Carlos Vela:  "Ya veremos lo que pasa en enero"

El delantero realista, Carlos Vela ha abordado diversos temas en la rueda de prensa celebrada el día de hoy, aunque sus palabras sobre su posible salida en enero han sonado como una velada amenzada a David Moyes por su situación en el equipo.

El mexicano no está bien, y eso se nota tanto en el juego como en el ánimo del jugador. Y tal y como ha declarado el mismo, su estado físico no le ha dejado rendir como es debido: "Siento alguna molestia que me impide disfrutar, pero trabajo todos los días para que el dolor se vaya quitando".

Posible marcha

Carlos Vela se ha referido a los rumores que en su día se dieron sobre su posible marcha a otro club de la Liga MLS: "Había varias opciones, no sólo de la liga americana, y era interesante porque quieras o no estar cerca de tu país te hace un poco dudar, de lo que en ese momento más te llama pero hablé con Aperribay". Aunque ha aprovechado para subrayar que va a dar "el máximo esfuerzo por el equipo" no ha cerrado la puerta a una posible salida en enero: "A veces te planteas si tienes que cerrar un ciclo y empezar uno nuevo, y esa es la duda que a veces tienes. Aquí estoy contento y, si algún día salgo de aquí, será porque necesito algo nuevo, no porque no juegue feliz en la Real Sociedad".

Para que las sospechas de su posible marcha se extendieran hasta donde el jugador quería que llegaran, apostillo sobre su salida en enero: "Hasta enero estaré feliz aquí, y en enero pues no sé que va a pasar, siempre que esté el mercado pueden pasar cosas, y lo mismo el próximo verano, opciones va a ver".

Rendimiento del equipo

El delantero blanquiazul ha valorado la dinámica del equipo y cómo ve a la plantilla desde el principio de la temporada: "Veo al equipo unido y bien. Los resultados no han sido los que queremos pero trabajaremos para salir de esta dinámica". Sobre esta temporada, Vela resaltó que "el equipo quiere ganar y a eso juega, cuando llegue el primer triunfo las cosas se verán de otra manera".

"Lo único que tenemos claro todos es que queremos ganar"

La Real Sociedad, no ha comenzado del todo bien la temporada, tras los fichajes estrella de " Illarra" y Jonathas, y con las incorporaciones de Diego Reyes y Bruma entre otros, el equipo levantó muchas expectativas que no se están cumpliendo. La Real ha demostrado que en estos tres primeros partidos no es capaz de hacer un juego fluido ni de marcar ningún gol, y aunque sólo haya encajado uno, lleva dos puntos de nueve posibles.

Aún así, Carlos Vela confia en que el equipo vaya a más y se recupere de este mal comienzo: "Sabemos lo que el de al lado sabe hacer y de lo que tenemos que hacer para mejorar. Hay que ponerlo en práctica en el campo, y cuando el equipo lleve una buena racha todo cambiará. Se verán las cosas de otra manera.

Sobre si mismo el delantero mexicano ha dicho que en cada partido quiere dar lo máximo, lo mejor para la Real Sociedad: "Yo sigo estando igual, yo siempre quiero dar el máximo, quiero ganar, quiero meter goles, y voy a poner todo de mí parte para ayudar al equipo".