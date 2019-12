Cómo parar a Lass

Lassane Bangoura, más conocido como Lass, es uno de los puñales con los que cuenta el Rayo Vallecano. El jugador, que puede jugar como extremo, se desenvuelve bien en ambas bandas pero con Jémez cae a la derecha, cierto es que en ocasiones se ha movido por la mediapunta. De momento, aún no ha conseguido enlazar buenas temporadas y su rendimiento ha sido más bien dispar.

Sus mejores momentos

Su mejor campaña fue la 2012/13 en la que ya en la liga BBVA consiguió anotar tres goles en treinta y dos partidos, además de dar cinco asistencias. La temporada anterior a esa también tuvo buenos números pero ya en el 2014 su actuación fue ensombreciéndose, no aportó ni goles ni asistencias. El equipo madrileño decidió cederlo al Granada con la esperanza de que su juego mejorara, puesto que no jugó prácticamente en toda la primera vuelta de la temporada 2014/15. Jugó la segunda vuelta con el Granada pero aun así solo logró aportar dos asistencias en catorce partidos.

Velocidad, fuerza y peligro desde la banda, sus principales características Con varias temporadas en la elite, el internacional guineano todavía tiene tiempo para mejorar dada su juventud, aún tiene veintitrés años. De sus características principales destacan el físico, posee una velocidad endiablada y una de las mejores aceleraciones de la liga BBVA. Es un extremo fuerte y capaz de desbordar por su gran rapidez a la hora del regate pero es ahí donde también flojea. Ser veloz y ágil son cualidades cruciales para un hombre que juega pegado a banda pero también lo es tener un buen control de balón, cosa que Lass no domina del todo. En ocasiones se acelera en demasía y el mismo acaba con su jugada al tropezarse o dejarse el balón atrás. Quizás por eso no ha terminado de completar buenas años a nivel de goles y asistencias.

Esto es lo que conocemos de Lass a nivel profesional pero poco queda de aquel juvenil que asombraba en la cantera del Rayo Vallecano, llegando a marcar veintitrés goles en veinticinco partidos. Incluso el Real Madrid se fijó en él.

Trabajo para Dani Castellano

Jugando en banda derecha le tocará cubrirlo a Dani Castellano, deberá tenerlo vigilado y no descuidarse en exceso de sus desmarques en velocidad. A priori, no parece que haya que tener un especial cuidado como le ha pasado a David Simón ante Nolito o Griezmann. El africano no está al mismo nivel que los futbolistas del Celta y Atlético, respectivamente. Eso puede permitir la proyección ofensiva con más soltura del lateral izquierdo canario, con un ojo en Lass pero sin restar esfuerzos en subir al ataque. Asimismo los defensas del conjunto amarillo deben saber que muchas veces Lass se aturrulla con el balón y no hace falta arriesgar. No darle espacio para correr y presionarlo modernamente, anulará su fútbol.

A día de hoy, no cuenta con la confianza total de Paco Jémez y es probable que salga desde el banquillo como le ha pasado en estos primeros compases de campeonato. Jémez conoce sus virtudes y sabe que es un buen recambio si quiere revolucionar el juego o buscar jugar a la contra. También revela sus defectos al no incluirlo con asiduidad en el once inicial y puede ser debido a que no es un jugador que despunte en el sistema de toque que define al técnico rayista. En definitiva, Las Palmas puede preocuparse más por buscar el ataque en esa banda que por defender a Lass. Castellano sabrá cómo tratarle y, si está fino, puede hacer que su pareja de baile esté más pendiente de defender que de buscar el gol.