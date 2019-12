Demasiado Deportivo para un Rayo escaso de luz

Oscuro como un sótano sin luz de emergencia. Gris como las nubes en un día de lluvia. Triste como un cumpleaños sin invitados. Plomizo como una semana de exámenes. Previsible como el calendario. Todo eso y mucho más fue el juego del Rayo Vallecano en su encuentro frente al Deportivo de la Coruña en el Estadio de Vallecas. El equipo gallego fue mejor y contó con más individualidades en un óptimo nivel. Así lo demostró casi desde principio hasta el fin generando unas sensaciones antagónicas tras el choque. El Dépor suma la primera victoria tras dos empates convenciendo y convencidos, mientras que el Rayo sigue sin ganar (un punto de nueve) y emitiendo señales de alarma.

Es cierto que el equipo de Jémez empezó con brío y que Nacho realizó el primer disparo a puerta, pero fue un espejismo que duró apenas cinco minutos. El entrenador canario hizo debutar a Pablo Hernández, sorprendentemente de media punta, y Javi Guerra, mientras dispuso a Ebert y Embarba en la banda derecha e izquierda respectivamente. No sería el día de ninguno de los cuatro a pesar del gol del canterano. En el hueco de Toño, sancionado, se colocaría Juan Carlos mientra que Amaya haría de Zé Castro junto a Llorente.

Sin embargo, el Rayo volvió a conceder un gol en los primeros diez minutos, como hacía en Balaidos, pero esta vez sin que fuese de un penalti en contra. Una abertura de Fayçal Fajr a la banda izquierda fue controlada por Luis Alberto, que hizo las veces de interior izquierdo en la línea de tres junto al marroquí y a Juanfran, por detrás de Lucas Pérez, el ratón eléctrico del conjunto coruñés. Lucas, con pasado en la cantera rayista, no paró de moverse y de tirar desmarques, mejorando su aportanción ostensiblemente en la segunda parte. Tras el control de Luis Alberto, vino el recorte hacia dentro para colocarla a la espalda de Llorente y en la cabeza de Celso Borges. El costarricense, imitando su debut en España de enero, volvió a marcar en Vallecas llegando de segunda línea rematando al pie contrario de Juan Carlos (0-1, 7').

De nuevo tocaba remar a contracorriente desde muy temprano y aunque seguía en igualdad numérica, le costó asentarse primero y profundizar en campo contrario después como si el partido en Balaidos se estuviera repitiendo. Pocos después, el Dépor pediría un penalti sobre Lucas Pérez de Embarba que no pitaría el colegiado vasco. Tampoco le haría falta. Podría haber sido diferente, de todas maneras, si el Rayo hubiera conservado mejor el empate que consiguió antes de la media hora.

Efímero y estéril empate

Un mal balón largo de la zaga coruñesa, lo devolvería hacia la frontal rival Baena. La pelota iba clara para Ebert, pero el alemán decidió dejarla pasar entre sus piernas y ante el asombro de Arribas. El engaño provocó que fuese Embarba, quien llegaba en carrera, libre de marca y de cara a portería, el que batiese a Germán Lux con un disparo raso con el interior que pasó muy cerca del portero argentino (1-1, 26'). El Rayo apenas tuvo tiempo para asentarse. Cien segundos después, el Deportivo volvería a adelantarse en el marcador. Ocurre cuando un equipo no se mueve como un bloque y hay espacio entre líneas. Ocurre cuando la defensa y la delantera se encuentran partidos en dos y a eones de distancia. Y también ocurre cuando dos defensas no se comunican para despejar de manera clara y no molestarse el intento. No abrieron la boca Baena y Quini, pero sí abrieron el camino a Luis Alberto, tras chocarse en el intento de despeje fallido, para anotar el 1-2 (28') ajustando al palo de Juan Carlos.

Lucas Pérez fue un quebradero para Amaya y Llorente

Demasiado pronto como para que no tocase en la fibra emocional de los rayistas. Demasiado fácil para el Deportivo como para no hacerse un gigante y disfrutar del resto del partido a base de colocarse en su 4-5-1 sin balón, en su presión a la deficiente salida de balón vallecana y al buen trabajo de Lucas Pérez luchando contra todos en la delantera. Y casi siempre resultó vencedor, como cuando a la hora de juego haría el tercero y definitivo 1-3. Ocurrió en una de las mil jugadas en la que el club madrileño no conseguía encontrar a la línea de mediapuntas, encarcelados por el centro entre la línea que comandaba Sidnei apoyado por Arribas y la línea más adelantada de Mosquera, Fajr y Celso Borges. El robo de Mosquera, se convirtió en un pase a la espalda de Llorente para el delantero coruñés que cumplió los 27 el pasado jueves. El joven Llorente recortó suficiente distancia como para impedir el golpeo claudicante, pero Lucas, con su zurda, tiró en el momento adecuado, marcó, pero no celebró el 1-3.

En la media hora restante, el Rayo quiso intentarlo, pero no supo. Ni buscando el juego directo a Manucho, ni tampoco con Lass marchándose de Luisinho que entró para ayudar a Fernando Navarro en la banda izquierda. Ni mucho menos cuando Ebert vio su segunda amarilla por protestar evidenciando la frustración que albergaba el cuadro local. Tampoco quiso hacer más leña Lucas Pérez, que tuvo alguna ocasión más para redondear su noche. Como en el penalti que pudo haber provocado, no hizo falta. El equipo donde debutó seguía asfixiándose hasta el final creando dudas entre los camaradas vallecanos. En el banquillo contrario, Víctor Sánchez del Amo toma aire sabiendo que su equipo camina en buen sendero.