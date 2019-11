Atlético de Madrid - FC Barcelona: duelo de titanes

La visita al Vicente Calderón es una de las citas marcadas en el calendario liguero para todo equipo de fútbol. También lo es para el vigente campeón de la competición, y es que colchoneros y culés se ven las caras otra vez. Los dos últimos campeones de la Liga se enfrentarán en este inicio de curso y tras una parada por jornada FIFA. Es uno de los partidos marcados en el calendario como alto riesgo para los de Luis Enrique y más aún si se tienen en cuenta las circunstancias en las que llegan.

Ni unos ni otros conocen la derrota en la vigente temporada. Los azulgranas llegan con sequía de goles y tocados en defensa. Los de Luis Enrique ganaron por la mínima a dos rivales que les han causado molestias en el pasado más próximo: Málaga y Athletic. Y los de Simeone vienen de ganarle por la mínima también a Las Palmas y de golear a un Sevilla poderoso en casa (0-3).

Los deberes de Simeone

Simeone tiene deberes para este partido más allá de intentar perder los mínimos puntos posibles para presentar su candidatura a campeón a final de curso. Su gran asignatura pendiente es vencer al Barcelona en Liga. En la competición regular los colchoneros suman ya 10 partidos consecutivos sin conseguir llevarse los 3 puntos ante los azulgranas, siendo esta la peor racha de su historia. Además, de lograr llevarse su primera victoria liguera ante los de Luis Enrique dejando la portería de Oblak inmaculada, el Atlético lograría por segunda vez en la historia dejar a '0 la portería en las tres primeras jornadas de Liga.

Para lograrlo, el argentino deberá saber cómo detener a un jugador imparable: Leo Messi. El Atlético es el equipo favorito de 'la pulga', ya que ha sido al que más goles le ha metido con un total de 19 dianas y el Vicente Calderon, además, es uno de los favoritos de Neymar también. Lejos del Camp Nou es el estadio en el que más goles ha metido (3). Por último, en partidos en los que se han enfrentado Luis Enrique y Simeone, nunca han terminado en empate, dejando el global con dos victorias para cada técnico. Todos estos factores serán los que tendrá que controlar un Simeone que llega con todos sus efectivos al encuentro.

Tocados en defensa

Los de Luis Enrique llegan al Calderón con graves ausencias en defensa. La sanción de Gerard Piqué por su actitud en la final de la Supercopa de España le acompañará por penúltima vez en uno de los encuentros más importantes del curso, aunque al ser al inicio de campaña su trascendencia no será demasiada. Su baja estará bien cubierta por un Thomas Vermaelen que ya ha enamorado a una afición escéptica.

Si en el eje de la defensa ya existe una baja sensible, en el lateral derecho todavía se manifiesta más. Dani Alves sigue recuperándose de su lesión y Douglas, su sustituto natural, también sigue tocado y hundido desde la pretemporada. Aleix Vidal, el tercer lateral en discordia, no podrá jugar hasta enero. El comodín para todo ello hasta ahora era Sergi Roberto, pero no se sabe en qué condiciones llegará a Madrid debido a unas molestias musculares de las que el club no ha emitido ningún comunicado. El canterano viajará con el equipo pero no se sabe si Lucho decidirá utilizarlo o, si por el contrario, pondrá a Bartra o a un Adriano ya recuperado.

Bajo palos, Claudio Bravo – portero titular en liga- estará ausente. En su lugar estará Ter Stegen, que sigue teniendo pesadillas por una mala decisión que costó a su equipo un título y la ilusión de lograr el segundo sextete de la historia. El teutón tendrá la posibilidad de quitarse el mal sabor de boca que le dejaron los últimos partidos y prepararse para su competición, la Liga de Campeones, que ya empezará la próxima semana.

Visitas que valen una Liga

La última visita de los azulgranas al Calderón les valió una Liga. Si en 2013 los colchoneros se habían proclamado campeones en el último partido en el Camp Nou, los catalanes les devolvieron el mal rato el curso pasado consiguiendo el título en casa de los rojiblancos. Un gol de Messi valió una Liga para un Barça sediento de venganza que empezó su era del segundo triplete en el Vicente Calderón. Fue el primero de los tres títulos conseguidos.

Además, el Vicente Calderón ha sido escenario de muchos recuerdos para los azulgranas. El primer gol de Neymar en la ida de la Supercopa de España de 2013, el pasillito que les hicieron los colchoneros meses antes de ese mismo año cuando el Barça se proclamó campeón de Liga, la ovación a Leo Messi por su hat trick en la ida de los octavos de final de 2009, la famosa chilena de Ronaldinho, el 0-6 de 2007 y muchos otros más que todo hincha culé guardará en su memoria.

Simeone: "A un partido no hay presupuestos, en una Liga larga sí"

En la rueda de prensa previa al partido, Simeone afirmó que esperaba cualquier cosa del partido: "A un partido no hay presupuestos, en una Liga larga sí. Al final, algunos equipos, que no voy a decir nombres, acaban en un lugar en la Liga y otros en otro. A un partido todo puede suceder,para mañana tenemos ganas, ilusión y por supuesto ver un estadio lleno”. El técnico también reconoció que tenía dudas en el once inicial, y esas dudas respondían a dos nombres propios: “Existe la duda entre Fernando Torres y Jackson Martínez. Mañana veremos”.

A pesar de las titularidades, el argentino quiso mandar un mensaje para los tres suplentes que entrarían durante el partido, señalando que había que estar al nivel del equipo: “Uno de los detalles en Sevilla, fue cuando los jugadores que entran desde el banco, dan el nivel que deben dar”. Por último, analizó el estado del terreno de juego: “El campo está perfecto, es un hermoso campo para jugar”.

Luis Enrique: "Messi estará mañana en el Calderón"

Por su lado, el técnico asturiano confirmó en la rueda de prensa previa al partido que Messi estaría disponible para el partido a pesar de no haber entrenado con el equipo en la última semana. Tras el parón liguero, el argentino no pudo volver a la sesión preparatoria con el cuadro azulgrana como su compañero de selección Javier Mascherano debido a su reciente paternidad. A pesar de ello, ‘la pulga’ viajará con el equipo.

Sobre su rival, dijo: "Espero un partido complicado. El Atlético aspira a ganar títulos y se ha reforzado bien. Es un estímulo para nosotros. Contra ellos siempre han sido reñidos y con resultados ajustados". Acerca del ‘tema Piqué’, con los silbidos en la selección, así le defendió el entrenador: ¿Si también quiero que el Madrid pierda siempre? Piqué es un tipo sincero y original. Bendita y necesaria rivalidad. Guti también lo dijo. Es normal. ¿Los pitos a Piqué? Es patético silbar a un jugador de la Selección porque redunda en sus compañeros. Es cómico que en este país sucedan estas cosas".

Convocatorias

Simeone dispondrá de toda la plantilla con una sola baja sensible: Guilherme Siqueira. Las otras ausencias serán Thomas Partey, Lucas Hernández y Ángel Correa. Por el FC Barcelona, las bajas que presenta son sensibles en defensa. No viajan ni el sancionado Piqué ni los lesionados Bravo, Alves y Douglas. Así pues, las listas de los 18 convocados por equipo quedan de la siguiente manera:

Atlético de Madrid: Moyá, Oblak, Godín, Filipe, Savic, Gámez, Juanfran, Giménez, Tiago, Koke, Óliver, Gabi, Saúl, Carrasco, Griezmann, Fernando Torres, Jackson Martínez y Vietto.

FC Barcelona: Ter Stegen, Masip, Rakitic, Sergio, Iniesta, Suárez, Messi, Neymar, Rafinha, Mascherano, Bartra, Munir, Jordi Alba, Sandro, Sergi Roberto, Adriano, Vermaelen y Mathieu.

Posibles onces