Samuel: "Estoy bastante afectado en lo personal por la situación en la que fue"

Con la herida aun sangrando del domingo en tierras sorianas, el Pucela prepara ya el choque del próximo domingo, en Zorrilla, ante un Nàstic de Tarragona que ha empezado bien la temporada y ocupa la tercera plaza en la tabla clasificatoria, con 10 puntos, tres más que los que tienen los de Garitano.

Samuel, expulsado el pasado domingo, afirmó ante los medios sentirse afectado por haber dejado al equipo con nueve en Los Pajaritos: "Estoy bastante afectado en lo personal por la situación en la que fue. Dejé al equipo con otro jugador menos y encima fue penalti. La verdad es que estoy bastante arrepentido de esa acción pero son cosas que pasan en el fútbol, me ha tocado esta semana pasar por esto y ya está", y explicó la jugada: "Está claro que hay una acción en la que estamos los dos forcejeando, él me está agarrando del cuello de la camiseta y yo igual, suelto el brazo al final y da la casualidad de que el linier lo ve. Son cosas que existen dentro del campo. A veces los árbitros se dan cuenta, a veces no y en este caso lo vieron y lo acepto".

A Samuel se le pudo ver arrepentido por la expulsión del domingo

El central no quiere ver la persecución arbitral que han denunciado director deportivo (Braulio Vázquez) y presidente (Carlos Suárez): "No quiero pensar que van en contra del Real Valladolid. Si es verdad que los partidos están ahí. Creo que las faltas estuvieron igualadas pero nosotros vimos muchas más tarjetas. Ante eso no podemos hacer nada. Está claro que los árbitros intentan hacerlo lo mejor posible, o eso pensamos, y nosotros tenemos que aprender también de todo eso y que no vuelva a suceder", y aseguró: "El problema son las tarjetas por protestar porque son innecesarias. Las del juego, que puede ser una entrada, o lo que sea, hay veces que no las puedes controlar porque estás con las pulsaciones altas, intentas defender de la mejor manera posible, y a veces te equivocas. Las de las protestas hay que intentar evitarlas porque los árbitros te pueden catalogar de ser un equipo así, tenemos que mejorar y que no vuelva a suceder".

Durante el martes se conoció que competición sancionaba al ex del Celta con dos partidos, excesivo para Samuel: "No soy reincidente, hace muchos años que no me expulsan y creo que con un partido hubiera estado bien. Creo que dos partidos es excesivo. Vamos a ver si se puede recurrir y que se quede en uno".

Los jugadores quieren mantenerse al margen de la polémica como decía esta mañana le cinco del Pucela: "Nosotros intentamos mantenernos un poco al margen porque creo que los jugadores cuanto más hablemos, más pueden perjudicarnos. Han hablado Braulio y el presidente, son la voz del club y ellos pueden hablar o protestar lo que crean conveniente. Nosotros tenemos que mantenernos al margen porque el domingo tenemos otro partido, vendrá otro árbitro y si seguimos con este embolado nos pueden perjudicar".

En lo personal y, cuando parecía que el alicantino entraba en los planes de Garitano, esta expulsión tira por la borda todo el trabajo hecho: "Está claro que cuando coges la dinámica de grupo, que empiezas a sentirte importante, quieres jugar los máximos minutos posibles. En este caso me han caído uno o dos partidos, me tocará seguir trabajando y cuando me llegue la oportunidad otra vez, aprovecharla".

Tras entrar en el once, tendrá que volver a pelear por el puesto con Juanpe

Aseguró que el míster no presta especial atención en las tarjetas que reciben los centrales ante la escasez de efectivos en esa demarcación: "No, el míster no ha dicho nada de los centrales, en general de todos. Que no nos carguemos de tarjetas innecesarias como puede ser por protestar o cosas así. En las demás el míster quiere que vayamos con intensidad y eso es bueno para el equipo. Garitano está contento con todos y solo ha hecho hincapié en mejorar esas tarjetas tontas" y finalizó su comparecencia hablando sobre el juego del equipo: "Estamos yendo de menos a más. Nos está costando el inicio de cada parte, entrar en juego. El equipo parece ser que hasta que no le dan un golpe o le sucede algo no mejora, reacciona o saca todo su potencial. Hay que coger un poco más de confianza y demostrar que once contra once somos un gran equipo, que si estamos concentrados y salimos bien a los partidos somos un equipo difícil de batir".