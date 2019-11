Gaizka Garitano: "Tenemos que mejorar para estar más cerca de ganar"

Es cierto que acaba de comenzar la temporada, que no debemos echarnos las manos a la cabeza al ver al Pucela en la parte baja de la tabla clasificatoria, pero también lo es que el equipo ha caído derrotado en tres de los cuatro partidos oficiales que ha disputado y que quedan muchas cosas que mejorar.

El técnico del Real Valladolid afirmaba esta mañana en rueda de prensa que a pesar de este mal inicio no está preocupado: "Más que preocupación, estamos con ganas de ganar. Jugamos en casa y después de cuatro partidos de competición hemos perdido tres, son muchas derrotas, y tenemos cierta urgencia o ciertas ganas de que se queden los puntos en casa y de acabar bien la semana".

"Es el colectivo el que debe de crecer a través de sus individualidades"

Garitano se centraba en el grupo, pero este debe crecer gracias a sus individualidades: "Es el colectivo el que debe de crecer, a través de sus individualidades, de que los jugadores sigan creciendo, se vayan conociendo más los nuevos que han venido y que vayan aportando más de lo que están aportando hasta ahora. Esto es lo que va a hacer crecer al equipo en conjunto. Que la suma de las individualidades vaya creciendo, aparezcan los jugadores ofensivos y empecemos a hacer más cosas para estar más cerca de ganar partidos".

El nuevo míster del Pucela aseguraba que es difícil acoplar a los nuevos, que han llegado sumamente tarde y con la temporada ya comenzada, pero afirmaba que no queda otra: "Ahora tenemos más gente. Tenemos que ir conociéndolos poco a poco. Hay jugadores que hoy han hecho su primer entrenamiento de la semana y no conoce al resto, Mojica, por ejemplo. Tenemos que, en una situación en la que no hay tiempo porque tienes que ir ganando mientras mejoras, ir adaptando las ideas, que los jugadores se conozcan, para que todo el mundo sepa a qué jugamos. Necesitamos tiempo, pero ese tiempo lo tenemos que conseguir mientras ganamos los partidos y mientras los resultados sean mejores porque no hay tiempo para acoplar a los últimos fichajes en un mes porque la urgencia es semanal".

El ex técnico eibarrés aseguraba que no cree que la necesidad de conseguir los tres puntos mañana se convierta en ansiedad: "Espero que no, sí que algo de eso puede pasar, sobre todo en los inicios de partido, a pesar de que el equipo en las situaciones adversas es cuando más está funcionando, cuando juega con diez. Por eso creo que los jugadores se tienen que soltar un poquito más de inicio y saber que hay que encarar los partidos desde el inicio con esa soltura. No vale solo con el trabajo, con la honradez, con la heroíca cuando te quedas con diez".

Sobre el once titular que presentará mañana, descartó el 4-4-2 utilizado en Oviedo, y reconoció que habrá muchos cambios: "Cambiaremos la mayoría de jugadores que jugaron en Copa, no repetirán muchos de los del miércoles por una cuestión de frescura y porque hemos pensado la semana en dos partidos sabiendo que futbolistas jueguen cada partido".

Garitano descartó que vaya a usar mañana, ante el Bilbao Athletic, un 4-4-2

El entrenador vasco del Real Valladolid no quiso individualizar, a la hora de achacar las dos últimas derrotas a las expulsiones de Juanpe: "No me gusta individualizar. Todo el equipo gana o pierde y analizamos la actuación de cada jugador pero no públicamente. Todos tenemos que mejorar, el primero yo y a través de eso conseguiremos mejores resultados de los que estamos consiguiendo. Hay que ser autocríticos para ser un equipo más ganador del que estamos siendo en este principio de temporada".

El técnico bilbaíno no dudo en reconocer: "Sí. Esperaba que iniciáramos mejor la Liga. Hemos jugado cuatro partidos oficiales y hemos perdido tres. Es cierto que con matices, con desgracias, jugando con diez, pero hemos perdido. Si queremos ser un equipo ganador, tenemos que mejorar. Yo quería que el equipo y los jugadores hubieran automatizado más cosas durante la pretemporada pero la situación ha sido la que ha sido y no podemos poner excusas. Tenemos que mejorar para estar más cerca de ganar, en eso trabajamos a diario y esperamos que se vayan viendo los resultados cuanto antes".

Y terminaba su comparecencia hablando sobre el rival y asegurando que no sabrá si el partido de mañana ante el Bilbao Athletic del “Cuco” Ziganda, será un partido físico o técnico: "Es un equipo que lleva mucho tiempo jugando junto, con un entrenador en el que creen mucho. Tiene mucho mérito porque es el único filial que está en Segunda. Vienen con un bloque con el que llevan trabajando desde jóvenes y es un equipo muy correoso, que aprieta mucho, que tiene gente de calidad y como todos los rivales en esta categoría, difíciles aunque me preocupa más lo que hagamos nosotros. Si hacemos un buen partido y damos un buen nivel podremos estar cerca de ganar".

El Pucela vuelve a jugar ante su afición mañana, a partir de las 18:00 horas con el objetivo de mejorar y conseguir los tres puntos para volver a acercarse a los puestos de cabeza en la tabla clasificatorio de la División de Plata el fútbol español.

Fotografías: Real Valladolid