El Athletic despega a costa del Getafe

El Athletic consiguió ganar y convencer en su segundo partido liguero en San Mamés. Los pupilos de Ernesto Valverde que no habían logrado aún estrenar el casillero, se impusieron por 3-1 a un Getafe que tampoco está viviendo un buen inicio.

Raúl García tuvo un idílico debut como león, ya que no solo su equipo salió victorioso, sino que además fue uno de los goleadores de la tarde, junto con un ya habitual Aritz Aduriz que anotó un doblete. Velázquez dio esperanzas a los suyos haciendo el gol del Getafe. No obstante, el partido sería para los locales.

Unos leones preparados para cazar

El Athletic comenzó fuerte, con ganas de hacerse con el partido y sobre todo, con los tres puntos. Un centro de Óscar de Marcos demasiado fuerte para que pudiera recibir Susaeta fue el primer aviso que dieron los rojiblancos. A modo de respuesta, salió al contraataque el Getafe, pero se toparon con los fueras de juego.

No obstante, los leones querían dejar claro que San Mamés era su territorio y allí, mandaban ellos. Tras un córner botado por Beñat que no llegó a buen puerto, en el segundo no falló. El centrocampista rojiblanco puso esta vez un perfecto saque de esquina, para que Aduriz le peinara haciendo el primer gol del partido. Llegaba el asedio. El siguiente en avisar fue el debutante Raúl García que obligó a la zaga azulona a sacar "in extremis" un buen centro tras un mal despeje de Guaita.

El Getafe debía mejorar si quería sacar algo positivo en un estadio que no se le da demasiado bien y Pedro León se encargó de comandar al equipo madrileño aunque sin demasiado éxito. El capitán del conjunto azulón obligó a Gorka a mandar el cuero a córner tras una perfecta falta que de no haber sido por el guardameta rojiblanco, hubiera dado el empate a los visitantes. Tras esta ocasión, el equipo de Escribá se animó y Lafita fue el siguiente en intentarlo merced de una volea que no llegó a buen puerto.

Sin embargo, por más que el Getafe intentaba recomponerse del varapalo que suponía el gol tempranero de Aduriz, Mientras tanto, el Athletic se encontraba cómodo, con una fluidez muy contundente gracias al trabajo de Beñat. Pedro León, incansable, seguía intentando animar a su equipo. Velázquez también quiso poner a prueba a Gorka, que no tuvo más remedio que mandar un duro tiro a córner.

Raúl García anotó de cabeza, su especialidad

Los saques de esquina estaban a la orden del día. Sin embargo, el segundo tanto del Athletic llegó tras un saque de banda de Óscar de Marcos que logró centrar perfectamente Susaeta para que Raúl García cabeceara a placer e hiciera su primer gol como león. Este era el Athletic que la afición rojiblanca pedía y con los pupilos de Valverde dominando claramente en ocasiones y en juego, llegó el descanso no sin antes volver a avisar a Guaita de que podrían llegar más goles.

Nada cerrado hasta el final

Los leones querían merendarse al Getafe, por ello salieron al terreno de juego con garra. Aduriz cerca estuvo de marcar el que hubiera sido uno de los goles de la jornada, sin embargo, no llegó al centro.

El Getafe no estaba teniendo mucha capacidad de creación, lo que hizo que el Athletic empezara a confiarse en exceso. Los bilbaínos estaban jugando un buen partido, les salía todo. De Marcos cerca estuvo de marcar tras una buena carrera por la banda derecha en la que superó a un zaguero azulón. Era el momento de reaccionar y Fran Escribá no dudó en mover sus filas introduciendo un doble cambio. La jugada no le salió mal y el Getafe mediante Lafita y Roberto Lago pusieron en aprietos a la defensa local y a Iraizoz. Finalmente, fue Velázquez el que obtuvo recompensa marcando un gol desde la frontal que se coló tras tocar la pelota Gorka. El gol metió el miedo en el cuerpo a los pupilos de Valverde que dejaron de ser tan combinativos como en los primeros compases de la segunda mitad.

Velázquez dio esperanzas al Getafe haciendo el 2-1

Los leones debían cerrar el partido si no querían sustos de última hora y Valverde movió de nuevo ficha. Entro Eraso por un flamante Raúl García que había tenido un buen debut en La Catedral. El Athletic estaba retrocediendo y el Getafe animándose. No obstante, la entrada de Eraso fue una corriente de aire fresco. No obstante, el ex del Leganés metió un perfecto centro para que Aduriz se luciera marcando su segundo gol del partido. Los vizcaínos por fin habían cerrado el partido y se hacían con los primeros tres puntos de la temporada, pero para Aduriz no era suficiente y cerca estuvo de hacer un hat-trick en el último minuto de partido.