Realidad, paciencia y tiempo. Son los tres atributos que necesita todo jugador para rendir a gran nivel. Son tres atributos tan imprescindibles como necesarios en Javier Eraso. El primero, la realidad, es que no es tanto como se había esperado ni tan poco como algunos piensan. El segundo se debe repartir en grandes dosis entre algunos aficionados del Athletic Club. Y, el tercero, es lo que le ha faltado al jugador en este periodo. Con más tiempo hubiera disfrutado. Con más tiempo hubiera encandilado más a la afición. Pero el tiempo es algo con lo que la sociedad de hoy en día no cuenta, todo pasa rápido y, cuando menos se espera, el momento se ha pasado.

Realidad

La realidad pasa, en gran medida, por lo cambiante que está siendo su entorno en los últimos años. En este tiempo ha pasado de jugar en Segunda División B a llevar los galones en la mediapunta de un equipo como el Athletic Club. Una posición que, desde la marcha de Ander Herrera, se siente huérfana de perspicacia, inteligencia y calidad, requisitos que tenía el bilbaíno y que ahora le son difíciles de mostrar en tierras inglesas.

El casting para esta posición ha sido eterno, de hecho, aún no ha terminado y por ello el equipo de Valverde, y él en especial, está resentido. Por esa posición ha pasado el polivalente Óscar De Marcos, Beñat, el cual podría integrar su último pase y su disparo desde media distancia, Iker Muniain, que podría haber utilizado el descaro que acostumbra para hacer magia detrás del delantero e, incluso, jugadores del filial como Unai López y Aketxe. Como si de una maldición se tratara, todos ellos han fracasado. Ahora una pregunta surge: ¿sucederá lo mismo con Eraso?

Eraso brilló en el partido ante el Inter Baku de UEFA Europa League

La respuesta tiene dos vertientes. Si se mira la realidad: sí. Si se mira la calidad y todo lo que ha conseguido demostrar en tan poco tiempo: no. Respecto a la primera respuesta, se puede decir que el navarro no pasa por su mejor momento. Alcanzó su pico más alto en el partido ante el Inter Baku, en una de las eliminatorias previas de UEFA Europa League que tuvo que pasar el conjunto vasco para llegar a la fase de grupos. Dos goles suyos dieron el pase a la siguiente ronda y en Bilbao todo el mundo creía que se había encontrado al sustituto de Ander Herrera. Sin embargo, en estos momentos, cuando aún sigue siendo titular para Valverde, Eraso no brilla tanto. Ya no sorprende. Ya no llega desde la segunda línea. Ya no se ofrece. Ya no es Eraso. Ahora parece un jugador más apático de lo normal, aunque aquello que demostró en el partido europeo permite pensar en la segunda respuesta, aquella que aún deja bocanadas de esperanza en los aficionados rojiblancos.

Si un día lo hizo, lo puede repetir. Lo puede hacer rutina y entonces sí. Entonces será el mediapunta que todo el mundo buscaba. Ese que encuentra un espacio donde el resto ve piernas. El que con un toque abre la defensa para aprovechar ese hueco y rematar a gol. Ese que hace tanta falta en el esquema de juego de Txingurri. La realidad es la que es, no se puede cambiar. Eraso no es el del día 30 de julio, pero tampoco un jugador desterrado y eso es algo que la afición debe tener en cuenta.

Paciencia

Y con la afición llega la paciencia, aunque ambos parecen términos antagónicos. Es más, alguien debería recetar dosis de paciencia a algunos aficionados que ejecutan a jugadores cuando un partido, o una serie, no dan lo mejor de sí mismos. Hay que ser conscientes que antes de un jugador hay una persona y como tal puede tener días buenos y malos. Pero esto parece no entrar en la cabeza de aquellos que ahora no quieren ni ver a Javier Eraso cuando en el mes de julio parecía el salvador del Athletic, más que nada, porque lo fue. Porque si en aquella eliminatoria él no anota ningún gol, el Athletic se juega el pase en la tanda de penaltis. Fue él quien desequilibró el marcador total y fue él quien llevó al Athletic al partido ante el Zilina.

Un rival al que también se enfrentó Eraso en el partido de San Mamés. Ese que supuso la victoria y el pase a la fase de grupos. En la ida, cuando el equipo salió plagado de suplentes que se tenían que ganar el puesto, el Athletic perdió. Además, Eraso no es flor de un día y el que sí parece tener paciencia con él es Ernesto Valverde. El técnico extremeño ha confiando en el canterano rojiblanco en partidos tan importantes como los tres disputados ante el FC Barcelona. Esos en los que se ganó una Supercopa de España y en los que se perdió el primer partido de Liga. Por lo tanto, Eraso ya ha jugado en competición europea, en Supercopa de España y en Liga BBVA. Si un jugador ha jugado tres competiciones es porque merece la pena. Es porque merece la pena ser paciente con él.

Tiempo

Es justamente lo que le ha faltado a Eraso todo este periodo en el que se ha encontrado jugando en el Bilbao Athletic en Segunda División B, en el Leganés en Segunda División y en el Athletic Club en Primera División. No ha tenido tiempo de disfrutar. Sus años se han esfumado y han pasado tan rápido como su calidad le ha permitido. Salió del filial rojiblanco en busca de nuevos retos, de más minutos y de más formación y todo ello lo consiguió en Madrid, ya que en el Leganés disputó más de 70 partidos en las dos temporadas en las que estuvo. Fue partícipe del ascenso a Segunda División del equipo leganense.

Ahora, en su regreso a casa, se encuentra en el primer equipo como una pieza fundamental y en una posición que lleva sin dueño demasiado tiempo. Tiene que acoplarse y lo ha hecho en tiempo récord, ya que ha sido titular y ha entrado en los planes de Valverde desde el primer momento. Además, ha dado la cara y, aunque ahora las cosas no le vayan bien, es capaz de cambiar la cara del equipo en un encuentro.

El tiempo se le ha pasado y la afición se lo debe devolver. Le deben dar un margen para que un chico de 25 años se amolde a su nuevo equipo, a su demarcación, a sus compañeros y a su entrenador. Además, hay que entender su realidad y hay que demostrar la paciencia que siempre ha caracterizado a un público fiel como el del Athletic Club.