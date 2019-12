Los 'sin minutos' de Jémez

Tras siete jornadas de Liga BBVA el técnico canario, Paco Jémez, ha tratado de repartir minutos- en medida de lo posible- a todos los jugadores, hay que tener en cuenta que la temporada ha empezado y en muchos equipos aún hay jugadores que no han disputado ningún minuto. La situación no es fácil en Vallecas ya que han llegado muchos jugadores nuevos, algunos de ellos desconocidos por completo para la afición rayista. Es por ello que hay un total de tres jugadores que aún no han debutado esta temporada con el conjunto madrileño. Estos jugadores son David Cobeño, Ousseynou Cissé y Zhang Chengdong, pero que no hayan debutado en este inicio de la competición doméstica es justificable.

Falta de minutos justificable

La situación en la que se encuentran estos jugadores es bastante razonable para la falta de minutos. En primer lugar esta el capitán David Cobeño, la alta competencia con Juan Carlos y Toño le impiden tener las oportunidades que quisiera a nivel personal. Otro factor que hay que tener en cuenta a la hora de ver sus estadísticas es su edad, el arquero madrileño tiene 33 años de edad y es difícil tener continuidad con esa edad. Aunque el portero titular tenga 35 años, pero a diferencia de Cobeño, Toño siempre ha tenido más continuidad temporada a temporada, aunque las lesiones no le impidan un rendimiento absoluto en todos los tramos de la campaña. A Cobeño también le ha acompañado el problema de las lesiones temporada a temporada, pero incluso le ha llevado a estar en ella como es el caso de la pasada campaña frente al Real Madrid.

Cobeño lleva sin tener una temporada regular- con muchos partidos jugados- desde la 2011/2012, coincidiendo con su marcha a Rumanía. Un total de 13 partidos, repartidos entre Liga y Copa del Rey dejan unas estadísticas que hablan por si solas en el perfil del capitán franjirrojo.

En la misma situación que Toño se encuentran dos de los fichajes del conjunto vallecano este verano, Zhang Chengdong y Ousseynou Cissé, jugadores inexpertos en la liga española. Ambos jugadores provienen de ligas extranjeras, la Superliga China y la Ligue 2 francesa. El salto de nivel ha influido en la alta competencia que presentan a la hora de rasgar minutos. Zhang, siendo un ídolo futbolístico en su país y titular indiscutible con su selección se ha convertido en el primer jugador chino de la liga española, pero esto no le ha servido para contar con minutos en Vallecas. En la misma situación está el jugador nacido en Malí, Cissé. El centrocampista africano no cuenta con experiencia en la élite de fútbol, ni siquiera de su país ya que llegó procedente de la Segunda División francesa. También es internacional con su selección, aunque al igual que en el caso de Zhang, sus selecciones tienen poco peso a nivel internacional ya que no participan en el mundial, solo en competiciones dentro de su continente.

Buscando un hueco

Aparte de estos jugadores, también hay otros tres que han contado con muy pocos minutos en los que va de temporada. Estos jugadores son Chechu Dorado, Luis Fariña y Miku Fedor. Al contrario que los anteriores estos sí son conocidos mediáticamente. Tienen experiencia en la comepetición española por lo que es bastante más peculiar encontrar la falta de minutos en estos efectivos. Podría encontrarse en el gusto personal del técnico canario o incluso en la forma física de los jugadores.

Dorado tan solo ha disputado cuatro minutos en lo que llevamos de competición, los disputó en el Ramón Sánchez Pizjuán, saliendo en el minuto 86 de encuentro por Roberto Trashorras. A pesar de los problemas que está teniendo el técnico canario en la parcela defensiva ya que las lesiones y las sanciones le están condicionando mucho a la hora de contar con efectivos, no ha servido para que el central tenga los minutos. El asentado en la titularidad, Zé Castro- aunque no le acompañen las lesiones-, el gran rendimiento del joven canterano de 'La Fábrica', Diego Llorente y la confianza depositada en el canterao vallecano, Amaya, hacen que el central zurdo se coloque como cuarto y último central.

La situación del argentino Fariña es diferente, llegó en calidad de cedido en el mercado de fichajes de verano por un equipo 'grande' si lo comparamos al del conjunto madrileño, el Benfica. La pasada temporada tuvo un brillo intermitente durante toda su estancia en Coruña. Pero a pesar de ello su fichaje fue casi necesario ya que en la mediapunta no se contaba con efectivos. El argentino tan solo tiene 54 minutos disputados esta temporada, repartidos en tres partidos- en ninguno jugó como titular-. A pesar de que Pablo Hernández está lesionado y no se cuentan con más efectivos en esa posición, el técnico ha decidido confiar más en Jozabed. El mediapunta aún no ha encontrado el estado de forma idóneo para entrar en los esquemas de su entrenador.

Por último esta el caso de Miku, el delantero de la 'Vinotinto', empezó jugando de titular ante su ex-equipo, el Valencia y jugando el siguiente partido ante el Celta de Vigo, aunque este no lo hiciera como titular. El venezolano acumula un total de 85 minutos repartidos en los dos primeros partidos de Liga BBVA. La ausencia de minutos se debe principalmente a la llegada de Javi Guerra, el experimentado delantero español está gozando un gran momento en Vallecas en lo poco que ha jugado, a esto hay que unir la confianza que deposita Jémez en un Manucho como revulsivo en las segundas partes. Aparte de no jugar, el delantero venezolano no suele entrar últimamente en las convocatorias. Su situación es semejante a la de la pasada campaña.

Esperar el momento

Jémez siempre suele dar oportunidades a todos los jugadores, para ello los jugadores deben seguir ejercitándose al máximo para que cuando llegue el momento realizar una buena actuación que convezca a su ténico. Esta oporunidad suele llegar en partidos de Copa del Rey o en rotaciones para dar descanso a los que llegan muy cargados a una semana donde se disputan dos encuentros. En esta situación se encontraban muchos jugadores la pasada temporada, como el propio Miku, que al final acabó teniendo más minutos de los que se esperaba.