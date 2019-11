Kempes: "No me gustó la salida de Salvo, Rufete y Ayala"

Mario Alberto Kempes, el matador, figura por encima de todos los jugadores que han vestido la zamarra valencianista en sus 96, para 97 años de vida, volvió a hablar sobre la actualidad del club 'che', no dejó a nadie indiferente. Kempes habló hace tiempo de una posible marcha de Gayá al Real Madrid que finalmente no se produjo, sus palabras en su tiempo producieron malestar al asegurar que el jugador de Pedreguer seguramente abandonaría la disciplina valencianista por la casa merengue. En esta ocasión el ex-jugador argentino campeón del mundo, que tampoco se ha cortado, encontró bastante apoyo a sus palabras entre la hinchada.

"Amadeo Salvo lo hizo muy bien y sin dinero. Consiguió traer a una persona para que invirtiera y pusiera dinero, y ahora que estas personas estan dentro del club se quieren adueñar de este. Donde esta el rey del dinero no manda nadie más". aseguró.

Tampoco se cortó al hablar del superagente Jorge Mendes. El dueño de Gestifute ha participado en todas las operaciones que ha ejecutado el Valencia después de la marcha de Salvo: "No me gusta cuando estos empresarios se quieren hacer dueños de los clubes. Me parece una tontería enorme que lo hayan permitido porque los entrenadores y los empresarios no me gusta que controlen los clubes. Eso lo deben hacer otras perosnas, el dinero manda y es muy poderoso".

Por otro lado, Kempes criticó duramente al entrenador y a su vez, mánager general del Valencia en estos momentos, Nuno: "Creo que no puedes estar en tres puestos a la vez. Uno no puede lanzar un córner y rematarlo a la vez. España no es Inglaterra y no me gustó la salida ni de Ayala, ni de Salvo ni de Rufete. Me gustaba la dirección deportiva que tenía el Valencia, ahora Nuno debe de desarollar tres cargos y no se como irá, el año pasado su trabajo me gustó pero eso si, solo como entrenador". Mencionó también por otro lado los silbidos del pasado partido contra el Deportivo: "No sé si los silbidos al entrenador son por planteamientos, cambios o por como juega el equipo. Vienen por algo concreto y aún no se porque".

Kempes acabó hablando sobre los objetivos del Valencia, espera que el equipo pueda jugar a buen nivel tres competiciones: "Hay que empezar de cero y este año hay tres competiciones, ojalá no pase factura. Tienen que trabajar pensando en varias competiciones y no es fácil porque necesitamos una plantilla amplia. Creo que la tenemos. Hay jugadores jóvenes que tienen que ir creciendo al lado de los veteranos", finalizó.