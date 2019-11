Pepe Mel: "Sería importante ir al parón con tres puntos más"

Como cada viernes al mediodía, la puntualidad inglesa de Pepe Mel volvía a cobrar protagonismo. En sala de prensa comparecía para ser sometido a las preguntas de los periodistas congregados en la misma.

Vallecas, feudo difícil y de grato recuerdo para el míster capitalino: "Como todos los de Primera División. No hay ningún partido en Primera División, sea fuera o dentro, que no sea difícil. Venimos de sacar un buen resultado, el mejor posible. Vamos con la ilusión de repetir".

"Hay escasas probabilidades de que Joaquín juegue"

Siempre es bien recibido en la que fue su casa: "La gente me tiene mucho cariño y yo a los aficionados. Pasamos momentos difíciles durante los cuatro años que estuve allí, también conseguimos ascender al equipo entre todos. He vuelto tres o cuatro veces, es un partido bonito porque voy a mi ciudad, pero estoy centrado en el trabajo y en intentar que gane el Real Betis. Sería importante ir al parón con tres puntos más, nos daría mucha confianza. Nos centramos sobre todo en saber donde tenemos que ser más fuertes, conocer las virtudes del Rayo Vallecano y que prevalezcan las nuestras", subrayaba.

Joaquín y Ricky van Wolfswinkel están entre algodones y tienen complicado jugar en Madrid: "Hay bastantes dudas con los dos. Hoy no se han entrenado con el equipo. Vamos a ver mañana". En el caso del portuense, profundizaba: "Ahora mismo escasas porque empezamos por la propia confianza del jugador. Hasta hoy él mismo no la tiene. No sé si eso va a cambiar mucho en 24 horas. Mañana si no se entrena está descartado. Todo va a depender de cómo llegue él por la mañana. Quiere probar, vamos a intentarlo. A día de hoy lo tiene muy difícil".

Asimismo reconocía que su ausencia sería sensible: "Está claro que nos ha dado un plus de calidad en cosas que buscábamos. Tiene desborde, encima ya ha hecho gol y dio la asistencia en el partido contra la Real Sociedad. Es un jugador que interviene en todas las cosas positivas en el plano ofensivo. Si no puede estar, será una baja sensible para nosotros, pero debemos quejarnos ni mirar los que no estén. Si Joaquín no está, saldrá otro. Lo importante es que se recupere pronto. No le damos por perdido, vamos a esperar a mañana".

"Digard todavía tiene que mejorar"

En otro orden de términos, tuvo palabras para el rival: "Es un equipo que maneja bien el balón, que no le da miedo imponer su criterio de juego. En el Estadio de Vallecas le mete una intensidad alta a las transiciones cuando tiene la pelota y cuando la recupera. Tiene jugadores interesantes por dentro como Jozabed o Trashorras, un gran recuperador como Baena y jugadores por fuera como Bebé o Embarba que tienen desequilibrio. Tienen un buen rematador como Javi Guerra que les está dando goles. Además, recuperan a Tito, que es un buen jugador y Nacho está a buen nivel. Es un equipo de Primera División, que lleva en Primera mucho tiempo con el mismo entrenador. Se conocen todos, no cambian la identidad".

Digard no está al nivel pese a entrenar toda la semana con normalidad: "Se ha entrenado estos días, pero luego cuando el equipo se retira él hace trabajo extra. Sabe que lo tiene que hacer. Es un futbolista eminentemente físico, como le pase a Alfred N'Diaye y Xavi Torres. Son futbolistas que si no están al 100% físicamente bajan sus prestaciones y no están en su momento idóneo para jugar. Digard todavía tiene que mejorar".

Desde la capital de España apuntan que Dani Ceballos lo tiene hecho con el Real Madrid. Pepe Mel asegura que no ha recibido insstrucciones con respecto al de Utrera: "Todo lo que afecta a los jugadores del primer equipo son decisiones mías. No me meto en el trabajo de nadie, nadie se tiene que meter en el trabajo mío".

Por último, destacó que la línea a seguir es la imagen mostrada en la segunda mitad en Gijón: "Está claro y ellos lo saben. Cuando juegas en Primera División lo haces contra equipos que le meten mucha intensidad, el Real Sporting de Gijón lo hace por sus características y el Rayo Vallecano también lo hace por lo que supone jugar en Vallecas. Si no igualamos esa intensidad, estaremos fuera del partido y no tendremos ninguna opción de ganar. No es que yo se lo diga a los futbolistas, ellos lo vieron. En el descanso en Gijón hubo que recordárselo y ellos lo comprobaron. No hay otra forma de encarar un partido de fútbol que la de igualar la intensidad del rival. Si no lo haces y no metes intensidad al juego, no gana nadie, ni el FC Barcelona ni el Real Madrid CF".