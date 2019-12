Galatasaray SK - Atlético de Madrid: comienza el camino hacia Milán

''Nos hemos conjurado para ganar la Champions'' una frase disidente con un equipo encomendado al día a día, al entrenamiento a entrenamiento y al partido a partido. Sin embargo, la final de Lisboa dejó una espina clavada en los rojiblancos y frente al Galatasaray, el conjunto de Simeone inicia por tercera vez consecutiva el camino hacia la conquista una orejona que rozó con las yemas de los dedos en la temporada 2013/2014. El rival en esta ocasión el Galatasaray SK que dirigido por Hamza Hamzaoğlu buscará superar los cuartos de final que alcanzó en la temporada 2012/2013.

Los turcos en esta ocasión querrán borrar la mala imagen que ofrecieron la temporada pasada en la Champions League, donde consiguieron sumar un punto de dieciocho posibles quedando eliminados en la fase de grupos por Borussia Dormund, Arsenal y Anderlech. Por su parte, el Atlético en estas últimas temporadas ha conseguido, de la mano de Simeone, estar en el grupo de aspirantes al título continental tras llegar a la final hace dos ediciones y caer en los últimos instantes de los cuartos de final la pasada temporada. Arbitrará el polaco Szymon Marciniak, que no tiene antecedentes con ninguno de los dos equipos.

Conocidos en Europa

No es un duelo inédito entre ambos. Será la quinta vez que se encuentren en competición europea estos dos equipos, la tercera en suelo turco, y el Galatasaray aún no sabe lo que es ganar al club rojiblanco. Por su parte, el club que dirige Hamza Hamzaoğlu trae grandes recuerdos a las orillas del Manzanares, las dos veces que se encontraron acabó con los colchoneros en una final europea.

Dos victorias en dos visitas al Galatasaray

El primer enfrentamiento queda lejos, con Juan Carlos Lorenzo en el banquillo, fue la primera eliminatoria en el camino que acabó con el Atlético en Heysel disputando la final de la Copa de Europa, un gol de Salcedo en la prórroga dio la victoria y el pase a los atléticos en el antiguo Ali Sami Yen. Más recientemente volvieron a cruzar sus caminos, esta vez en Europa League, con un joven Arda Turan liderando el conjunto otomano. De nuevo se tuvo que decidir en el Ali Sami Yen, y de nuevo un gol en la prórroga, esta vez de Forlán dio el pase a un Atlético que finalizó en Hamburgo poniendo fin a 48 años de sequía en Europa.

Maratón de partidos

Este será el primero de los seis partidos que los pupilos del Cholo disputarán en los próximos 19 días. Simeone en esta ocasión cuenta con toda la plantilla disponible a excepción de Filipe Luis, que tras ser baja en Sevilla, logró llegar in extremis al encuentro liguero frente al FC Barcelona aunque dicho partido lo acabó con molestias. El propio técnico argentino ha confirmado en la rueda de prensa previa al enfrentamiento de mañana que el brasileño se ha quedado en la capital de España por precaución.

Filipe se pierde el encuentro por preacución

De esta manera, es posible que Simeone opte por cambios respecto al once que ofreció el pasado sábado después de declarar ante los periodistas que ''no tenemos decidido el once''. Incluso podría haber cambio en la portería después de que la temporada pasada comenzara la Champions League con un portero diferente al de la Liga. Todo hace indicar que el último entrenamiento antes del encuentro será quien despeje las dudas del técnico argentino. Dentro de la variada plantilla que posee el Atlético esta temporada sólo faltan por debutar Moyá, Lucas, Siqueira, Savic y Thomas.

Mal inicio del equipo turco

Por su parte Hamza Hamzaoğlu ha anunciado un ''plan distinto'' de su equipo en la primera jornada de la Champions League tras un mal inicio en la Superliga Turca con 5 puntos en cuatro partidos siendo incapaz de ganar el pasado sábado al colista en el Turk Telekom Arena. El Galatasaray no sabe lo que es ganar en su estadio esta temporada Ello ha llevado al técnico turco a buscar soluciones de cara a la competición continental, "no empezamos muy bien la Liga pero jugaremos distinto en la Champions" ha afirmado antes del encuentro. El que no faltará en el once de los locales será su principal jugador, Sneijder, que no ha dudado en ponerle al Atlético el cartel de favorito aunque espera ''poder mostrar que son un gran equipo''.

El otro partido que iniciará el grupo C tendrá lugar en Lisboa y enfrentará al Benfica y al Astana. Los portugueses parten como claros favoritos y buscarán aprovechar la mayor igualdad que habrá en el nuevo estadio del Galatasaray.

Lista de convocados:

Galatasaray SK: Sin confirmar

Atlético de Madrid: Moyá, Oblak, Juanfran, Godín, Gámez, Lucas, Giménez, Savic, Siqueira, Thomas, Gabi, Tiago, Saúl, Óliver, Carrasco, Koke, Correa, Vietto, Jackson Martínez, Fernando Torres.

Posibles onces