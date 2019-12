Cómo parar a Konoplyanka

Esta semana la UD Las Palmas se enfrenta a dos colosos del fútbol europeo, el primero de ellos ha fichado a uno de los mejores jugadores de la pasada Europa League. El Sevilla viaja con Yevhen Konoplyanka, el extremo acumula ya cuarto partidos en la liga BBVA y visita Gran Canaria con la esperanza de jugar el quinto. A pesar de eso, no ha comenzado ningún partido partiendo del once inicial, todos han sido desde el banquillo. El ucraniano todavía no sabe lo que es marcar en liga pero ya lo ha hecho en otras competiciones como la Supercopa de Europa y la Champions League. La pasada campaña, muchos equipos se fijaron en él y finalmente se decidió por el equipo andaluz. Un fichaje muy rentable, otra gestión fantástica de Monchi, director deportivo del equipo de Nervión.

Este futbolista juega de extremo izquierdo como posición principal, eventualmente puede jugar en banda derecha o de mediapunta. Es diestro y entre sus mejores cualidades destaca su buena conducción de balón, tiene también un buen recorte pero sobre todo lo que mejor se le da es frenar para arrancar de nuevo. Amaga constantemente, finta con el cuerpo y lleva el balón pegado a su bota derecha.

Sin duda es uno de esos jugadores que no cambia la pelota de pie si no es estrictamente necesario, casi siempre se le ve dominando el cuero con su pierna buena. Es rápido y tiene un buen tren inferior aunque más que por su potencia destaca por su velocidad saliendo del regate.

Salvando diferencias, su juego es parecido al del belga Eden Hazard, balón cosido al pie y recortes sin fin para romper las defensas rivales, fútbol atractivo como reclamo. Además de su buena calidad driblando es notable su precisión a la hora de tirar las faltas, colocadas y con la fuerza necesaria.

Ya en el FC Dnipro dio muestras de su destreza en el balón parado, en el Sevilla tiene más competencia. Aún no ha tenido tiempo de mostrar su clase en España pero si uno se fija puede observar que el internacional ucraniano tiene nivel para jugar en nuestro país. Más allá de todos sus atributos, cuenta con el visto bueno del ya mencionado Monchi, todo un especialista en descubrir diamantes antes que los demás (se fijó en él hace siete años, cuando estaba en la sub-19).

Centrándonos en el partido del miércoles, Simón se presupone como el marcador de Konoplyanka. El que fuera jugador del Vecindario va aprendiendo cada día más, haciendo que en vez de preocuparse el del rival sea al revés. Aún así, si se da la posibilidad de tener que cubrirlo, el lateral debe tener claro que Konoplyanka buscará el recorte en cualquier situación.

No importa la posición en la que se encuentre, querrá salir por su pierna fuerte, hacia el centro, buscando la diagonal dirección portería. Con todo estudiado, es un factor importante saber cómo defenderlo, darle salida hacia su pierna mala no es mala opción pero vigilando mucho una posible arrancada, es muy rápido. En muchas ocasiones, cuando le tapan la salida hacia el centro, Konoplyanka se marcha pegado a banda y no para de buscar el recorte que le dé la posibilidad de buscar el arco.

Es complicado parar este tipo de extremos que se marchan tanto por dentro como por fuera, encara sin miedo así que es preferible no confiarse mucho con él. Simón tiene a su favor que el ex del Dnipro no está acostumbrado a trabajar defensivamente con un lateral tan ofensivo como él, debe aprovechar y darle todo el trabajo posible. Asimismo, el defensa canario es capaz de pararlo y revertir la situación como está haciendo últimamente.