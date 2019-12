Marcelo Silva: "En cada partido estamos mejorando cosas que nos están dando resultados"

El cuatro del Real Valladolid comparecía ante los medios de comunicación sin querer decir nada sobre la polémica arbitral de la que se lleva hablando a lo largo de toda la semana en la capital del Pisuerga tras el choque en Los Pajaritos del domingo: "Yo, para hablar de los árbitros, he tratado de mantenerme al margen porque si ellos pueden tener algún error, nosotros también los cometemos. Trataremos de mejorar para no dar lugar a equivocaciones tanto del árbitro como nuestras así que nosotros tenemos que preocuparnos en las cosas que hacemos bien y las que hacemos mal para dejar al margen el trabajo de los árbitros. Trataremos de mejorar nosotros para terminar los partidos con 11 jugadores".

Y mencionó también las cartulinas que llegan tras protesta y que tan poco gustan a Gaizka Garitano: "Puede ser que haya habido alguna tarjeta un tanto desmedida o apresurada, pero nosotros, a veces, también hacemos las cosas para que nos amonesten con alguna protesta en alguna jugada. El míster se enfada mucho cuando esto ocurre, así que nosotros tenemos que colaborar también para que esas cosas no sucedan y ayudar, entre comillas al árbitro, para que él también haga un buen partido".

Marcelo no quiso entrar en polémicas arbitrales

Marcelo fue amonestado en el minuto siete de partido ante el Numancia, lo que le obligó a jugar condicionado como él mismo aseguró: "Como central, prefiero que la amarilla venga después. Al no tenerla te da un poco de margen para poder entrar en alguna jugada un poco más fuerte, pero bueno, tuve la tarjeta casi al inicio del partido, me condicionó por la manera que tengo yo de jugar pero son muchos los partidos que tenemos los centrales y en los que tenemos que jugar con amarilla durante todo el encuentro. Todo se basa en tomar precauciones".

El ex de la Unión Deportiva Las Palmas aseguró que el Real Valladolid no es un equipo duro: "No. A mí desde dentro no me da la sensación. Es una categoría que ya, de por sí, es muy dura, muy fuerte, en cada encuentro cada jugador está metiendo el pie cada vez más. No creo que el Valladolid sea un equipo de pegar muchas patadas. Sí que entramos fuerte porque nos estamos jugando cosas importantes pero nada más".

El uruguayo está siendo uno de los fijos en el puesto de central para el ex técnico eibarrés, cosa que no se esperaba, pero sí la competencia existente entre los tres centrales de la plantilla: "Lo que me esperaba y sabía es que iba a haber una gran competencia por jugar porque los centrales que estamos, estamos muy bien. Son buenos jugadores y la competencia ahí va a estar. Lo que sí es verdad es que de momento me ha tocado a mí estar jugando, ellos han tenido las expulsiones, pero como dije cualquiera de ellos está para poder jugar y cuando lo han hecho, lo han hecho muy bien".

"Los primeros minutos, generalmente de la segunda parte, entramos un poco dormidos"

Sobre el juego del equipo, el charrúa confirmaba que los pucelanos entran al inicio de ambas partes con menor intensidad de la requerida: "Los primeros minutos, generalmente de la segunda parte, entramos un poco dormidos, pero estamos haciendo especial hincapié en ese tipo de cosas porque son cosas que nos pueden dar mucho al equipo. Estamos tratando que las cosas se hagan mejor y que los segundos tiempos sean mejores".

Aseguraba que el equipo va a más: "Estamos mejorando. Al equipo yo lo veo bien. Lo bueno es que en cada entrenamiento, en cada partido, estamos mejorando cosas que nos están dando resultados. Nos sentimos más cómodos y creo que esta es la línea que tenemos que seguir y el equipo tiene mucho más para dar".

Y que el partido del domingo, a las 17:00 en Zorrilla va a ser duro porque el Nàstic: "Tiene muy buen equipo, van a venir a tratar de sacarnos puntos y nosotros, aquí en casa, tenemos que hacernos cada vez más fuertes y no dejar escapar puntos. Va a ser un encuentro muy difícil como lo son todos".