Víctor: "En el vestuario no hay euforia, pero sí ilusión"

Víctor Sánchez atendió a los medios antes de comenzar el viaje a tierras granadinas, e inmediatamente después de dar a conocer la convocatoria de jugadores que formarán parte de la expedición. El preparador fue preguntado por dos nombres propios: "Jonás viaja con las misma posibilidades de jugar que el resto de sus compañeros. Le vemos físicamente y en condiciones de ser alineado cuando sea oportuno. Además también es polivalente". Y en el apartado de ausentes, Alberto Lopo. ¿Por qué?: "Tenemos 26 jugadores en la plantilla y mucha competencia. Cada partido requiere de un plan diferente y solo puede haber 18 jugadores en la convocatoria. Es la competitividad que hay en el grupo, que queremos seguir fomentando. No es por ninguna situación negativa".

"Aún no sabemos si habrá rotaciones. Los jugadores serán los primeros en saberlo" Siguiendo con el tema de la convocatoria, en la comparecencia se destacó el hecho de que solo haya en ella dos centrales puros. Víctor explicó también las razones de esta decisión: "Tenemos jugadores polivalentes en esa demarcación, no sentimos que haya desprotección en ninguna posición". Por otra parte, ¿habrá rotaciones como el día del Benito Villamarín?: "Los primeros que deben conocer eso son los jugadores. Aún no tenemos la decisión tomada, así que poco puedo decir al respecto. Todos los onces son difíciles de hacer porque el grupo está trabajando fenomenal".

El rival a batir en esta séptima jornada será el Granada, colista actual de la competición. Sin embargo, Víctor opta por no caer en el exceso de confianza en ningún momento: "La mala racha que está pasando el Granada no debe confiarnos, es un equipo peligroso que tiene grandes individualidades. Debemos prepararnos para cualquier plan que puedan utilizar". En caso de victoria los blanquiazules conseguirán la que sería su tercera victoria consecutiva, pero el míster del Dépor, fiel a su personalidad cautelosa, prefiere el ya famoso 'partido a partido': "Desde el cuerpo técnico preparamos el partido con la máxima ilusión. Si tenemos acierto tendremos la posibilidad de encadenar buenos resultados consecutivamente, pero no planificamos nada con eso en mente".

"Nuestro reto es el de conseguir los tres puntos cada domingo" Para terminar, el ex jugador del gran Dépor fue preguntado por un tema recurrente en las comparecencias de esta semana, fruto de la buena posición clasificatoria del equipo: "La palabra euforia no existe en el vestuario porque no hay ningún motivo para ello. Sí hay ilusión, y ganas de seguir trabajando, de seguir mejorando, ganas de crecer, de esforzarse, y de trabajar para el bien del equipo".

Sobre el mismo tema, continúa: "Esa ilusión que hay en la afición nos encanta. Pero que ese debate exterior pase al interior del equipo no debe ocurrir, no tenemos que distraernos con nada. Nuestro reto es el de ganar tres puntos cada domingo". Aprovechó además para elogiar a sus jugadores y al gran trabajo que hasta el momento están realizando: "Da gusto ver trabajar a los jugadores y da gusto escucharles. Ese ambiente unido es el que nos permite trabajar para crecer y mejorar. Todos ponen al servicio del equipo sus cualidades y talento individual. Nosotros estamos aquí para ofrecerles toda nuestra ayuda y que mejoren individualmente, pero para beneficio del grupo".