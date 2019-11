Rodri: "El equipo va de menos a más"

A pesar de llevar solo un gol en su cuenta particular, a Rodri se le veía satisfecho con su comienzo liguero pero aseguraba que: "Estaría más contento si llevase seis goles pero no estoy a disgusto porque estoy jugando, el míster, si cuenta conmigo, estoy a su disposición y, como he dicho, ya he hecho el primero y ahora que no pare" y afirmó que: "Es verdad que los de arriba somos los que tenemos que definir o terminar las jugadas pero los demás equipos también están en el campo, defienden, hacen su trabajo y no lo ponen fácil".

También habló sobre la falta de llegada del equipo: "La efectividad es buena pero hay que crear más tiros a puerta y en este último partido sí que es verdad que hemos mejorado con respecto a los partidos anteriores" y apuntilló que: "Este fin de semana creo que tuvimos mucha llegada pero no la suerte de cara al gol. No hay que preocuparse porque el equipo va de menos a más y lo importante no es como empieza sino como acaba y creo que poco a poco irá mejorando".

También sacó el lado positivo de las críticas que están llegando por parte de la prensa, ante la irregularidad del equipo, sobre todo en el juego: "Nosotros sabemos que la prensa siempre tiene que apretar y al final, si te lo tomas a bien, sirve para motivarte y a mí, como delantero, me sirve. Así que para mal no me afecta".

Y comentó las palabras de Óscar sobre cuál es el objetivo del equipo: "Tiene la razón ya que entrar en playoff da opción a subir a primera, que es el objetivo, pero si se sube directo, mejor. No renunciamos. Si renunciamos nos vamos para casa todos. Si es directo mucho mejor, si no el playoff" y concluyó que él, a pesar de ser nuevo y como contaba el salmantino ayer, no está nervioso: "Yo creo que no. Que no tengo ese nerviosismo. La semana pasada ya metí el primero, ya dije que no será el último y yo con eso estoy tranquilo porque sé que con mi trabajo van a llegar los goles porque siempre ha sido así desde que empecé a jugar al fútbol y por los goles estoy donde estoy".

El ex del Almería, entre otros, dijo que con tan solo seis jornadas disputadas: "Es pronto para decir el equipo favorito. Para mí, somos nosotros pero no tenemos que llevar ese cartel. Tenemos que hacer nuestra temporada, ganar todos los partidos que podamos y ya está". Y finalizó su comparecencia asegurando que: "Esta liga es muy larga y ahora es pronto para decir que un equipo está arriba o está abajo. Hay algún equipo que está abajo y en dos meses puede estar en ascenso directo. Ahora es pronto para decir si un equipo está bien o está mal".