Qué fichaje le ha sorprendido gratamente?

R: Todavía es pronto para ver el rendimiento que van a dar. Te digo un nombre ahora y resulta que dentro de unas semanas hay otro que destaca. Realmente, eso no me preocupa. La idea es ir combinándolos para que el equipo siempre tenga el máximo nivel. Cuando eres entrenador no te fijas tanto en los niveles individuales, aunque es importante, por el nivel global del equipo es la suma de los que están dentro. Entiendes que tienen que pasar por bajos momentos, por buenos, hay gente que ha venido con menos entrenamientos, con lo cual les va a costar coger la dinámica. Ahora están todos a un gran nivel para la fecha en la que estamos y basándome en el trabajo diario estoy encantado con todos. Tienen mucha ilusión y creo que nada de lo que nos pase en la competición va a afectarnos para seguir adelante. La gente que hemos mantenido de otros años tiene trabajo ganado y son los que marcan la línea a la gente que viene. Es pronto para ensalzar a algún jugador y creo que todavía no hemos visto lo mejor de cada uno, ni del equipo.

"El único jugador que he pedido ha sido Bebé"

P: ¿En qué fase de adaptación están Cissé y Zhang? ¿Qué pueden aportar?

R: Son dos jugadores que por mí hubiera sacado del equipo, les hubiera dado minutos en otro sitio. Son jugadores de la plantilla, pero tienen difícil jugar. Lo que pasa es que en esto del fútbol todo cambia de la noche a la mañana. Ahora mismo, todos se han ganado mis respetos y Zhang y Cissé son grandes trabajadores. Con eso, ya me tienen ganado. A la hora de disputar minutos, en principio, son dos jugadores con los que no es que no cuente, pero tengo otras ideas para los partidos. Hablé con Cissé, es imposible sacar a Zhang, le dije que habría convenido sacarle cedido a un equipo donde tuviera minutos, porque aquí lo va a tener complicado. Eso me pasó con Raúl Baena un año y fíjate, ahora es uno de nuestros fijos. La mentalidad que tengo es respecto a ahora, pero no sé qué va a pasar mañana.

P: ¿Y a Pablo Hernández y Javi Guerra? ¿Ha tenido tiempo de valorarlos?

R: He estado hablando con ellos. Está claro que no llegan al nivel del grupo. Javi lleva sin competir unas semanas, Pablo algo por el estilo, tienen que ponerse bien físicamente. Ayuda mucho que no haya competición esta semana. Les he comentado que para jugar tienen que estar a un nivel físico idóneo. No sé cuándo va a ser eso. En los entrenamientos se han encontrado bien, veremos cómo van asimilando las cargas. Nunca pondré a un jugador que no esté físicamente para cumplir con sus obligaciones.

P: ¿Le falta algún nombre propio que pidió y que no ha llegado? ¿Michu?

Yo no soy de pedir jugadores. Si te soy sincero, el único jugador que he pedido ha sido Bebé, el único. Si era posible y entraba dentro de los parámetros del club, me parecía un jugador interesante. Es cierto que yo hablo con Felipe y valoramos, por ejemplo, antes de que vinieran Javi y Pablo, le dije que sí, que eran buenos jugadores. El único jugador que he pedido yo es Bebé, pero me gusta que traigan jugadores que se amolden a lo que necesito y Felipe sabe lo que necesito. Hablando con Raúl y con Felipe sí les comenté la necesidad de renovar a Baena, a Manucho...

P: ¿Qué sucedió con Álex Moreno?

R: A estas alturas tenemos cinco interiores. Fue un poco como con Cissé. Álex es un patrimonio del club, un jugador con mucha proyección y no nos podemos permitir dejarlo sin jugar. Que pasara otro año en el que participara poco me parecía malo para el club, para el equipo y para él. Le expuse la idea y él me dijo que sí. Va a tener sus minutos, va a progresar y cuando venga será mejor jugador, con más posibilidades de jugar en Primera. Álex tiene mucho potencial y yo sería mal profesional si no le aconsejara.

P: ¿Por qué se queda Lass? ¿Méritos propios o necesidad?

R: Se queda porque yo he dicho que se quede. La única posibilidad de que Lass hubiera salido es que me hubieran traído un jugador en su posición mejor que él. No ha sido así y nos puede aportar mucho. Yo tengo una pelea con Lass, quiero que cada vez sea mejor jugador. Tiene que mejorar muchas cosas para ser constante y estar los 90 minutos. Mientras no mejore esas cosas, tendrá participación, pero menos. Es capaz de salir 20 minutos y revolucionarte un partido y eso pocos pueden hacerlo. Tiene una explosividad y una zancada espectacular, pero me falta esa constancia. Estamos en un proceso de aprendizaje y él debe complementar.

P: Hábleme de Joni Montiel, ¿va a apostar por él o se ha curado en salud por si no venía nadie?

R: Joni es uno de los jugadores en los que más confianza tenemos. Los que han empezado la pretemporada conmigo creo que van a ser los jugadores que pueden estar ahí. Es cierto que en la posición de Joni no hemos tenido a nadie hasta que ha llegado Fariña, un mediapunta propio. El apaño nos lo pueden hacer Ebert o Pablo Hernández, pero no son propios de esa posición. Joni ha tenido minutos en pretemporada porque ha aprovechado esa situación. Soy de los que piensa que si Joni lleva el proceso que lleva, va a debutar con el primer equipo. Estoy deseando ponerlo, pero no es el momento. Semana a semana, le ves cosas mejores. Va a estar entrenando conmigo todo el año y jugando con el Juvenil o con el filial, pero siempre jugando. Lo que no va a pasar es que vaya con el Rayo B para no jugar, no. Si va con el Rayo B, es para jugar con el Rayo B. Ya lo he hablado con Diego Merino, tiene que jugar donde sea, pero tiene que jugar. No me vale que vaya convocado para no jugar. Tiene un nivel futbolístico impropio de su edad y a medida que va entrenando ese proceso de aprendizaje es más rápido. Le estamos quitando manías y defectos que no valen para el fútbol profesional. Tiene que ganarse esos minutos, pero va por buen camino.

"Si Joni lleva el proceso que lleva, va a debutar con el primer equipo"

P: Según los números, el año pasado Trashorras fue el mejor pasador de la Liga. ¿Cómo lo valora? ¿Como un título personal o colectivo?

R: Si tuviéramos que ir al mercado a por un jugador como Roberto no podríamos. Hay muy pocos y los pocos que hay valen mucho dinero. Tenerle es un privilegio y un orgullo. No porque sea el mejor pasador, que está muy bien. En estos cuatro años está dando un gran nivel y está recogiendo los frutos. Es el mejor ejemplo para los que vienen: Kike, Akieme, Clavería... dentro y fuera del campo. Estoy muy contento con él. Ojalá durara para siempre, pero a todos nos llega la edad. Considero que tenemos el repuesto ideal, Jozabed, y además él aprende mucho de Roberto. El día que no esté para dar el nivel tiene el recambio ideal, el club puede estar tranquilo. Aunque yo le veo cada día más joven y trabajador, no ves un declive. Está viviendo una segunda juventud.

Estilo Jémez

P: Cómo es Paco Jémez en la intimidad. ¿Es tan hiperactivo como en la zona de banquillos? ¿Cómo se relaja después de un partido?

R: Intento estar más calmado, dentro de lo que mi carácter me permite. El otro día en Vigo estuve muy calmadito. El partido se puso feo, pero veía al equipo pelear y me lo tomé con tranquilidad. A veces tienes que hacer algo para que el equipo despierte, pero fuera del banquillo necesitas tranquilidad. Cuando acaban los partidos llego a casa e intento calmarme, pero la cabeza no para. Es como tener un vídeo, repasas el partido, se te pasan jugadas por la cabeza sin quererlo. Con el paso de los días vas cambiando el chip, pero la cabeza va por libre, dándole vueltas a lo bueno y lo malo que se ha hecho. Me cuesta trabajo descansar, porque la cabeza no para aunque hayamos ganado.

"Sólo me iría de un club si mis jugadores me lo pidieran"

P: ¿El Paco Jémez jugador tendría cabida en este Rayo?

R: Sí, lo que yo hago como entrenador es lo que a mí me gustaba como jugador. Me identificaría muy bien con la manera de jugar, con lo que me exige el entrenador. Al final, lo que intento es poner las vivencias como jugador, aciertos y errores, es la experiencia que tengo. Yo creo que sí, que podría encajar en el equipo.

P: ¿Ha pensado alguna vez en dimitir desde que está en Vallecas?

R: Se piensan muchas cosas cuando eres entrenador. No soy de arrojar la toalla, se me puede pasar por la cabeza, pero no. La única razón por la que yo me iría de un club sería porque mis jugadores me lo pidieran. Nada más. Si ellos un día me dicen que no soy la persona indicada o que no van a poder sacar los partidos con mi forma de jugar, me iría del club. Los problemas no me echan para atrás, si alguien no está al nivel, soy el primero en llamar la atención... ha habido momentos difíciles, pero al final hay muchas cosas por luchar y que te atan al equipo. Creo que no dimitiría por otras razones.

P: Dicen que su sinceridad ante los medios le cerrará las puertas de un equipo mayor, ¿qué opina?

R: Ni lo sé ni me preocupa. Si un club me pide que me modere en las ruedas de prensa, lo puedo hacer. Lo que no me puede decir un club es que miento. Si me preguntan, tengo que contestar. Es cierto que por el hecho de hablar con demasiada sinceridad te encuentras a gente a la que le gusta y a gente a la que no. No sé si es la manera de ser la que encajaría en un equipo grande o no. Ahora mismo, lo único que me preocupa es lo que tengo aquí delante. Creo que estamos haciendo un gran trabajo, no sé si me valdrá para ir a un equipo grande. No sé si lo que diga un entrenador tiene que condicionar a un club para firmar. Decir la verdad, porque nadie me puede decir que me he sentado en una rueda de prensa y he dicho una mentira. Jamás lo haré. Yo no me meto en charcos, doy mi opinión. Me preguntaron por Zidane y di mi opinión, se formó el jaleo, pero no me metí.

"Yo no me meto en charcos. Me preguntaron por Zidane y di mi opinión"

P: Existen aficionados al fútbol que no entienden por qué el Rayo no se resguarda más ante los grandes. Personalmente, les intento hacer entender que un equipo no puede cambiar su forma de ser dos o tres días al año, porque el trabajo hecho durante el resto del tiempo no sirve para nada. A un manzano no le puedes pedir melocotones. Además, supondría perder confianza en la idea principal de juego. ¿Cómo se podría “convencer” al incrédulo de que es lo correcto?

R: Totalmente de acuerdo, lo has expuesto muy bien. ¿Por qué cambiar lo que venimos haciendo? A nosotros lo que nos vale para ganar a unos nos vale para ganar a otros. Que nos metan cinco no nos hace daño, mejoramos con ese resultado. Seguimos manteniendo lo que hacemos y lo llevamos a un nivel muy alto, porque te exigen más. Ganarle a esos equipos es muy difícil, aunque te metas a los once bajo la portería. Hay que mantener la línea para que nuestra afición y jugadores confíen en lo que estamos haciendo. Hemos hecho muy buenos partidos frente al Barça y el Madrid y hemos perdido. Ese partido es nuestro disfrute. Hay que ir a disfrutar, el resultado es lo menos importante. Lo importante es no traicionarnos a nosotros mismos y lo que creo conveniente es hacerlo así.

El porvenir

P: ¿Cambiaría Vallecas por Las Rozas? ¿No se aburriría dirigiendo con tanto tiempo entre concentraciones a una selección?

R: (Medita) Creo que el seleccionador, como entrenador que es, tiene que amoldarse, que modificarse. El no tener el día a día, después de haberlo tenido durante muchos años. Está claro que hay un momento, por lo menos los primeros meses, que te faltaría algo. Imagino que te pasará también como cuando te cesan y tienes que pasar seis meses en tu casa que te subes por las paredes. Creo que es una cuestión de habituarte. Es verdad que el seleccionador tiene mucho trabajo, no de campo, pero sí de viajar, de ver vídeos, jugadores, entrenamientos, partidos... Ocuparte de muchas otras cosas. Es una parte más a la cual uno tiene que amoldarse si de verdad uno decide ser el seleccionador. Está claro que a los que nos gusta mucho el día a día esto nos frena un poco, pero es verdad que todos los seleccionadores han sido entrenadores antes y no les ha pasado nada. Están todos guapos, todos grandes y viven bien, y disfrutan con su trabajo. Imagino que si ellos lo han hecho, lo puede hacer cualquiera.

"Amaya es un tío que ha cometido un error y ha asumido que tiene que pagar por él".

P: Encárguese de la selección cuando sea más mayor

R: Eso es que me ves joven, te lo agradezco (ríe).

P: ¿Qué objetivo desea cumplir antes de "colgar la pizarra"?

R: (Resopla). No es como cuando eres jugador que sabe cuando se está acabando. Por la edad vas viendo que se va acabando. Como entrenador puedo estar hasta que el cuerpo aguante, hasta los 70 o así. No me planteo hasta cuándo me va a aguantar la cuerda, en este momento me encuentro muy joven, con muchísimas ganas. Me gusta más el día a día, no soy una persona de plantearme retos a largo plazo. No sé lo que va a pasar pasado mañana, cómo voy a saber lo que haré en diez meses. No me lo planteo porque no me preocupa. Algún día llegará el momento de decir pues "hasta aquí hemos llegado" y "esto se ha acabado". Todavía me quedan muchas cosas por hacer y por conseguir. El inicio del camino ha sido bueno, pero en la mente de cualquier profesional está conseguir lo máximo. Lo máximo con un equipo, con una selección si es posible algún día ser seleccionador. Pero ahora mismo lo que quiero es hacer otra gran temporada con el Rayo, esa es mi máxima preocupación y, luego, ya veremos en qué equipo estamos y qué objetivos tiene. Mi respuesta fácil sería ganar una Champions y un Mundial, pero eso está al alcance de muy pocos entrenadores. El poder ganar títulos está al alcance solo cuando eres entrenador de un equipo grande. Mientras tanto, imposible. Tenemos un caso muy ejemplar con Luis Enrique. Luis Enrique estaba en el Celta y no podía ganar nada con el Celta. Va al Barça y... ¿Es mejor entrenador que en su época del Celta? No creo que en un año haya cambiado y mejorado tanto. Posiblemente, Luis Enrique sea tan buen entrenador como lo era en el Celta. ¿Cuál es la diferencia? Con el Celta tenía una plantilla que no podía aspirar a ganar títulos y con el Barça, sí. No se trata de ser mejor o peor entrenador, sino de estar en el sitio adecuado para ganar títulos. Ya veremos si ojalá un día puedo estar en un equipo de esos. Si no estás ese sueño se va. Si entrenas a equipos como el Rayo, el Levante, el Córdoba, el Almería o Las Palmas... tienes tus objetivos. No puede pensar en ganar una Liga por muy optimista que seas. Las limitaciones son las que son. Para ganar títulos lo que hay que hacer es estar en un equipo bueno y grande. Si no, tienes otros objetivos que creo que son igual de bonitos. Como he dicho muchas veces, lo que estamos consiguiendo con el Rayo es tan importante como que el Barça gane una Liga, no le doy ni un gramo menos de importancia. Incluso más importancia porque nosotros estamos funcionando por encima de nuestras posibilidades. Eso también te aporta mucha satisfacción personal.

P: Si se fuese de España, ¿qué liga le gustaría conocer?

R: A mí la liga inglesa me llama mucho la atención por todo lo que genera. Es una liga que ha ganado muchísimo en estos últimos años, el hecho de que haya tenido una explosión económica le ha hecho crecer a pasos agigantados, pero sigo pensando que la mejor liga es la española. Soy un privilegiado de ser parte de los 20 entrenadores que pueden estar en la mejor liga del mundo y mientras esté a gusto y pueda seguir aquí y no tenga ninguna razón de peso para salir, no tengo esa meta. ¿Que algún día hay que salir? Hay ligas muy bonitas como la inglesa, la liga alemana está cogiendo mucho auge. Luego hay otras más exóticas para vivir otro tipo de cultura y fútbol, pero ahora entiendo que soy un privilegiado de estar en la mejor del mundo y quiero que dure mucho tiempo. Si algún día tengo que salir, no pasará nada. Las maletas de entrenador siempre están preparadas, bien sea para salir por dentro del mismo país o a fuera. Y si tengo que irme me plantearé el sitio donde crea que pueda rendir y encontrarme a gusto.

Actualidad

P: ¿Cómo ha visto a Amaya tras el incidente con el coche?

R: Bien, bien. Ha cometido un error, algo muy grave. Gracias a Dios se va a quedar en eso y así se lo he hecho ver. La importancia no es que te hayan cogido es que hubiera pasado algo mucho más serio que a esas velocidades es muy normal que pasen. Ahora estaríamos ante una tragedia. Si ha tenido que cometer un error, que espero que tenga que pagar, pero que no conlleva nada más importante a él le servirá para ver las cosas con tranquilidad y que ha cometido un error, que lo podemos cometer todos, y que no vuelva a pasar. Él sabe que se ha equivocado gravemente. No debería de hacer nadie porque estás jugando con tu vida y la del resto. Va a pagar dentro y fuera porque quiero que den una buena imagen, que ellos se hagan responsables de los errores que cometan y Antonio es un tío que ha cometido un error y ha asumido que tiene que pagar por él.

P: ¿Va a quedarse sin jugar algún partido?

R: No necesariamente va a ser en el tema deportivo, pero sé cómo hacer que él vea que a mí, personalmente, me atañen porque soy su entrenador. Todo lo que personalmente le ocurra le puede repercutir en el plano deportivo y eso ya me repercute a mí también. Quiero que este tema quede zanjado y ojalá no vuelva a ocurrir. Tengo a Antonio por un tipo inteligente y un tipo inteligente aprende de sus errores.

P: ¿Cómo ve desde la distancia lo que ha ocurrido con De Gea?

R: No sé por qué ha podido ocurrir esto. Cuando las cosas las dejas para el final puede pasar esto. Los ingleses son los ingleses y son muy suyos y funcionan como funcionan y hay que tenerlo en cuenta. Sea como sea, lo importante es que se ha acabado el tema porque yo estaba cansado del culebrón. Sí es verdad que De Gea queda en una situación comprometida, pero creo que en Inglaterra pasa como en el resto de países: el fútbol tiene muy poca memoria. Y si tiene que jugar, va a jugar y como es un gran portero lo va hacer bien. La gente se olvidará de todo y él mirará para adelante. Quedará en una mera anécdota que ha durado casi todo el verano y que posiblemente en un tiempo vuelva a surgir.

P: ¿Qué equipo cree que se ha reforzado mejor de la Liga?

R: Todos los equipos se han reforzado muy bien. El hecho de, sobre todo los equipos más pequeños, que con la televisión pueden tener un poquito más de potencial económico, creo que han entendido de gastarse ese dinero en jugadores. Todos han fichado bien y la liga va a ser mucho más competida en todos los aspectos. Si me tuviera que quedar con un equipo, aunque hay más de uno, creo que sería el Atlético de Madrid. Ha hecho un gasto importantísimo (ndlr: el tercero de Europa). Tiene una gran plantilla y muy buenos jugadores. Creo que puede optar a luchar por todo. Me parece que el Valencia y el Sevilla han hecho un gran esfuerzo y han hecho una buena plantilla. Madrid y Barça tampoco les hacía falta mucho y han hecho las dos cositas, pero creo que sobre todo el Atlético de Madrid ha hecho un esfuerzo importante. Le tengo mucha fe por la plantilla que ha hecho, la manera de jugar y con el entrenador que tiene puede estar peleando por todo y con cierta garantías. Es muy sencillo hacer un gran equipo teniendo potencial económico que sin tenerlo. Por eso valoro a los equipos que sin tener un gran potencial son capaces de hacer grandes cosas. No digo que lo otro no tenga mérito, pero creo que el hacer mucho con poco es muy satisfactorio e importante.

"Hay gente que achaca al fútbol la culpa cuando el fútbol no tiene absolutamente culpa de nada".

P: Los intelectuales achacan a que parte de la crisis en España es porque la gente se echa a la calle a celebrar victorias deportivas y no por nuestros derechos, qué diría sobre esta acusación

R: Yo trabajo, tengo que trabajar y mi trabajo es el fútbol. Lo mismo que ellos ven que la gente se echa a la calle para celebrar victorias, les puedo decir que esa gente llora y lo pasa muy mal cuando su equipo desciende. Lo mismo que cuando una empresa en la bolsa gana muchísimo dinero, todos los trabajadores estarán contentos. En este país se hace apología de todo con mucha facilidad. Hay gente que achaca al fútbol la culpa cuando el fútbol no tiene absolutamente culpa de nada. Hemos vivido una crisis porque toda la sociedad, desde nuestro sector hasta las pequeñas empresas, nos hemos visto envueltos en esta situación que es la que es. Podemos hablar de por qué hemos llegado a esta situación, pero seguro que no es por el fútbol. Si es verdad que durante muchos años los equipos de fútbol han tenido mucha mano ancha para gastarse lo que no tenían. Indudablemente eso ha generado un déficit que ahora estamos pagando, que ahora los clubes están pagando a Hacienda, las deudas... Parece que a los equipos de fútbol se les regala las cosas, no. Les cuesta exactamente igual que a cualquier otra empresa. Es verdad que tenían deudas en el pasado y se les ha dado un cierto tiempo para que puedan pagarla. Son deudas grandísimas que no se pueden abordar de la noche a la mañana, pero que Hacienda va a cobrar lo tenemos claro todos. Aquí no se escapa nadie. El Rayo tiene su deuda y está pagando. El Madrid tiene su deuda y está pagando, así como el Atlético, etc. Todos estamos pagando. Y poquito a poco ese déficit se va reduciendo. Lo único que pido a la gente es que reflexione cuando hace una declaración como esta porque parece que la culpa de la situación del país la tiene el fútbol. Ni el fútbol, ni los políticos, ni ningún individuo. La tenemos todos colectivamente. Todos hemos hecho lo que teníamos que hacer para estar como estamos, y todos hacemos lo que tenemos que hacer para intentar que el país y nosotros seamos mejores. El fútbol tarde o temprano tenía que pagar sus deudas y amoldarse a sus ingresos como está haciendo ahora. Es verdad que es un mundo que se mueve mucho dinero, pero es porque se genera. Pero cuando se genera mucho dinero, también se paga mucho dinero de impuestos. Al final, gracias al fútbol a lo mejor estamos contribuyendo de una manera muy activa a reducir la deuda del país. Al ser un ámbito y unas empresas que generan mucho dinero, Hacienda también se beneficia. Yo he llegado a pagar el 52% de lo que gano y no ha venido ningún intelectual a darme la mano y decirme: "Oye, enhorabuena por pagar usted más de la mitad de lo que gana". Yo he pagado porque creo que es mi obligación de pagarlo.

Preguntas de Twitter @RayoVavel

P: Miguel Quintana, @MigQuintana

Me encantaría saber cómo va a intentar adaptar a Bebé al juego colectivo del Rayo. ¿O le dará libertad para decidir?

Le voy a dar la misma libertad que entiendo que tiene que tener todo jugador, pero Bebé (medita) tiene que aprender a jugar al fútbol. Por lo menos como yo entiendo el fútbol. Es decir, es un jugador con un potencial grandísimo, pero que entiende el fútbol equivocadamente. Se tiene que amoldar, se tiene que adaptar a lo que yo estoy exigiendo y a lo que el equipo necesita. Y hacer las cosas donde las tiene que hacer. Él siente la necesidad cada vez que le cae el balón en los pies de hacer cosas importantes y en el fútbol no se pueden hacer cosas importantes cada vez que te llega al pie. Tienes que esperar el momento. En eso estamos, hay que enseñarlo, hay que adaptarlo, hay que trabajar con él, pero entiendo que es un jugador con unas posibilidades grandísimas. Hay que trabajar porque podemos sacarle mucho rendimiento, pero indudablemente tiene que adaptarse.

P: Miguel, @MrPascual95

¿Se ve una quinta temporada en el Rayo? ¿Qué aspectos mejoraría en el club?

En estos momentos no diría que no a una quinta temporada. Vine por un año y llevamos ya cuatro. No sé dónde está el final de la película. No sé cuándo va a aparecer "Fin". Todo dependerá de lo que hagamos este año, de cómo el club se plantee el hecho de que tiene que crecer. Sino crecemos nos vamos para atrás. Hay que mejorar todo dentro de nuestras posibilidades. Yo estoy y trabajo muy a gusto aquí. Vuelvo a repetir, me importa mucho el día. No sé qué va a pasar cuando finalice mi contrato, pero si estamos en disposición como estábamos este año y yo veo que hay una disposición clara, podría ser.

P: César Aldecoa, @Cesar_Aldecoa

Guerra, Ebert, Manucho, se conocen de su paso en el RV. ¿Cómo les puede ayudar esa complicidad? 1º y 2º siempre se entendieron

Es importante que se conozcan personal y futbolísticamente. Es verdad que lo que hacían allí no es lo mismo que aquí, pero tener jugadores que ya se conocen de antemano es positivo. Cuando estás en el campo y conoces a un jugador ya sabes cómo puede funcionar y cuáles son sus puntos débiles y puntos fuertes. Además, que ellos tengan buena relación puede ser un aspecto en el que nosotros adelantemos muchísimo trabajo. Si algún día tienen que jugar juntos, esa complicidad les va a servir para hacer mejor las cosas. Está claro que también tienen que tener complicidad con el resto. Y nunca sabemos si van a jugar juntos Patrick, Javi y Manucho o si van a jugar por separado. Es un factor importante pero no creo que vaya a ser decisivo.