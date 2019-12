Albert Dorca: "Hay calidad para hacer las cosas bien"

El centrocampista del Real Zaragoza ha salido a la rueda de prensa de la Ciudad Deportiva después del primer entrenamiento de cara al derbi del domingo frente a Osasuna a las 12 de la mañana, y que será duro tal y como ha afirmado Dorca: "Tenemos que igualarles en intensidad, en ganas. Sabemos que es un equipo que va al límite y tenemos que igualarlo. Estar pendientes de no cometer errores, tenemos que llevar el ritmo del partido y estar tranquilos a la hora de llevar el balón. Nos viene bien un partido como el del domingo. La afición no está muy contenta pero seguro que nos animará hasta el fiinal. Puede ser un punto de partida para que vuelvan las buenas sensaciones. Es especial para nosotros y para la gente".

Un partido en el que el Real Zaragoza busca volver a la senda del triunfo, tras la derrota el pasado sábado contra el Córdoba: "Sabemos que no hicimos un buen partido. Fuimos imprecisos, fallamos pases y de ahí vinieron sus ocasiones. No creo que el Córdoba nos pasara por encima, tuvimos ocasiones jugando mal. Ellos sin hacer nada marcaron gol tras un error nuestro". Como fallos a corregir: "Estuvimos muy separados y eso no nos lo podemos permitir. Tenemos que estar más juntos y tener así más apoyos. Intentar llevar el ritmo del partido. Son varias cosas que no hicimos bien y que tenemos que mejorar para ser más competitivos".

Primeros pitos en La Romareda tras la mala imagen del equipo de Ranko Popovic, a lo que ha respondido Dorca: "Estamos empezando y se han creado unas expectaticas muy altas para el equipo. Si no ganas hay nerviosismo, es lo normal en un equipo grande. Hacemos todo lo que podemos y al final las cosas no salen y cuanto más apoyo tengamos mejor. Si quieres estar arriba tiene que superar estas cosas e ir a tope. Es bueno que tengamos un poco de presion. Queremos que llegue el domingo para poder revertir la situación. Si ganamos volveremos a estar metidos en la pelea por estar arriuba y no lo podemos dejar escapar. tenemos una buen plantilla para ser favoritos en casa y esta presión es buena y necesaria. Tampoco está todo tan mal, ólo hemos perdido dos partidos desde pretemporada. Nos tenemos que fijar en los partidos buenos. El equipo está motivado para jugarbien y salir desde el principio dominando el partido".

La situación de la plantilla en el vestuario es tranquila como ha transmitido el centrocampista catalán: "Nos tenemos que quedar con que el equipo ha hecho buenos partidos y ha estado tranquilo. Hay calidad y confiamos en nuestra plantilla. Con dos partidos asi no podemos venirnos abajo. Dentro del vestuario tenemos que estar concienciados en estar bien, sacar los puntos y no mirar la tabla. Lo más importante es que el equipo no de la imagen que dimos, sabemos que tenemos menos puntos de los que queriamos. Hay calidad para hacer las cosas bien y lo resultados van a venir. Somos los primeros que queremos jugar bien y que la gente este contenta".

Sobre su situación, Dorca ha comentado que está tranquilo y que se encuentra muy bien con Wilk, aunque: "si el entrenador cree que hay que cambiar, cambiará. Intento estar siempre al cien por cien".