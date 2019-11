Entrevista. Francis: "Lo que estoy viviendo en el San Fernando supera todas mis expectativas"

El fútbol, para los aficionados, no tiene memoria. Es un dicho bastante utilizado en el mundo del balompié. Sin embargo, cuando un equipo y un entrenador en concreto te dan la oportunidad de crecer, resulta muy difícil tratarlos como enemigos. Ante esta tesitura se encontrará el próximo domingo en Bahía Sur Francisco Javier Delgado Felardo que anuncia que no celebraría un gol este domingo "por respeto al club que me lo ha dado todo".

Francis, uno de los fichajes que mejor ha comenzado su andadura en el San Fernando CD, solo tiene palabras de agradecimiento a la entidad y, sobre todo, a la afición: “Ya me habían avisado de que este equipo tenía una afición muy fiel, pero estos primeros meses aquí han superado todas las expectativas tanto dentro como fuera del terreno de juego”. En esta entrevista, a solo dos días de medirse al Gerena, habla del conjunto sevillano y da un repaso a la actualidad cañaílla con la marcha de Ale Granado y los problemas anímicos de Juan Delgado.

Pregunta: ¿Se siente Francis el protagonista del encuentro del próximo domingo?

Respuesta: La verdad es que un poco sí. No va a ser fácil para mi tener como rival a un equipo que me lo ha dado todo como futbolista en estos últimos tres años y al que le deseo lo mejor en todos los sentidos.

P: Oyendo estas palabras da a entender que no celebraría un gol el próximo domingo, ¿cierto?

R: ¡Ojalá lo pueda marcar! Espero que la afición del San Fernando me comprenda y no se enfade, pero creo que es lo correcto. Le debo mucho al Gerena y, para mí, sería una falta de respeto hacia ellos celebrar un gol.

P: En lo estrictamente deportivo, el Gerena no ha empezado demasiado bien esta temporada…

R: Desde mi punto de vista, lo que le falta es un poco de cohesión al equipo. Es normal. Han llegado muchos jugadores nuevos y necesitan tiempo de adaptación. Además, lo que se consiguió el curso pasado puso el listón muy alto para ellos. A pesar de todo, tengo clarísimo que será un encuentro muy duro. Confiamos en seguir con nuestra buena racha y mantener el pleno de puntos, aunque para ello creo que hará falta marcar más de dos goles (risas). No tengo dudas de que el Gerena acabará la campaña entre los cuatro primeros.

P: ¿Puede ser un rival por el primer puesto?

R: Ahí ya no estoy tan seguro. En ese aspecto, todo el vestuario es consciente de que el duelo estará entre el Córdoba B y nosotros. El filial tiene un gran equipo, como está demostrando en estas tres primeras jornadas.

P: El domingo volverás a encontrarte con José Juan Romero, alma máter de su exequipo.

R: Será muy especial. Ha sido un padre deportivo, un hermano mayor. Me dio mucha confianza e, incluso, él fue quién me recomendó que fichara por el San Fernando. No puso ningún impedimento a mi marcha porque sabía que este sería el sitio idóneo para seguir creciendo como futbolista. Y aquí estoy.

P: No has podido empezar mejor. Tanto en el campo como fuera de él se te ve implicadísimo con este equipo, ¿no es así?

R: Estoy muy contento. Me habían hablado maravillas de este club, pero, cuando estás dentro de él, te das cuenta de que las expectativas que te habías creado son superadas por la realidad. La afición es espectacular acompañándonos a cualquier campo y la comunión que hay entre ellos y nosotros es preciosa. Por eso a menudo doy las gracias a todos los que forman parte del San Fernando y soy un seguidor más de toda la actualidad del Club en las redes sociales.

P: Por desgracia, esta semana el buen ambiente se ha visto enturbiado por la marcha del Club de Ale Granado. ¿Cuál es tu opinión personal al respecto?

R: Bueno, como todos los componentes de la plantilla intenté convencer a Ale, pero fue imposible. Tenía tomada una decisión. Él siempre nos ha dicho que no tenía ningún problema con el vestuario, que el ambiente en él es muy agradable, pero no estaba conforme con el míster. Por lo que he oído, los problemas se remontan a la temporada pasada y, antes de que la situación se complicara aún más, decidió marcharse.

P: ¿Y sobre Juan Delgado?

R: En ese tema los capitanes están haciendo muy bien su trabajo. Ñoño, Carlos, Tati, Juan y yo estamos aprovechando estas tardes para ver juntos el Eurobasket y tratar de animarlo. Todos estamos con él y esperamos que pronto pueda volver a sonreír, olvide estos problemas de adaptación y se pueda centrar exclusivamente en el fútbol.