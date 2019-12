Cádiz CF - CF Villanovense: Una victoria para seguir arriba

El Cádiz CF se mide este domingo a las 18:00 (VAVEL.com) al CF Villanovense en el Ramón de Carranza. El partido, correspondiente a la sexta jornada del Grupo IV de Segunda División B, estará dirigido por el David Gálvez Rascón que con esta temporada suma ya siete en la categoría de bronce del fútbol español. En la presente campaña, los encuentros pitados por el trencilla madrileño han finalizado con una victoria local y otra visitante; en cuanto a ambos equipos, Gálvez Rascón ha arbitrado en siete ocasiones al conjunto cadista en las que han conseguido cuatro victorias, un empate y dos derrotas. Una de las victorias fue contra un CF Villanovense al que el madrileño dirigió en dos partidos más, aunque en esta ocasión terminaron con empate.

El equipo gaditano se encuentra en quinta posición en la tabla con nueve puntos. A pesar de que haya hecho un fortín de su estadio, consiguiendo los seis de los seis puntos posibles, fuera de casa los de Claudio Barragán no conocen otro resultado más allá del empate, ya que los tres encuentros disputados han terminado con dicho marcador, a cero contra Recreativo de Huelva y a uno contra Granada CF B y Marbella FC. Como local, los amarillos han goleado por cuatro goles a dos al FC Cartagena y tres a cero al Algeciras CF.

Los de Julio Cobos, con un punto menos que los cadistas, se sitúan en la séptima plaza con un balance de dos victorias (dos uno frente a la UD Melilla y uno a cero frente al Linares Deportivo), dos empates (a uno contra el Real Murcia y a uno contra el CD San Roque de Lepe) y una derrota (cero a dos frente a La Hoya Lorca). Al igual que el Cádiz CF el conjunto serón ha sumado dos empates en sus partidos lejos del Romero Cuerda. Mientras que los gaditanos son los más goleadores en casa con siete goles habiendo recibido tan solo dos, los de Villanueva de la Serena han anotado dos goles y han encajado otros dos.

En las horas previas al encuentro han comparecido en rueda de prensa tanto el técnico cadista como varios jugadores de la plantilla. "Es uno de los equipos más difíciles de la categoría", decía Claudio Barragán sobre los verdiblancos, al mismo tiempo que aseguraba que para ganarles deberán "estar muy lúcidos y con las ideas muy claras" además de "mover rápido la pelota".

Por otro lado, Salvi, uno de los protagonistas del encuentro por su pasado en el CF Villanovense, afirmó que su antiguo club "es un equipo compacto y aguerrido", y avisó: "Si no estamos enchufados por el balón, el rival nos puede complicar y darnos algún susto". "El pasado año estuve allí y eso me ayudó mucho. Estuve muy contento y me trataron muy bien, además sufrí una lesión importante y estuve dos meses de baja", recordaba el extremo sanluqueño.

También aparecieron ante los medios un jugador de cada línea. Cristian Márquez comentaba que están "tranquilos" porque "los resultados llegarán tarde o temprano"; "debemos lograr en casa la confianza del año pasado para ser muy difícil de batir en el Ramón de Carranza", declaraba Jon Ander Garrido. Güiza por su parte hacía balance tanto a nivel individual como colectivo de lo que va de temporada y reconocía que "hasta que no se cumplan las primeras quince jornadas no quedará claro" la igualdad existente en el grupo IV; "siempre está ahí animando y dándolo todo", concluía el delantero amarillo refiriéndose a los aficionados cadistas.

Altas y bajas

Según ha declarado Claudio Barragán en la rueda de prensa previa al encuentro entre ambos equipos, "Juanjo no va a llegar al partido, Pol Ballesté está con molestias y Cristian Márquez sale de molestias en el abductor", por lo que tendrá que introducir cambios no solo en el once que salte al verde del Ramón de Carranza sino también en la convocatoria; Cristian Márquez consideraba que podrá estar "disponible", aunque en el caso de que no, el ya recuperado Mantecón podría ser uno de los candidatos para ocupar el lateral diestro cadista. La buena noticia ha saltado cuando el Cádiz CF desde su página web anunciaba la llega de Luis Pavez, último fichaje veraniego, el próximo lunes, ya que debido a problemas burocráticos no había podido unirse a las filas gaditanas.

Julio Cobos no podrá contar ni con Jairo ni con Carlitos ni con Zafra, quien se incorporara el pasado mercado estival al Cádiz CF pero que terminaría saliendo al final del mismo verano dirección hacia el conjunto pacense, ya que arrastran molestias. El que si que estará será un viejo conocido de la afición gaditana, el delantero extremeño Juanjo, que militó en el conjunto gaditano durante la temporada 2011/2012 anotando diez goles en treinta y cuatro partidos.

Antecedentes

El último encuentro entre el Cádiz CF y CF Villanovense en el Ramón de Carranza se produjo en la jornada número treinta y siete del pasado curso y acabó con victoria local por dos goles a cero gracias a los tantos conseguidos por Jon Ander Garrido y Juan Villar, ambos ya en la segunda parte.

Las estadísticas favorecen al cuadro andaluz que en los seis enfrentamientos ha conseguido ganar un total de cuatro, ganando los tres partidos en casa y cediendo tan solo dos derrotas en el Romero Cuerda por un gol a cero.

Posibles onces