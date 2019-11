Sporting de Gijón - Real Betis: puntuaciones Real Betis, jornada 6

Victoria de peso la del Real Betis en Asturias. El cuadro de Pepe Mel ha vencido por 1-2 a un combativo, como siempre, Sporting de Gijón. Los de Abelardo empezaron golpeando con el tanto de Carlos Castro, que definió perfectamente tras un buen reverso ante Westermann. La primera mitad tuvo el color rojiblanco exclusivamente. A partir de ahí, los sevillanos se despertaron. Lavado de cara y remontada en menos de un cuarto de hora. Primero, Joaquín. El portuense se estrenó con la camiseta de las trece barras en su retorno tras rematar una buena dejada con la cabeza de Rubén Castro. El fútbol es de listos. Precisamente, fue el canario quien consiguió darle la vuelta a la 'tortilla' con un golazo marca de la casa. Duro chut de 'RC24' para certificar el primer triunfo de los béticos fuera de casa. Porque con ellos todo es mucho más sencillo.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C.: Sin Clasificar).

Pepe Mel

6 | Sorprendió, aunque no tanto, con la entrada de Álvaro Cejudo en la titularidad. Estuvo mejor de lo esperado, pero la mayoría sigue sin confiar en él. También fue un error colocar a Rubén Castro solo contra el mundo. Ahí no es tan bueno como siempre. Y, sobre todo, gran equivocación en su equipo a la hora de mostrar actitud. En Gijón, si no corres, pierdes. Eso ocurrió en el primer acto. Afortunadamente, Pepe Mel puede contar con un par de maestros en su plantilla. Joaquín y 'RC24' remontaron al inicio para dar una victoria de mérito. De las que saben mejor. Los cambios fueron acertados. Petros aportó, Jorge Molina colaboró y Xavi Torres no tuvo mucho tiempo de demostrar que en Gijón guarda buenos recuerdos. De menos a más. Si no se regalaran mitades, la película sería bien distinta.

Adán

8 | De lo mejor. Muy seguro en todo momento. El Real Betis tiene portero. Salvó una clara a Jony en la primera parte, con una mano para enviar la pelota al travesaño. En el gol de Carlos Castro, poco pudo hacer. En la segunda mitad, más de lo mismo. Tranquilizó al equipo, además de hacer algunas paradas de mérito. El Sporting de Gijón, guiado por Halilovic, fue un peligro. El croata tiene calidad para dar y regalar, pero Adán supo contrarrestar sus acciones. A balón parado, convincente. Bravo.

Piccini

6 | Ni fú ni fá. Que no es poco. Lo pasó peor en la primera mitad que en la segunda, con las constantes internadas de Álex Menéndez por banda. Lento en el repliegue, mejor en las subidas. Demasiado permisivo en determinadas situaciones, pero está cumpliendo. Su físico da para más. El italiano tiene la confianza de su entrenador. Si las lesiones le respetan, válido.

Bruno

7 | Correcto. Estuvo mejor que Westermann, aunque se complementaron bien. Como el equipo, mejor en el segundo acto. Ahí se mostró contundente, serio y sólido. Lo que todo central necesita. En el tanto encajado, más culpa tuvo el central alemán que el canario. En líneas generales, bien. El año pasado, marcó en el mismo recinto de cabeza. Esta vez no lo ha conseguido, aunque lo suyo es defender. Ha arrancado la temporada con ganas y saber estar. Toca continuar así.

Westermann

6 | Tiene mucha jerarquía y sabe demostrarla. Está sorprendiendo a propios y extraños con su buen rendimiento, con su confianza en todo momento. Esa experiencia la necesita el equipo en momentos como el de este domingo. Fue el principal culpable del 1-0, pues se marchó con demasiada facilidad Carlos Castro para definir con la misma tranquilidad. Los centrales están muy bien y el Real Betis lo está notando. Da garantías de buen jugador. A pesar de su edad, su función la cumple. Su error le impide una mejor nota. Bien, Westermann.

Varela

6 | Aseado. Metido en su rol. Vaya día para tener minutos en Primera División. Ha tenido que bailar con la más fea, un chico llamado Halilovic que no es más bueno porque no entrena más. Siempre encarando el croata, siempre atrevido y valiente con el último pase. Varela fue titular en Gijón, sustituyendo al lesionado Juan Vargas. Se atrevió a subir la banda, especialmente en la primera parte. En ese tramo, desde ahí nació el peligro del Real Betis. Si el peruano tiene competencia, será una buena noticia.

Dani Ceballos

5 | Hoy no tuvo su mejor día. Ni se mostró participativo, ni organizó un poco el juego ni puso ese coraje de partidos anteriores. Sigue sin renovar y la 'perla' de Heliópolis no está rindiendo como sabe. El Real Betis notó su escaso ímpetu en la primera mitad, donde tocó pocos balones y apareció por el área del Sporting de Gijón entre poco y nada. Fue el primer cambio de Pepe Mel, dejando su lugar a Petros. Sustitución lógica porque no estaba teniendo el día y el equipo necesitaba refrescarse. Tiene que mejorar.

Portillo

6 | Más de lo mismo. Sí participó un poco más en la elaboración del juego. Siempre buscando la parte derecha de Joaquín. Ahí es donde el Real Betis creaba peligro. El ex jugador del Málaga aportó equilibrio. Tiene talento. Esos pases interiores con sentido son de los que hacen daño. Disputó todo el encuentro, esta vez de titular. Tiene que jugar porque es distinto al resto, porque de sus pies sale la creación y porque el ataque no es igual sin Portillo. Eso lo ve cualquiera.

Joaquín

8 | Buen partido. Estuvo mejor que el pasado jueves ante el Deportivo Coruña, mostrándose más voluntarioso y valiente en sus recortes. En el primer tiempo, de ahí nació el peligro real del Real Betis. Y eso que no apareció en demasía. La segunda mitad no la pudo comenzar mejor, con un tanto de cabeza tras asistencia mágica de Rubén Castro. Vaya dos. Dejó su sitio a Jorge Molina, pues no podía más. Molestias musculares más propias del cansancio que otra cosa. Artista como jugador y persona. Un grande.

N'Diaye

7 | Ha arrancado bien la campaña. Participa, se muestra y corta balones. Ese es el verdadero N'Diaye. Es cierto que la única tarjeta amarilla del Real Betis la vio el centrocampista senegalés, pero ese físico y esa corpulencia es propia de un jugador de nivel. Si aprovecha su estado, puede ser importante. Se hace notar con su presencia en el centro del campo. Omnipresente.

Álvaro Cejudo

6 | Se esperaba menos. Hizo lo de siempre en los primeros 45 minutos. Entrar en escena poco, no ser protagonista y no marcharse ni de su sombra. El actor cambió de guion en la segunda mitad. De sus botas, curiosamente, nació el 1-1. Una recuperación en el ataque propició el empate. Centro medido a la cabeza de Rubén Castro que se la dejó en bandeja a Joaquín para firmar las tablas. Titular este domingo para sorpresa de casi todos. Confianza tiene. Competencia, poca. Es lo que pasa.

Rubén Castro

7 | Hace lo de siempre. Marcar. Asistir. Asistir. Marcar. Un futbolista de ese nivel merece el reconocimiento de todos. Primero, asistencia. Servicio de cabeza a Joaquín cuando lo más lógico era un remate a portería. No, el canario piensa más rápido de lo normal. Se la puso al portuense como mandan los cánones, sencillo y rápido. Para empujarla. Unos 10 minutos después, llegó el golazo del encuentro. Quizá, de la jornada. Pelotazo de Adán a la espalda de la defensa, gana la partida a la zaga sportinguista y define de primeras con un lanzamiento que entra por toda la escuadra. Así de fácil. Así de difícil. Así es Rubén Castro.

Petros

6 | Lo que hizo lo hizo bien. Salió en el 70' por Dani Ceballos y cumplió con su labor. Es lo que se le pide al medio brasileño. Con 1-2 en el marcador, dio un buen balón interior en aquella ocasión desperdiciada por Jorge Molina a puerta vacía. Fue suplente en Gijón, quizá por el error del pasado jueves que costó la derrota. Hoy sí estuvo correcto. Adaptándose poco a poco. Como debe ser.

Jorge Molina

4 | El único suspenso. No está bien y se nota. No solo por lo de hoy, sino por cómo ha comenzado la campaña Jorge Molina. Sigue sin marcar en Primera División. Y eso, para un delantero, supone un problema. Si a todo eso añades fallar una ocasión a puerta vacía, es para preocuparse. Hoy, suplente. El alcoyano no anda fino. Cuestión de atinar la puntería. Lo típico. Cuando entre el primero, entrarán los demás. Lo 'chungo' es estrenarse, claro.

Xavi Torres

S.C. | Jugó muy poco. De ahí el no valorar a Xavi Torres. Entró por Álvaro Cejudo en el 87', más para defender la renta que para otra cosa. Otro futbolista que tiene competencia, que no debe relajarse. El año pasado, curiosamente, marcó un golazo en este campo. Ese golpeo con la izquierda no se olvida tan fácil.

Árbitro: Martínez Munuera

7 | Tuvo un encuentro cómodo de dirigir. Pocas faltas, casi ninguna polémica. Vamos, lo que todo colegiado quisiera tener siempre. Solo enseñó dos tarjetas amarillas, una a cada equipo. Al final, más por la tensión de un marcador ajustado, recibió la bronca de la grada asturiana en varias ocasiones. Buena actuación.