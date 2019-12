Zurutuza se revuelve

David Zurutuza lleva tres partidos no siendo convocado por David Moyes, tres partidos que sin aparente lesión de por medio en los que se ha visto relegado a la grada desde donde ve las evoluciones de su equipo y sus compañeros.

De sus declaraciones realizadas a la COPE se entiende que no está lesionado y que trabaja con normalidad para hacerse un hueco en el equipo: "No tengo ni idea de por qué no juego y no soy quien para responder a esa pregunta. Al final tenemos un grupo competitivo y es muy difícil entrar en el equipo".

Parece preocupante que uno de los intengrantes de la plantilla no sepa que es lo que le ocurre al equipo

Esa visión privilegiada que le da la grada, de altura y de perspectiva, parece que es la que ha llevado al centrocampista txuriurdin a hacer unas declaraciones que seguro no han sentado bien en el vestuario ni en sus compañeros y, por supuesto, han llevado la extrañeza y la preocupación a los aficionados txuriurdin. Que los seguidores blanquiazules subrayen lo desnortado que está el equipo es una cosa, que lo diga un componente de la plantilla, que todos los días comparte charlas, videos, preparativos de partidos, análisis y formas de parar al contrario, es otra: "Lo que nos falta son muchas cosas, no solo el último pase. Nos falta una idea, que el equipo esté como más compacto, no vamos todos a una. Por ahora, la verdad es que estamos justitos, tampoco voy a mentir".

Faltos de alegría

David Zurutuza no sabe afirmar qué es lo que realmente está fallando para que el equipo no funcione. "No sé si se trata de una cuestión táctica o somos nosotros; hay algo que no funciona" afirma el de Rochefort, aunque dada la calidad y el coste de la plantilla urge encontrar una solución. Tres encuentros en los que se han cosechado dos empates y una derrota ante equipos teóricamente asequibles han encendido todas las alarmas y es obligado encontrar las razones del no juego del equipo.

"Nosotros somos conscientes y autoexigentes. Queremos ganar siempre, nos exigimos. Si ves las caras después de los partidos, son un drama porque vemos que podemos dar más pero que no estamos rindiendo como debemos rendir y hay algo que debemos cambiar", subraya David Zurutuza, aunque estas declaraciones no alimentan más que la zozobra entre los seguidores de la Real Sociedad.

El entrenador, su equipo técnico y jugadores deberían trabajar más para saber cuál es el foco de la enfermedad de este equipo

Estas palabras, el desconocimiento de lo que está ocurriéndole al equipo son más bien las que deberían ser exclusivas de los aficionados, solo de los seguidores txuriurdin y no tanto de sus jugadores. Éstos junto al entrenador y su numeroso equipo de preparadores y analistas, deberían no solo salir cariacontecidos de los partidos, sino trabajar más y/o mejor para revertir una situación que cada día es más preocupante. De hecho acuden todos los días a Zubieta para ello.

Una de las razones que aduce Zurutuza para justificar esta situación es la falta de alegría en el juego realista, algo que hace tiempo ha desaparecido del equipo: "Tenemos una gran plantilla pero nos falta esa alegría para coger los partidos con alegría y tener la confianza de ir a ganarlos. Estamos dubitativos y al final eso lo estamos pagando. Al fútbol hay que jugar con más alegría". Lo que parece que olvida el centrocampista de la Real Sociedad es que la alegría llega con el juego y los resultados y, sin ellos, no hay nada por lo que alegrarse.