Bruno: "Vamos a ir a Valencia a ganar"

El central de Las Galletas era el encargado de comparecer en sala de prensa en la semana víspera al duelo ante el Valencia CF. El buen hacer del plantel verdiblanco frente a la Real Sociedad ha despertado las buenas sensaciones en Heliópolis.

El canario se refierió al último envite liguero: "Por la victoria y por cómo se dio. Vimos al equipo como hasta lo estaba haciendo ahora, pero nunca lo había visto con tanto oficio y sufriendo todos juntos. Aparte de eso, estamos contentos por los tres puntos y por ver que somos un equipo sólido en casa. Estamos ahora trabajando con mucha intensidad durante la semana y con ganas de que llegue el sábado".

Cuestionado por su compañero de zaga, Heiko Westermann, Bruno ensalzaba la labor del teutón: "Tiene mucha experiencia, pero Germán Pezzella y Jordi Figueras también son muy buenos. Ojalá todos los días se habla de esto, de que el equipo gane y está solvente atrás. Heiko tiene su características, todos los que están aquí tienen más experiencia que yo. Se destaca ahora que no hemos encajado, pero en eso tienen que ver con todos los compañeros".

Asimismo, destacaba el trabajo de todos los futbolistas con participación el pasado sábado: "Rubén Castro se mató a correr, a Portillo me daba fatiga ver el trabajo que hacía y así todos los compañeros. Estando fuertes y juntos, si metes 10 tíos detrás del balón, es difícil hacerte gol. Sabemos que podemos hacerlo. Tuvimos ocasiones cuando éramos once contra once y se vio un fútbol más vistoso. En la segunda parte, decidimos juntarnos atrás, también porque la Real Sociedad nos obligó. Por suerte se dio bien".

"Hay que intentar trasladar lo que hacemos aquí en casa a los partidos de fuera"

30 años hace que el Real Betis no vence en Mestalla. Acerca de las posibilidades de romper la racha, comentó: "Para ganar hay que hacer lo mismo que hemos hecho en casa contra la Real Sociedad y el Villarreal CF. El partido del Real Madrid no podemos contarlo porque no estuvimos bien y si juntas que ellos tienen un buen día al final pasa eso. Para ganar hay que hacer lo que hacemos durante la semana, trabajar y seguir igual con toda la ilusión del mundo. Vamos a ir a Valencia a ganar, a morder. No pienso que sea menos equipo que los que nos hemos enfrentado hasta ahora, hay que intentar trasladar lo que hacemos aquí en casa a los partidos de fuera".

Bruno no ve al Betis por detrás de ningún equipo de la Liga BBVA: "Queremos ser protagonistas este año. Tenemos que ir a demostrar que somos un recién ascendido pero que somos el Betis, no somos un equipo cualquiera. Hay que ir apretar y a ser agresivos. Si lo somos, no somos inferiores a nadie. Ese es el camino, lo que estamos trabajando".

"No podemos desviar nuestra atención porque solo supondría desgaste"

La actualidad verdiblanca pasa por la Junta Extarordinaria del 23 de septiembre. El insular opta por permencer al margen: "No me entero mucho de cómo va eso. El año pasado cambió todo en un momento, el entrenador, la junta directiva y el presidente. En todos los temas extradeportivos que afectan siempre a este Club hemos demostrado ser profesionales y saber lo que podemos controlar, que es entrenar y trabajar. Si no me entero de cómo va este asunto y quiero intentar solucionarlo, mal vamos. Vamos a intentar solucionar aquello de lo que nos enteramos, que es aquello que ocurre en el verde. Es lo que nos toca, pelear el sábado y seguir. No podemos desviar nuestra atención porque solo supondría desgaste".

Para finalizar y sobre la misma temática, Bruno González reconocía interesarse por la situación de la entidad a través de empleados: "He preguntado a gente que llevada en el Club desde hace mucho tiempo. No sirve de nada lo que yo pueda decir, no ando muy enterado. No creo que sea el más adecuado para hablar de esto aquí".