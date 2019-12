De la Bella: ''Tenemos margen de mejora''

Alberto De la Bella, lateral izquierdo de la Real Sociedad, ha comparecido en la mañana de hoy ante los medios que han acudido al entrenamiento de la Real que ha sido en la ciudad deportiva de Zubieta. El catalán, de los 540 minutos, ha disputado 520. Se encuentra en plena forma, y ha sido preguntado que a ver si se encuentra cómodo jugando todo porque el equipo no está encajando goles: ''Es una competencia constante, yo no me puedo relajar porque si no Yuri va a estar ahí picando la puerta esperando su oportunidad. Pasa en todas las posiciones del campo, en el lateral zurdo igual, y yo voy a seguir en mi línea, a estar al 100% para que el míster siga confiando''.

Respecto al último partido que jugaron, frente al Athletic Club en Anoeta, ha dicho que el punto que lograron, ''sabe a poco'', porque jugaron en casa. Analizando el partido, ha añadido que fue un partido peleado: ''Se vio un partido con mucha fuerza, con mucha intensidad, igual con menos fútbol del que se esperaba, pero ambos tuvimos ocasiones para ganar''.

Rendimiento del equipo en Anoeta

De los nueve puntos (Sporting de Gijón, Espanyol y Athletic Club) posibles que han podido lograr estas jornadas cuando han jugado en casa, solamente han logrado dos (empates frente al Sporting de Gijón y Athletic Club, los dos con resultado de 0-0). Lógicamente, el equipo se hace más fuerte cuando juegan en casa, con el apoyo de su afición, pero se ve que la Real, en este comienzo, está logrando mejores resultados fuera de casa que en Anoeta. Respecto a esto, De la Bella ha tenido estas palabras: ''Pienso que hemos sido superiores en los 3 partidos que hemos jugado. Está claro que cualquier equipo quiere ganar en casa, porque es donde se hace fuerte. Anoeta ha sido nuestro fortín en los últimos años y lo va a seguir siendo, porque el equipo, una vez que sale al campo, se siente superior y con el apoyo de la afición al final se nota. No estamos preocupados porque si los rivales al venir aquí nos hubieran quitado la posesión o hubieran hecho muchas goles… pero ha sido al contrario. El equipo ha estado cerca de la victoria en los 3 partidos''.

'Caso Vela'

También ha tenido palabras sobre el rendimiento de Carlos Vela, que además, estuvo a punto de abandonar el equipo al recibir el verano pasado ofertas importantes de la MLS. En sus declaraciones, aparte de esto, dijo que aún no sabe ni él lo que pasara en enero. Ha dejado claro que el mexicano es uno de los pilares del equipo donostiarra, aunque no esté compitiendo a su nivel ideal: ''No estamos preocupados por su rendimiento, pero sí que es verdad que a la gente le gusta ver al Carlos decisivo que el año pasado y el anterior resolvía los partidos casi él solo. Este año no está encontrando la línea del gol, pero está trabajando muy bien para el equipo. Recuerdo el otro día jugadas de verle defender cerca del córner, pero ya sabemos que es el mejor jugador del equipo, un jugador especial para nosotros y cuanto mejor esté, mucho mejor. Pero por otro lado, no se le puede achacar el trabajo que está haciendo'', ha finalizado.