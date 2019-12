Mikel González: ''Suele ser complicado sacar alguna sensación positiva tras una derrota''

Mikel González, central diestro de la Real Sociedad, ha comparecido ante los medios para hablar sobre la actualidad de su club, la Real Sociedad, y sobre él mismo. Sobre el equipo, ha dicho que, aunque los resultados no hayan sido muy buenos, que tiene ''calidad''.

Ha comenzado la rueda de prensa sobre las sensaciones que tiene cada uno tras ser derrotado por el rival: ''Suele ser complicado sacar algo positivo''. Y sobre el partido frente al Betis, ha admitido que en los primeros 20 no empezaron ''bien''. Y ha añadido que lo que más importa es que vinieron ''sin ningún punto'' de Sevilla.

Sobre los problemas que está teniendo el equipo de marcar en estas tres primeras jornadas (que por ahora no ha marcado ningún gol), ha dicho que los goles tienen mucha importancia para ''lograr puntos y resultados''. De ejemplo, ha puesto lo que les sucedió en el partido frente al conjunto de Pepe Mel: ''Parece que en el último partido, al quedarte con un jugador más que el rival, tienes que generar mucho más. Lo más importante es el gol, pero cuantas más ocasiones tengas más ocasiones de marcar vas a tener. Aquí hay gente que tiene gol, tiene buenos números y acabaremos marcando. Me preocuparía más que no hubiera ocasiones''.

Ilusión al principio, y ahora sensación negativas

La temporada 2015-2016 comenzó con mucha ilusión con los fichajes que hizo el equipo tanto a la afición y a los propios jugadores, pero, puede que, tras estos tres primeros partidos, esas ilusiones desaparezcan y que puedan haber aparecido sensaciones negativas.

''No creo que todo tenga que ser tan volátil y que la ilusión se pueda transformar en negativismo en tres semanas. Tenemos un muy buen equipo, venimos haciendo las cosas bien y veo un buen futuro. No creo que por estos dos empates y la derrota la gente tenga que entrar en ese negativismo. Nosotros no pensamos en eso. Jugamos este fin de semana en casa, contra el Espanyol, el sábado a las 22 horas, y seguramente que si nos ponemos con cinco puntos en la jornada cuatro todo lo que se ha dicho volverá al positivismo. No pensamos en otra cosa que no sea eso'', ha añadido el central arrasatearra respecto a eso.

Para finalizar, ha sido preguntado sobre su cantidad de minutos jugado. No está disfrutando de la cantidad de minutos que a él le gustaría, y eso que decidió quedarse en la Real. Ha finalizo la rueda de prensa diciendo que no le va a dar ''más vueltas'' a eso: ''Estoy aquí, estoy a gusto y tenemos que centrarnos en eso''.