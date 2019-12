Momentos Eibar - Celta: más técnica que garra

Natural de Montevideo, Canobbio inició su carrera futbolística en el Club Atlético Progreso, equipo de la capital uruguaya. Allí comenzó a labrarse un nombre a lo largo y ancho de su país y los frutos tardaron apenas tres años en llegar. Peñarol, club charrúa grande entre los grandes, decidió fichar a ese joven que acababa de rebasar la veintena y no se equivocó. Canobbio logró con el equipo del barrio de Los Aromos un título liguero en 2003, además de convertir más de 30 tantos durante las dos campañas en las que lució la elástica aurinegra. Allí fue dirigido por Gregorio Pérez, una de las personas que más le marcó en el terreno personal:

“La persona que más me marcó fue Gregorio Pérez. Cuando estaba en Peñarol tuve una charla con él y me dijo que me fuera a vivir con mi novia. Él lo veía como algo positivo. Lo llevé a cabo y ya llevo dieciséis años con mi mujer y tenemos tres hijos preciosos. Di el paso gracias al consejo de Gregorio. Eso fue algo que me marcó porque más allá de lo futbolístico, me dejó algo para mi vida. Cuando uno es joven está en el aire, él fue claro y me dio ese consejo porque creía que era lo mejor para mí”

Después llegaría su fichaje por el Valencia de Rafa Benítez, donde no consiguió hacerse un hueco. El equipo che, en un año espectacular, se hizo con los títulos de liga y Copa de la UEFA y el técnico madrileño partía rumbo a Liverpool. Claudio Ranieri, su sustituto a orillas del Turia, no contaba con Canobbio, que durante la temporada del doblete jugó muy poco y solo pudo anotar un gol, precisamente con el Celta como rival.

Calidad y pegada

Los de Vigo, que acababan de perder la categoría, se hicieron con sus servicios por medio de una cesión con opción de compra. Fernando Vázquez situó al uruguayo como interior izquierdo en el contexto de un 4-1-4-1. Con el paso de los partidos se pudo ver lo acertado del dibujo, con un Fabián Canobbio que se desenvolvía a las mil maravillas en una demarcación que le permitía exhibir su calidad técnica pero también su pegada desde el balcón del área. Esas fueron las dos principales características que mostró en Vigo, ambas ineludiblemente ligadas a su magnífica pierna izquierda, que conjugaba el toque preciso con un golpeo poderoso. Su sociedad con Jandro catapultó al Celta en el curso 2004/05, dotando al equipo de un poder anotador que no ofrecían los Zisis Vryzas o Facundo Sava, nueves más utilizados por Vázquez. También se convirtió en referente a balón parado, logrando varios tantos de libre directo que significaron puntos importantes.

Le faltaba la característica que siempre hay que reclamar a un jugador charrúa: la garra

Con todo, las cosas no comenzaron bien en el intento de retornar a Primera por la vía rápida. Siete jornadas consecutivas sin conocer la victoria pusieron en el disparadero al técnico de Castrofeito mediada la primera vuelta. A partir de ahí se empezó a ensamblar el equipo, que logró acumular once partidos sin perder, momento en que tocaba rendir visita a Ipurúa al paso por la jornada 20 del campeonato. El equipo armero, por el contrario, había comenzado muy bien la temporada y se había situado en las primeras posiciones de la tabla clasificatoria. José Luis Mendilíbar —que casualmente también dirige al Eibar en la actualidad— se las ingenió para conformar un bloque sólido, con gente muy joven y que comenzaba a despuntar. Era el caso de su guardameta Gorka Iraizoz y, muy especialmente, de un mediapunta canario de 18 años llamado David Jiménez Silva. Arriba los goles de Joseba Llorente servían para traducir en puntos todo el buen trabajo que desarrollaba el equipo.

Arranque de partido decisivo

El partido disputado en aquella tarde del mes de enero de 2005 no comenzó bien para los intereses célticos. Y eso que el primer disparo con cierto peligro lo ejecutó Canobbio, a la derecha del marco de Iraizoz. Tras unos minutos de tanteo un golpe franco escorado hacia la parte izquierda del ataque local iba a suponer el primer mazazo para los de Vázquez. El lanzamiento directo de Kike Mateo rozaba en el brazo izquierdo de Fabián Canobbio y despistaba a José Manuel Pinto, que no podía hacer nada para evitar que la pelota acabase en sus redes. El gol iba a sentar muy mal a los de celeste, que acto seguido estuvieron a punto de encajar el segundo tras una excelente combinación entre Silva y Llorente, rematada fuera por el primero. Fue un aviso de lo que vendría en el minuto 17, cuando una cesión de Sergio Fernández a Pinto se quedó muy corta y permitió que Kike Mateo lograse fácilmente el 2-0. Los de Vigo no habían salido con las pilas puestas y lo pagaron ante un equipo mucho más intenso y metido en el partido. Durante la media hora siguiente el Eibar continuó exhibiendo su superioridad ante un Celta que no carburaba. El 4-2-2-2 que utilizó Vázquez en este choque invitaba a jugar un fútbol directo hacia Sava y Vryzas, perjudicando a Canobbio y Jandro, que mostraban serios problemas para manejarse en la medular.

Solo pudo disputar tres encuentros durante la campaña 2014/15

Durante la segunda mitad el equipo ofreció una cara diferente. Un Celta más luchador consiguió el premio del gol en el minuto 57. Un servicio de Ángel desde banda izquierda pilló mal parada a la zaga armera, que habilitó involuntariamente a Canobbio. El charrúa mostró toda su capacidad técnica al ejecutar un amago con la zurda y fusilar con la diestra a Gorka Iraizoz. Un gol poco habitual en el de Montevideo, cuyos remates resultaban mucho más peligrosos si los efectuaba con su pierna buena. En cualquier caso, la genialidad del uruguayo no fue suficiente para evitar la derrota. La entrada de Jonathan Aspas y de Gustavo López tampoco sirvió para rescatar un punto en un partido que se perdió tras un primer cuarto de hora muy flojo. El Celta caía hasta la sexta plaza mientras que el Eibar se situaba dos puestos por encima. Los de Vigo, no obstante, iban a aprender del error y pocos días más tarde iniciarían una escalada imparable, que les permitiría alcanzar el objetivo del ascenso. El equipo armero, por su parte, completó también una temporada memorable pero se quedó sin el ansiado salto de categoría. Sus 73 puntos finales no alcanzaron para situarse entre los tres mejores, que finalmente fueron Celta, Cádiz y Alavés. Una lástima para los de azulgrana.

De más a menos

Fabián Canobbio terminó por completar una muy buena temporada, anotando 12 goles —los mismos que Jandro— y convirtiéndose en pieza fundamental en el esquema de Vázquez. Tanto fue así que, llegado el verano, el Celta ejecutó la opción de compra sobre el uruguayo, pese a la dureza de las negociaciones con el Valencia para rebajar el montante de dos millones de euros que exigía inicialmente la operación. Las incorporaciones de Silva, Baiano, Placente, Iriney, Jorge Larena o Antonio Núñez compensaron la salida de Jandro y permitieron garantizar una buena reentrada en la máxima categoría. El Celta realizó una temporada excelente y Canobbio volvió a ofrecer un gran rendimiento, con más de 2.500 minutos en liga y ocho tantos anotados. El premio, una brillante sexta plaza que otorgaba acceso a Europa.

Curiosamente, la historia de Canobbio se iba a torcer de manera paralela a la del club olívico a partir de agosto de 2006. En esta ocasión no se acertó con los fichajes y el equipo no asimiló bien el reto de disputar tres competiciones. El de Montevideo comenzó a mostrar su peor cara y evidenció que le faltaba la característica que siempre hay que reclamar a un jugador charrúa: la garra. Su temporada resultó desconcertante, hasta el punto de que logró más tantos en la Copa de la UEFA que en la competición liguera, en la que únicamente pudo convertir dos dianas. El curso se cerró con polémica, tras su convocatoria para jugar la Copa América con Uruguay mientras se disputaba la última jornada de liga. Canobbio acudió a la llamada de Tabárez y se perdió el encuentro decisivo, en el que el Celta consumaba su descenso pese a lograr la victoria sobre el Getafe.

El centrocampista charrúa encaraba su última temporada en Vigo de la misma forma que la primera. Tocaba jugar en la División de Plata buscando un ascenso que, en esta ocasión, no se iba a producir. Un Celta que vio el paso de cuatro técnicos se quedó a solo dos puntos de la zona de descenso. Canobbio, sin demasiada motivación, logró siete tantos en una temporada para olvidar. Como remate, la entrada del club en ley concursal obligó a la directiva a deshacerse de los futbolistas con las fichas más elevadas. El uruguayo, a quien todavía le restaban dos años más de contrato, se marchó gratis a Valladolid, donde permaneció durante dos temporadas en las que no dejó demasiados detalles de su calidad.

Regreso a Sudamérica

Un año en Grecia al servicio del Larisa le sirvió como puente para volver a su país, una vez superada la treintena. Fénix, Progreso y finalmente Danubio han vuelto a disfrutar de la talentosa zurda de Fabián Canobbio, quien hasta hace un par de meses continuaba en activo. Sus problemas durante los últimos años con uno de sus tendones de Aquiles han podido precipitar una retirada que a día de hoy no está confirmada. Sí es oficial que no continúa en Danubio, equipo en el que, acuciado por la lacra de las lesiones, solo pudo disputar tres encuentros durante la campaña 2014/15.

Internacional por su país en nueve ocasiones, ofreció dos magníficas temporadas a la parroquia viguesa pero su carácter no le permitió cumplir cuando el terreno comenzó a empinarse. Con todo, la clase de su pierna izquierda y su capacidad de remate al llegar a las inmediaciones del área rival serán recordadas por la afición de Balaídos casi tanto como los goles de su compañero Baiano. Sin lugar a dudas, una dosis de garra charrúa hubiese convertido a este uruguayo en un futbolista mucho más importante de lo que finalmente fue. Condiciones técnicas no le faltaban.