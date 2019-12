La cuadrilla zamorana del 'River' reta al Castilla

Si en las dos últimas temporadas bajo la batuta de Ángel Viadero el vestuario del Sestao River destilaba un inconfundible aroma cántabro, el nuevo proyecto verdinegro pilotado por Félix Sarriugarte parece haber dirigido su mirada a tierras algo más alejadas, convirtiéndose Zamora en el principal foco de trasvase de jugadores durante el pasado verano. Hasta cinco jugadores han cambiado el Ruta de la Plata por Las Llanas, siendo el esloveno Dejan Kurbus la avanzadilla de este desembarco masivo.

Dejan Kurbus, la potencia eslovena

En efecto el futbolista de 22 años natural de Murska Sobota, una localidad de unos 20 000 habitantes próxima a Austria y Hungría, se convertía allá por el mes de julio en una de las primeras incorporaciones sestaoarras. Formado en las categorías inferiores del NK Maribor, el club más importante de su país junto al Olimpia Lubljana a juicio del propio jugador, Kurbus debutaba a los 19 años en la Primera División de Eslovenia, defendiendo los colores del equipo de su ciudad, el NK Mura 05, y posteriormente del Zavrc, antes de recalar el pasado año en España gracias a la oportunidad que le brindaba el Zamora.

En el club rojiblanco completó 25 partidos de liga, 23 como titular, cifra que espera superar este año en Sestao, donde hasta la fecha ha jugado 3 de los 6 encuentros disputados. “Uno quiere jugar todo pero al final es el míster quien tiene la última palabra. Tenemos en el equipo futbolistas con mucha experiencia y calidad, y si quiero tener minutos necesito trabajar y jugar bien” declara Dejan, que se esfuerza por contestar en un mejorado castellano a nuestras preguntas: “Lo entiendo todo pero aún me cuesta expresarme al hablar.”

Defensa polivalente, ha venido ocupando el puesto de lateral derecho por los problemas físicos de Ander Gago, aunque reconoce que donde mejor rinde es en el centro de la defensa: “Ya antes en Eslovenia he jugado ahí, aunque mi puesto preferido y habitual es de central. Pero si quieres jugar tienes que adaptarte a otras posiciones que necesite el equipo.”

Kurbus afirma sentirse a gusto en nuestro fútbol: “Tenía ofertas de fuera de España pero yo quería seguir jugando en 2ªB, porque pienso que es una categoría que permite a los futbolistas jóvenes la oportunidad de progresar y llegar más lejos en nuestra carrera. La Primera División española es la mejor liga del mundo, y para un central como yo, que no soy muy alto, la forma de jugar aquí creo que me va mejor a mis características.” Además considera que su integración al River ha sido satisfactoria: “Me gusta esta tierra y la forma de vida. La gente me trata bien y creo que me he adaptado mejor que en Zamora, porque cuando llegué a España no sabía hablar nada, y ahora después de un año he mejorado mucho con el idioma y puedo entender bien las ideas que quiere transmitir el míster."

Kurbus: " En Zamora me presentaron casi como una estrella "

El jugador esloveno, fan de Piqué y simpatizante del Atlético de Madrid de su paisano Oblak – “por su estilo de juego agresivo, rápido y sin complicaciones” - apunta otras diferencias entre su anterior club y el River: “ En Zamora me presentaron casi como una estrella, y aquí en Sestao ha sido todo más sencillo, más natural. Se agradece esa falta de presión que ayuda a trabajar mejor aunque se queda, sobre todo, con lo positivo de volver a coincidir en un vestuario con gente como Rodri, Cristian o Dani Mateos.”

Jorge Hernández, el 'duende' de Sanzoles

Evidentemente falta en esa lista de exjugadores del Zamora Jorge Hernández, el talentoso centrocampista que abandonaba justo antes de la llegada de Kurbus el Ruta de la Plata con destino a Pucela. Tras una temporada en el filial del Valladolid, con cuyo primer equipo llegó a debutar, el ‘Duende de Sanzoles’ apostó por el cambio de grupo y de equipo para recalar en Las Llanas, donde “por casualidades del mundo del fútbol” - según su opinión – se ha reencontrado con algunos de sus excompañeros y amigos del Zamora, según él mismo recuerda: “Con Mateos he jugado desde que era niño, y con Cristian, aunque es más pequeño, también, de toda la vida.”

Jorge, que ha jugado en todos los partidos de liga, viene alternando en estas jornadas su participación como titular o desde el banquillo, y lo ha hecho indistintamente como extremo, mediapunta o incluso delantero referencia; un papel de comodín ofensivo que acepta sin problema: “A mí donde más me gusta jugar es por detrás del delantero, porque es donde hay más espacios y mejor me encuentro. Pero es importante la polivalencia de todos los jugadores y creo que no sólo yo sino la plantilla en general de este equipo la tiene.”

En el ámbito personal reconoce estar adaptándose incluso mejor de lo previsto a su nueva casa: “Por ejemplo siempre comento que desde que llegué aquí me avisaban de que iba a llover mucho, pero de momento sale todos los días el sol. Y es que excepto la tromba del partido del Portugalete, el resto de días se puede decir que no ha llovido.” Y en cuanto a su rendimiento deportivo, del que la afición espera mucho, confirma estar cada vez más cerca del nivel físico adecuado: “Ahora ya sólo falta un par de buenas acciones, un gol por ejemplo, para ir cogiendo la confianza, estaría muy bien. En Valladolid tuve bastante suerte en ese aspecto, conseguí muchos goles y espero que aquí sea igual. Si marco el sábado, se lo dedicaría, como habitualmente hago, a un compañero y amigo fallecido, Agustín.”

Jorge: "Si marco el sábado se lo dedicaría como siempre a Agustín"

El acierto de cara al gol es a su juicio, como para el del resto de sus compañeros de forma unánime, el principal problema del Sestao en este arranque de liga: “Quizás ahora no nos está entrando el gol pero creo que no tardará en llegar. Tenemos ocasiones, bastantes claras, pero no nos están entrando. Tampoco hay que obsesionarse. No pienso que haya indefinición en el estilo de juego, depende del rival, y unos días se necesita más de un arma, otros de otra, pero el equipo va por el buen camino.”

Rodri, un goleador sorpresa

Del mismo parecer que su compañero es Rodrigo Gutiérrez, ‘Rodri’, ex compañero hace dos años de Jorge en el Zamora, y otro valor del club rojiblanco a pesar de su ascendencia y formación futbolística vallisoletana: “Yo soy de Valladolid, y estuve jugando en las categorías inferiores del club y en el Tordesillas, pero fiché por el Zamora en su equipo juvenil de División de Honor, y también jugué con su filial antes de subir al primer equipo, así que se me podría considerar un canterano más.”

El ex del Zamora tuvo a bien repasar los factores que propiciaron su fichaje por el Sestao: “Tenía alguna oferta durante el verano, pero preferí esperar. Llego una propuesta del River, que suponía cambiar de aires y de grupo. Tratarse de un club histórico de Segunda B, que suele estar arriba y hace dos años sin ir más lejos fue campeón fue algo que me atrajo mucho, así como saber que ya habían firmado un par de compañeros de Zamora, algo decisivo para decantarme.”

El centrocampista, que debutó como verdinegro en el partido de la segunda jornada disputado en Sarriena,y que es uno de los cuatro goleadores del equipo, se estrenó como titular el pasado domingo ante el Rayo Majadahonda; “un debut agridulce” para el pucelano, “ya que supuso la primera derrota del equipo, pero que tienes que aceptar como cosa del fútbol.” Sin embargo a nivel personal no oculta su alegría, “porque estoy disfrutando de bastantes minutos, teniendo en cuenta que he sido de los últimos en llegar y no estuve en la mayor parte de la pretemporada con el equipo. Estos primeros partidos los veía más bien de adaptación al juego del equipo y a pesar de ello me veo jugando y participando bastante.”

Ante el cúmulo de bajas que se está concentrando en el puesto de mediocentro – Eneko Rubio e Izurza por lesión, y Cristian por sanción – y su utilización como jugador de enganche por detrás del punta, Rodri se sincera: “La verdad es que me encuentro cómodo en cualquiera de las dos posiciones, la temporada pasada jugué en ambas. Sí es cierto que en el centro del campo me considero mediocentro ofensivo, pero también me puedo adaptar a jugar de mediapunta. Lo que cuenta es ayudar para el equipo y que sea el míster el que decida dónde. Lo que sí que fastidia es tener que jugar por la lesión de un compañero: hace dos años yo mismo sufrí una que me dejó parado gran parte de la temporada. Esperemos que los problemas físicos vayan a mejor y nos respeten a partir de ahora, ya que en este primer mes hemos sufrido bastantes.”

Rodri: "Estoy jugando bastante a pesar de llegar de los últimos"

Sobre su adaptación al nuevo entorno, Rodri reconoce que además de la cercanía que le transmiten sus excompañeros, con el resto del vestuario y el cuerpo técnico hay idéntica sintonía, y desvela la ayuda extraordinaria que le ha supuesto tener familia paterna en Sestao. De hecho parece el único de los cinco que puede presumir de saber alguna que otra palabra suelta en euskera, más allá del “arratsaldeon” con el que se saluda a la hora del entrenamiento vespertino.

Cristian, un pulmón que se hizo esperar

Casi en las mismas fechas que Rodri, pero curiosamente sin ser oficialmente inscrito hasta el último día del mercado de fichajes, Cristian Salvador llegaba a Las Llanas. Un verdadero “culebrón de verano” que afortunadamente para los intereses del jugador y del club vizcaíno se resolvía satisfactoriamente: “Cuando me fui del Zamora quedaba una semana y media para que se cerrara el mercado y estuve entrenando como uno más con la plantilla del Sestao, y jugué algún partido de pretemporada con el River, esperando que por fin la Federación diese el visto bueno a mi fichaje. Pues yo tenía con el Zamora una claúsula por la que si venía un equipo de superior categoría a reclamar mis servicios quedaba libre de mi compromiso con el club. El Zamora no lo entendía así, de forma que estuvimos moviéndonos a través de Federación y AFE, que finalmente, ya a última hora, me dieron la razón y pudieron solucionar el tema de mi ficha por el Sestao.”

A pesar del enredo Cristian no muestra ningún rencor ante su ex equipo, y al igual que dejaron patente el resto de sus compañeros de entrevista, reconoce seguir las evoluciones del Zamora esta temporada: “Yo le debo mucho al Zamora porque es el equipo que me dio la oportunidad de ser futbolista y jugar en Segunda B. Por mi parte mi relación con ellos es normal, y siempre miro por las redes sociales cómo van sus partidos. Ojalá vuelvan pronto a la categoría que se merece el club y la ciudad.”

A pesar de haber jugado en algún momento de central, como en la recta final del partido del Ebro, Cristian se define a sí mismo como un mediocentro con llegada al área. A pesar de su condición de sub23 y de la gran competencia en el puesto que ocupa, parece gozar de la máxima confianza de Sarriugarte, que le hizo debutar en la cuarta jornada de liga en La Roda. “Aunque mi ficha se tramitase el último día yo había llegado a Sestao en forma. En Zamora estuve entrenando bien, jugando varios partidos contra equipos de Segunda B. Era cuestión de trabajar más en lo táctico porque en el resto estaba al mismo nivel que mis compañeros.”

Mirando atrás Cristian nos confirma que su tempranero debut en la categoría de bronce, con sólo 17 años, se producía de la mano de Roberto Aguirre precisamente contra su actual club, el Sestao River. “Sí, es una casualidad. Me acuerdo perfectamente que ese día ganamos 2-0 y que marcó Jorge nada más empezar.” A pesar de su juventud – cumplirá 21 años a finales de noviembre -el benjamín de esta ' zamorana' acumula ya cuatro temporadas y casi 70 partidos en Segunda B, “una cifra que lucharé por seguir aumentando en este equipo. La verdad es que tuve bastantes ofertas de equipos de Segunda B, y muchos entrenadores me llamaron personalmente interesándose por mis servicios. La historia del club, el grupo en el que juega y, por supuesto, los compañeros que me iba a encontrar en el vestuario me hicieron decidirme por el Sestao y no estoy arrepentido.”

Cristian: "Debuté en 2ªB con 17 años contra el Sestao"

Y es que Cristian, como sus cuatro compañeros, parece adaptarse sin problema a su nuevo destino: “Por aquí se vive muy bien, residimos en una zona muy tranquila, la gente es muy amable y se puede decir que estoy casi como en casa,.” Palabras que suscribe Dani Mateos, su compañero de piso y último de los jugadores llegados en esta particular conexión entre Zamora y la localidad de la Margen Izquierda.

Dani Mateos, el último en debutar

Mateos, que era el último jugador de campo en debutar en liga con los de Sarriugarte, saltaba al césped del Cerro del Espino en los últimos quince minutos de partido, sin poder contribuir a evitar la primera derrota del conjunto verdinegro esta temporada. Sensación también agridulce para un jugador que recordaba cómo se producía su fichaje por el River: “Mi relación contractual con el Zamora terminó el día 31, nada más acabar la liga. Ellos quisieron renovarme pero no llegamos a un acuerdo. Cuando se lesionó Resines los compañeros que estaban ya en Sestao me dijeron que estaban buscando un lateral. Mi representante se puso en contacto con el club, y yo veía bien venir aquí porque iba a estar más arropado que en otros sitios, donde al llegar el último no iba a conocer a nadie y el proceso de adaptación sería más difícil. “

Sin duda el estrecho vínculo con sus compañeros ha resultado clave para que cristalizara su llegada a Sestao. “Con Jorge llevo jugando desde infantiles, y con Cristian hemos coindicido en juveniles y primer equipo, cuatro años me parece. Con Rodri han sido dos años, y con Dejan esta última temporada” resume Dani, que al tiempo reconoce el hándicap de su tardía incorporación: “Normalmente cuando llegas a un equipo nuevo necesitas un período de adaptación, y si no has hecho pretemporada pues te cuesta un poco más. Pero por lo demás muy contento con los compañeros que me han ayudado en todo.”

Y es que el último en llegar a la disciplina verdinegra tampoco escatima en elogios para los que le han ayudado en su proceso de integración a marchas forzadas: “Yo vine coincidiendo con el partido del Portugalete porque tengo amigos y conocidos por aquí, y el ambiente de fútbol que había en Las Llanas se mezcló con el gusanillo que yo tenía por jugar, y la verdad es que me sorprendió. También en el vestuario me he encontrado mucho mejor clima del que yo esperaba, por aquello de la veteranía de los compañeros y por mi llegada tardía, pero ha sido lo contrario. Ha sido un comienzo sobre ruedas incluso fuera del campo. Pensaba que el ambiente iba a ser más gris, y al contrario. La gente es muy sociable y te ayuda en todo lo que puede. Los primeros días por ejemplo recuerdo que me costaba ubicarme y tenía que preguntar mucho, y la gente me ofrecía ayuda sin ningún problema. “

El lateral zamorano reconocía que con tanto jugador oriundo de allí “este año, entre familia y amigos, estamos colonizando de verdinegro Zamora” mientras añadía palabras de recuerdo para su anterior club: “Han tenido un inicio difícil porque no es fácil adaptarse a la nueva categoría. Tengo allí varios amigos como Miguel, Aaron, Raúl…que me van comentando cómo va la situación. Ahora que están empezando a ganar yo creo que dentro de poco ya veremos al Zamora arriba en la tabla. “

En sus declaraciones a VAVEL Mateos confirmaba haber dejado totalmente atrás cualquier tipo de secuela relacionada con la lesión que le mantuvo apartado de los terrenos de juego la recta final de la pasada campaña: “Era la media hora del partido y noté un mal gesto en la rodilla. El doctor me dijo que estaba bien y que siguiera jugando pero yo notaba algo y le dije que no podía continuar. La rodilla se me empezó a hinchar y me hicieron las primeras pruebas, que me pusieron en lo peor. Después acudí a especialistas que me dijeron que era una simple distensión, que había que fortalecer la pierna para prevenir futuras secuelas, pero que no era nada del otro mundo. Hubo que seguir el tratamiento preceptivo y coincidió con el final de liga, pero si hubiéramos conseguido clasificarnos para el playout yo habría estado a disposición del míster para jugar.”

Mateos: "Entre familia y amigos, estamos colonizando de verdinegro Zamora ”

Por ello, ahora que se ve con opciones de entrar en el equipo, espera no hacerlo por la baja de algún compañero:” Será complicado ganarse un sitio en el once. Las lesiones son una cuestión de suerte, y como compañeros que somos espero que no sean temas graves y que ninguno vuelva a recaer. Remamos todos en la misma dirección y no es agradable jugar por ese motivo. Cuantos más estemos disponibles mejor irá el equipo. La competencia con los compañeros nunca es mala, porque te van a ayudar a dar lo mejor de uno para que el Sestao sume victorias. “

Una victoria a la que Dani no le haría ascos contribuir con un gol aunque no sea esa su especialidad. Un gol como aquel que consiguió para hacer historia con el Zamora hace unas temporadas: “Fue en el Helmántico, en el último partido de liga. Gracias a ese gol nos salvamos, y conseguimos estar los últimos diez minutos de partido con cierta tranquilidad. En lo que a mí respecta, me gusta subir al ataque, y cuando se pueda ayudo en esa labor, pero tengo claro que lo principal en esta posición es cubrir tu espalda y defender.”

'El mejor rival para la primera victoria en casa'

Sin duda, a menos de 48 horas del partido que les enfrentará en Las Llanas al Real Madrid Castilla, el objetivo común compartido por los cinco futbolistas del Sestao es conseguir la primera victoria en liga como local, que serviría además para desquitarse del sabor de la derrota ante el Rayo Majadahonda y engancharse a la parte alta de la clasificación. Todos insisten en que tarde o temprano el gol es una cosa que llegará, y como revela Kurbus, “se está trabajando en los entrenamientos la finalización de las jugadas.” Cristian, más triste que el resto por la tarjeta roja vista este jornada y que le impedirá medirse al filial merengue, subrayaba junto a Mateos la fortaleza defensiva del Sestao, mientras que Jorge y Rodri apelaban a la calidad de los delanteros de la plantilla verdinegra como Silas, Leandro y en especial Jito, el hombre-gol a quien mencionaban como uno de los jugadores claves si se recuperaba para el partido del sábado.

Mateos: " Aquí se piensa sólo en verdinegro y en ningún otro color. "

Sobre el aliciente extra que podía suponer la visita de un rival como el filial del Real Madrid a Las Llanas, Según Jorge Hernández “tratamos a todos los equipos por igual, pero sí que tenemos ganas de ganar ya en Las Llanas y de mirar más hacia arriba. Es cierto que ellos vienen de una pequeña mala racha de resultados y que teienen grandes jugadores,, pero el sábado no nos conformamos con el empate: tenemos que ganar el partido, y más jugando en casa.”

Rodri se expresaba en términos similares: “es un partido muy importante, ante un gran rival, y ¿qué mejor partido para regalarle la primera victoria a la afición que ante el Castilla? Sin embargo nosotros consideramos que aunque es un atractivo jugar contra el filial del Real Madrid saldremos a por el partido con las mismas ganas que contra cualquier otro.”

La presencia del propio Zinedine Zidane en el banquillo visitante tampoco distrae a los futbolistas del River, el sentir de Kurbus: “No juegas todos los días contra un rival así. y vamos a salir al 200% contra ellos. Puede ser que le pidamos una foto o un autógrafo, pero eso puede esperar a que termine el partido con los tres puntos a nuestro favor, o si no, para el partido de vuelta.” Las filias o fobias que el club merengue despierte en el seno del vestuario quedan para otra ocasión, tal como expresaba Dani Mateos: “De eso no se habla prácticamente en el vestuario: "Aquí se piensa sólo en verdinegro y en ningún otro color. " Nuestro objetivo es ganarle al Castilla y a ver si encadenamos una buena racha de resultados.”