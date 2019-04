Garitano: "Hace muchos años que no veo un arbitraje así"

Mucha expectación se generó en la sala de prensa de Los Pajaritos cuando Garitano se disponía a contestar a las preguntas de los diferentes periodistas congregados. La razón de tal interés fue la polémica actuación arbitral, que le costó cara al conjunto pucelano ya que Piñeiro Crespo expulsó a dos jugadores cuando el luminoso marcaba 0-2. Gaizka Garitano fue tajante: “El arbitraje ha sido escandaloso”. Queja que se ve motivada por las, también polémicas, actuaciones de los colegiados en las jornadas anteriores. "Ellos habían ganado dos partidos y empatado dos, es un campo difícil también. El equipo ha sacado carácter y ha sabido sufrir, hemos sacado un punto que nos permite seguir sumando", prosiguió.

“Me quedo asustado con los arbitrajes, no vale solo quejarse, debemos pensar que hacer para evitarlo, tenemos que ser más listos”, explicó el técnico vizcaíno, intentado pedir algo más de picardía a sus jugadores, ya que dijo: “El Numancia se dejaba caer en todas y nosotros no”. Al colegiado asturiano no solo le reprochó su criterio a la hora de mostrar cartulinas y señalar faltas, sino que también criticó el hecho de que no dejó celebrar el primer tanto: “No nos ha dejado ni celebrar el primer gol, ha ido detrás de nuestros jugadores”.

Respecto a las jugadas polémicas, indicó que su equipo ha de ser más inteligente, y saber manejar al árbitro: "Me estoy quedando asustado, no vale solo con quejarse, tenemos que ver cómo evitar las cosas. No puedo ponerme una venda en los ojos y no ser autocrítico con jugadas poco inteligentes. No somos listos y eso nos penaliza".

"Si el partido dura algunos minutos más, nos dejan con 8 o con 7"

En cuanto al rendimiento ofrecido por sus jugadores se mostró contento al señalar que el equipo “ha sido capaz de sacar un punto en un campo difícil y en una situación extrema”. "Ha entrado muy mal en el partido, los primeros 20 minutos ha estado muy mal, para más tarde ir creciendo. Hemos hecho un buen gol cuando peor estábamos”, declaró. Sobre la actuación del conjunto blanquivioleta cuando se encontraba en inferioridad numérica ha admitido que ha tenido buenos momentos con 10 jugadores y con 9.

Eso sí, Garitano fue tajante al afirmar que el comienzo del encuentro fue tremendamente malo y negativo: "Los primeros 20 minutos hemos estado muy mal, sin paliativos. Este equipo saca caracter con las cosas difíciles, pero no vale solo con eso. Hemos entrado fatal en el partido y hemos ido creciendo. El equipo chapó, pero hay en cosas en las que tenemos que mejorar". "Ibamos ganarlo sin mercerlo al comienzo, pero todo lo que ha pasado ha sido mucho castigo", apuntilló.

El técnico vizcaíno calificó con un “10 en pundonor” a sus jugadores, sobre todo después de que el colegiado asturiano expulsase a Juan Villar y a Samuel Llorca, por doble amarilla y reiteradas protestas, respectivamente. Para terminar, volvió a hacer mella en la labor arbitral: “Hacia mucho tiempo que no veía un arbitraje así, debuté con 17 años en Segunda, en los últimos 20 años no había visto una cosa parecida. Pero no hemos estado nada listos, nos cargamos de tarjetas a la mínima. El arbitraje ha sido escandaloso”. Hay que recordar que la carrera de Gaizka Garitano, tanto como jugador como entrenador, es alargada, ya que en total acumula 21 años en la élite.