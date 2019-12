Mel:  "Vamos con la esperanza de que el bético siga una semana más contento"

Antes de emprender viaje hacia la capital del Turia, Pepe Mel analizaba en comparencencia las sensaciones que desprende el equipo verdiblanco tras una semana al alza propiciada por el triunfo en el Villamarín a costa de la Real Sociedad.

El conjunto che viene de perder en el estreno de Liga de Campeones. Sobre esta cuestión, el preparador bético deslizaba: "No me gusta nunca que pierda un equipo español. Estaría encantado de que el Valencia CF hubiera ganado porque eso significaría que ha empezado bien la competición. Ojalá lleguen lejos. La Liga BBVA y la UEFA Champions League son dos competiciones diferentes, no tienen nada que ver. El Valencia CF es un club que está en la UEFA Champions League, un club importante. Estoy seguro de que va a hacer un buen año".

Vargas será duda hasta última hora

La estadística juega en contra de los andaluces. Son más de 29 años sin conseguir la victoria en territorio valencianista: "Está claro que son números que no son discutibles. Es un campo que se le da mal históricamente al Real Betis. Nunca he ganado como bético allí, ni siquiera creo que haya puntuado. Sí que lo he hecho con otros equipos como entrenador. Los partidos hay que jugarlos, tenemos alta la autoestima, venimos de hacer un buen partido. La gente sabe lo que tiene que hacer, hay que ir a ganar e intentar poner las cosas difíciles al Valencia CF".

El peruano Juan Manuel Vargas ha sufrido una contusión en la rodillo en la sesión matinal y será duda hasta última hora: "Hemos tenido hoy la desgracia de Juan Vargas, un problema en la rodilla. Se le ha inflamado, el chico quiere jugar, así que mañana le haremos una prueba. Entra Xavi Torres en lugar de Petros en la convocatoria. Por lo demás, Piccini y Digard están fuera, Pezzella creo que es pronto para usarlo y tampoco tenemos necesidad de apretarle. Vamos con la esperanza de que el bético siga una semana más contento".

Las continuas lesiones que arrastra Cristiano Piccini es razón de preocupación para el míster de La Palmera: "Se decide contratarlo porque pensamos que es un buen futbolista. Es un chico joven que tiene que mejorar su fragilidad muscular en cuanto a las lesiones. Es muy potente y fuerte, todo lo hace con explosividad. No recupera bien, la siguiente acción la vuelve a hacer explosiva y llega un momento en el que se lesiona".

"Tenemos que hacerle daño siendo nosotros mismos"

Mel aboga por no repetir los fallos cometidos en el Bernabéu para competir en Mestalla: "Creemos que la mejor forma de hacerle daño al Valencia CF es que piense que puede perder. Para eso tenemos que llegar a potería y hacerle daño siendo nosotros mismos, algo que no supimos hacer en el Estadio Santiago Bernabéu. En ningún momento el Real Madrid CF pensó que podía peligrar su resultado, vio el partido ganado desde el primer minuto. Eso no lo podemos repetir en Mestalla. Eso no quiere decir que luego te puedan hacer un gol, sino que tu forma de desenvolverte en el campo haga que piensen hacia atrás también. Hemos trabajado diferentes formas de hacerlo con diferentes futbolistas. Ya decidiremos mañana".

La afición heliopolitana ha vuelto a ilusionarse. El entrenador madrilleño lo achaca al "efecto Joaquín". Asismismo, proseguía: "Él llega, la gente se ilusiona, juega y el equipo gana con asistencia suya. Tenemos que mantener eso 35 jornadas más, que van a ser muy largas para un equipo que va a sufrir como el nuestro. Si son largas para equipos como el Real Madrid CF o el FC Barcelona, imaginaos para nosotros. Es bueno que el aficionado esté ilusionado y tenga una sonrisa, sufre demasiadas cosas por algunos temas ajenos al fútbol".