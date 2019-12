Valencia - Real Betis: la historia de un regreso

Esta es una de esas historias que tiene el fútbol. Que tiene la vida. Y es que hay veces que, por mucho empeño, las cosas no llegan como uno quiere. Más o menos eso es lo que le pasa al Real Betis cuando visita Valencia.

De estrenos va la cosa, pues ambos conjuntos vienen de ganar sus últimos partidos. Sufriendo hasta límites insospechados, pero venciendo. En eso consiste la existencia. Anécdotico o no, los puntos ya no vuelven. El cuadro de Pepe Mel visitará a su enemigo número uno en España, con permiso del eterno rival. Lo hará con Joaquín, que regresa a la que fue su casa. Ya tendrá tiempo para abrazos y demás gestos cariñosos a partir de las 20:15. Mientras tanto, llega la hora de romper una estadística con síntomas de maldición. Porque por izquierdo o por derecho, no será tanta casualidad salir siempre derrotado del mismo lugar.

Trata de arrancarlo, Nuno

Un comienzo dubitativo. El coche no pasaría la ITV a estas alturas. El Valencia no ha empezado convenciendo, pero está cerca de Europa. Eso dice la tabla ahora mismo. Y esa sabe mucho. El equipo ché viene de ganar en Gijón, tierra para valientes, por 0-1. Lo hizo al final, en el descuento, con el gol de un héroe que no lleva capa: Paco Alcácer. Antes, un par de empates en Vallecas y en casa ante el Deportivo Coruña. Eso, para un equipo que tiene que estar arriba, es poco. La afición valencianista es exigente y lo sabe. Por lo tanto, hay que seguir ganando. Ya no valen más tablas ni insulsas igualadas. El cuadro de Nuno tiene que vencer, vencer y continuar venciendo. Su historia bien lo merece.

El Valencia puede llegar cansado a la cita de este sábado. Es lo que tiene ser un grande. Ya quisieran otros jugar Champions League cada dos semanas. No debe ser excusa de ningún tipo, pero a ver lo que se le ocurre a Nuno. Su equipo no está bien físicamente y el desgaste del último encuentro ante el Zenit St. Petersburg se puede acusar. Además, la mentalidad también será un aspecto a tener en cuenta. No solo por la derrota por 2-3 sino por el cómo llegó. Tras ir cayendo por dos tantos, los chés igualaron la contienda. Tanto remar para 'morir' en la orilla. Tanto luchar para encajar el tercer gol al poco tiempo de empatar. Eso no puede ocurrir jamás.

La única baja que tiene confirmada el conjunto valencianista es la del meta austrialiano Ryan, que se perderá bastantes encuentros. A priori, un problema. No lo es tanto porque hay un chico llamado Doménech que está haciendo las cosas que ni 'pintadas'. Coraje, ilusión y mucha valentía para llevar una portería que pesa mucho. Tiene su responsabilidad. El caso es que este joven arquero viene haciéndolo bien. Salvó a los de Nuno ante el Sporting de Gijón para dar el primer triunfo al Valencia. Ya es querido por una parroquia que sabe valorar el esfuerzo. Se lo ha ganado con creces.

Por qué no, oye

El Real Betis llega bien al Estadio de Mestalla. Lo hace tras ganar su primer partido en su regreso a Primera División. Sufrió como mandan los cánones, con un jugador menos durante una parte al completo, pero aguantó con sacrificio y el empuje de su fiel hinchada. Con eso y con un Rubén Castro que tiene más gol que quien inventó el término. También ayudó lo suyo Joaquín, que re-debutada en su casa y lo hizo genial. Pasan los años, pero el portuense sigue teniendo arte. Eso, mire usted, no se pierde nunca. Pepe Mel afrontará el evento con tres bajas. Dos por lesión y una por sanción. Piccini y Digard, por lo primero. Petros, por lo segundo. Peligroso.

Ya se ha dicho. Visitar Valencia nunca es sencillo, pero llevar al máximo goleador de tu historia puede ser un valuarte importante. Además, 'RC24' ha empezado el año fino. Dos goles en tres partidos no están nada mal. No vamos a descubrir ahora a Rubén Castro, pero sigue callando bocas a aquel que no se cansa de enterrarlo. Ese olfato goleador no es propio de un futbolista que no ha ido nunca con la Selección Española. Maldita edad. Por cierto. No se le da mal jugar ante los chés, pues aún guardan los béticos en su memoria aquel doblete en el tramo final bajo la lluvia en un Real Betis hundido hasta los topes y que consiguió levantarse. La magia de este canario.

Con Rubén Castro uno iría hasta el fin del mundo. Con Joaquín, probablemente, también. El extremo de El Puerto de Santa María no va a parar de vivir partidos especiales. El pasado sábado, volvió a jugar con su camiseta de toda la vida. Esta tarde, lo hará en un feudo donde militó hasta 2011. Ya lo ha dicho él, que nada de celebrar goles si los logra. Los béticos, desde luego, no tendrán problema ninguno en que no lo haga porque será buena señal. Estuvo de 10 ante la Real Sociedad, a pesar del vendaje de su mano. Ya está recuperado totalmente y quiere demostrar que la edad, como en el amor, no es un problema. O eso dicen.

Últimos cinco enfrentamientos

Valencia 5-0 Real Betis: 08.02.14 - Liga BBVA

Valencia 3-0 Real Betis: 16.03.13 - Liga BBVA

Valencia 4-0 Real Betis: 22.04.12 - Liga BBVA

Valencia 3-2 Real Betis: 30.11.08 - Liga BBVA

Valencia 3-1 Real Betis: 12.02.08 - Liga BBVA

Convocatorias

Valencia: Doménech, Yoel; Cancelo, Danilo, Barragán, Vezo, Mustafi, Abdennour, Santos, Orban, Gayà; Feghouli, André Gomes, De Paul, Enzo Pérez, Parejo, Javi Fuego, Bakkali, Piatti; Paco Alcácer, Santi Mina, Rodrigo, Negredo.

Real Betis: Dani Giménez, Adán; Molinero, Bruno, Westermann, Jordi Figueras, Juan Vargas, Varela; Joaquín, Álvaro Cejudo, Portillo, N'Diaye, Xavi Torres, Dani Ceballos, Van der Vaart; Rubén Castro, Van Wolfswinkel, Jorge Molina, Rennella.

Posibles alineaciones