Partidos inciertos en Soria

A lo largo de toda la campaña 2015/2016 muchos van a ser los enfrentamientos entre equipos de la misma comunidad autónoma. En este caso Mirandés, Ponferradina, Numancia y Real Valladolid, se disputan entre otros trofeos, el cetro de mejor equipo de Castilla y León. Otros años la clasificación final siempre la comandaba el plantel pucelano, pero en este curso todo puede pasar. Sin ir más lejos, a día de hoy, es el plantel soriano el que se encuentra más arriba en la tabla clasificatoria con 8 puntos de 12 posibles. Bercianos y vallisoletanos ocupan plazas más retrasadas con la mitad de las unidades disputadas conseguidas y con un punto menos aparece el Mirandés. Es muy pronto para sacar conclusiones fiables pero lo que es seguro es que todos los derbis van a dar mucho juego, sino que se lo digan a los pupilos de Garitano después de haber sido goleados en el Toralín hace diez días.

Los Pajaritos se transforman

Noventa minutos son muy largos en cualquier campo de la Segunda División del fútbol español; sin embargo, en el campo soriano, se estiran mucho más. El Real Valladolid lo sabe y no quiere que la historia se repita este próximo domingo. Remontadas imposibles 'in extremis' del conjunto local a los propios albivioletas en cursos anteriores o al CD. Lugo la pasada temporada, hacen que la victoria parcial en los primeros 89 minutos de partido no estén asegurados en el último del mismo. Los descuentos son más descuentos y los puntos no suben al casillero particular del equipo en cuestión hasta el pitido del trencilla. Parece una obviedad, pero en Los Pajaritos todo este sin sentido cobra mucha más fuerza.

En duelo entre Numancia y Real Valladolid del curso pasado, un solitario gol del extremo visitante Bergdich provocaba que los tres puntos volaran, nunca mejor dicho, del estadio numantino. 0-1 sí, pero el encuentro tenía muchas más acciones a tener en cuenta. En los primeros compases del mismo, el plantel entrenado por Anquela era muy superior al de Rubi y las ocasiones en en la portería de Javi Varas eran un continuo goteo. Los nombres de Brian Rodríguez y Sergi Enrich eran los protagonistas indiscutibles de ese momento. Poco a poco la escuadra blanquivioleta se estiraba y las oportunidades comenzaron a crearse hasta que fueron ellos los que golpearían definitivamente sobre la media hora de juego.

Con el gol, el Real Valladolid fue a más y el marcador pudo aumentarse pero el árbitro invalidaría injustamente una jugada que acabaría en otro gol del franco-marroquí. Desde ese momento, los fantasmas propios del campo soriano hacían acto de presencia. Primeramente Marc Valiente se marchaba lesionado y después con la salida de un crack como Julio Álvarez con su gran calidad a balón parado encerraban a un pucela deseoso de triunfo. En esta ocasión Los Pajaritos no hacían honor a su historia y la victoria escapa del coliseum numantino.

Nuevo Numancia, nuevas ilusiones

Como todo equipo de la Liga Adelante que quiere superarse cada año, el renovarse todos los mercados veraniegos es cuestión obligatoria. Y este julio-agosto no iba a ser menos. La remodelación de este Numancia 15/16 ha sido tal que las caras nuevas comienzan desde el mismísimo banquillo. El ex de la Real Sociedad, Jagoba Arrasate, aterriza en Soria con la necesidad de volver a conseguir un caché que le permita regresar a la élite del fútbol español. El preparador de Berriatúa va a contar con alguna que otra cara nueva de garantías. Hombres como Alex Alegría (cedido del Real Betis) o Aquino (Atlético de Madrid B y ex del Real Valladolid) serán los encargados de suplir la baja tan importante Enrich. Gaztañaga, Orfila o Unai Medina son otras incorporaciones de este Numancia. Pero si este encuentro va a ser especial para alguien, ese es Óscar Díaz. El ex pucelano quiere encontrar los minutos y los goles que no tuvo oportunidad de conseguir en Valladolid. El propio Enrich, Cicinho, Isidoro o Gaffoor entre otros han abandonado la disciplina rojilla.

Los ocho puntos obtenidos en las cuatro primeras jornadas simbolizan el buen arranque del plantel de Arrasate. Son los máximos goleadores con nueve tantos a favor, seis de los cuales los anotaron en la victoria ante el CD Tenerife en el debut liguero. Los otros tres goles restantes los conseguían en el segundo compromiso de esta Liga Adelante en un campo muy complicado el curso pasado: Montilivi. Dos a tres para los sorianos los cuales sumaban su segunda victoria consecutiva. Los dos choques posteriores los han saldado con sendos empates sin goles ante el Elche CF y RCD Mallorca. Esta mini sequía de dos partidos sin ver puerta puede ser un aliciente para un Real Valladolid muy necesitado de arrancar una triunfo lejos del José Zorrilla.Segundo derbi regional para el pucela en 5 jornadas. Segundo fuera de casa. El primero se saldaba con derrota abultada. ¿El domingo será el punto de inflexión de este plantel albivioleta como visitante?