Tocado, pero no hundido

La temporada no está siendo todo lo próspera que se esperaba a orillas del Pisuerga. Es cierto que el curso no ha hecho más que arrancar, ya que apenas se ha cumplido una sexta parte de los encuentros correspondientes a la competición de la regularidad en Segunda División. No obstante, las sensaciones no invitan al optimismo en el seno del conjunto pucelano, sobre todo teniendo en cuenta la falta de lucidez y de armonía que da la sensación que impera en la actualidad dentro del vestuario capitaneado por un Gaizka Garitano que ya empieza a ser algo cuestionado.

El míster blanquivioleta ya demostró durante su periplo en el Eibar su valía para gestionar un conjunto de fútbol, debido a que fue capaz de llevar al cuadro armero a la Liga BBVA y, posteriormente, conseguir que los guipuzcoanos permanecieran en la máxima categoría del deporte rey a nivel nacional, aunque fuera por los problemas económicos en los que se vio inmerso el Elche. Carlos Suárez, Braulio Vázquez, los jugadores y un gran sector de la parroquia castellana todavía mantienen su fe intacta en el entrenador bilbaíno, si bien es cierto que empieza a haber cierta tensión y malestar en la ciudad que vio nacer a Miguel Delibes como consecuencia de los malos resultados cosechados hasta la fecha por el Real Valladolid.

Los pucelanos acumulan por ahora nueve de los 21 puntos que ha habido en juego en el campeonato doméstico en la división de plata del balompié español, una vez que han sumado dos triunfos, tres empates y dos derrotas en los siete envites ligueros que han disputado en la presente campaña. Seis goles a favor y siete en contra resumen a la perfección el balance de los pupilos de Garitano hasta el momento en la Liga Adelante, lo que demuestra la falta de pegada e incluso de ocasiones claras de perforar el fondo de las mallas de la portería rival en cada uno de sus compromisos.

No es sencillo hacerle goles a los castellanos

También hay que reconocer que no es sencillo hacerle goles a los castellanos, pero el gran responsable de ello está siendo un Kepa Arrizabalaga que se está mostrando inconmensurable en el inicio del curso futbolístico 2015/16, tal y como pudo comprobarse en el choque del pasado domingo en El Alcoraz frente al Huesca. Los jugadores uniformados a rayas blancas y violetas sacaron un punto de su visita a tierras oscenses merced a una actuación inmaculada de su cancerbero, quien no pudo hacer nada para evitar el tanto de los aragoneses, el cual supuso un auténtico jarro de agua fría para el club presidido por Carlos Suárez, que deberá seguir esperando para lograr su primera victoria de la presente temporada lejos del Nuevo José Zorrilla.

Un Pucela muy mermado

Sin embargo, hay un tema que lleva coleando en el ambiente desde que el esférico echara a rodar de forma oficial en la capital de Castilla. El Pucela está teniendo muy mala fortuna en lo que alude al tema de las bajas, ya sea por sanciones, lesiones o compromisos internacionales de varios de sus integrantes de la plantilla. En un equipo de categoría media-baja, como es el caso del Real Valladolid, cualquier ausencia acaba siendo de relevancia, principalmente en una competición tan pareja, nivelada y equilibrada como es el caso de la Segunda División española.

En este sentido, el integrante de la expedición albivioleta que se lleva la palma es Alejandro Alfaro. El extremo onubense está recayendo continuamente de sus molestias, puesto que no está disfrutando de la continuidad que tanto necesita un deportista profesional para conseguir triunfar en la élite. El ex de Mallorca, Sevilla y Tenerife está viviendo un auténtico calvario con las lesiones a lo largo de su trayectoria deportiva, algo que no está siendo una excepción en tierras vallisoletanas. El '11' de las hordas dirigidas por Garitano sufre una avulsión musculo-aponeurótica del recto anterior del cuádriceps derecho, por lo que aún no es segura su presencia en el duelo del próximo domingo en el José Zorrilla contra el Real Oviedo.

Otro jugador que fue noticia la pasada semana en el envite celebrado en el Estadio El Alcoraz de Huesca fue Marcelo Silva, el central del Real Valladolid que había jugado todos los minutos de la Liga Adelante hasta dicho encuentro. El uruguayo se cayó en el último instante de la convocatoria con motivo de una fuerte contractura muscular, una lesión que le impidió ser de la partida en el encuentro ante los oscenses y que le hará ser baja de forma indefinida. El contundente zaguero blanquivioleta se ha estado ejercitando a un ritmo más suave que sus compañeros durante las sesiones de esta semana a las órdenes del cuerpo técnico castellano, aunque aún no se puede confirmar si estará a disposición del míster vizcaíno para la prueba contra los carbayones, al igual que ocurre con el caso de Alfaro.

Con la portería a cuadros

De todos modos, el tema central de debate a lo largo de esta semana en la capital del Pisuerga ha girado en torno a la portería. Ni Kepa ni Bruno Varela podrán jugar este domingo en el fortín pucelano frente al cuadro asturiano, dado que ambos han sido citados por sus respectivos combinados nacionales para defender los intereses de sus países en las citas internacionales que disputarán próximamente. El arquero cedido por el Athletic Club ha sido llamado por Celades para los compromisos que la Selección Española sub-21 deberá disputar para estar en el Campeonato de Europa 2017, dos duelos frente a Georgia y Suecia, ambos pertenecientes a la fase de clasificación para el torneo continental de selecciones.

Por lo que respecta a Bruno Varela, Rui Jorge, el preparador nacional de Portugal sub-21, ha convocado al cancerbero luso para los choques que su selección tendrá que jugar ante Hungría y Grecia para formar parte del selecto grupo de combinados nacionales que participarán en el Europeo de 2017, el cual se disputará en Polonia. Esto obligará a Gaizka Garitano a tirar de la cantera para reforzar la portería pucelana en el envite del próximo fin de semana contra los ovetenses, dado que no podrá contar con ninguno de sus dos porteros del primer equipo. Por tanto, Julio Iricibar y Dani Hernández serán los elegidos para defender los palos de la meta albivioleta, donde todas las papeletas apuntan a que será el primero de ellos el encargado de asumir la titularidad frente a los hombres de Sergio Egea, puesto que Julio está haciendo gala de su valía y de sus cualidades en el filial encabezado por Rubén Albés.

Esta situación tan anecdótica en la portería podría repetirse el próximo mes de noviembre, en concreto en el partido correspondiente a la decimotercera jornada del torneo de la regularidad en Segunda, una cita en la que los pucelanos deberán desplazarse hasta La Romareda para medirse al Real Zaragoza de Ranko Popovic. Mientras tanto, también conviene apuntar que Garitano no podrá alinear para el duelo contra el Real Oviedo a Johan Mojica. El colombiano ha sido llamado por José Néstor Pékerman para estar presente con el combinado cafetero en los dos siguientes partidos de la fase de clasificación para el Mundial de Rusia 2018, donde se enfrentará a Perú y Uruguay con la intención de seguir avanzando en su deseo de obtener uno de los billetes que le permita estar en la cita intercontinental.

Samuel regresará a la convocatoria frente a los carbayones

Por suerte, no todo son malas noticias para Garitano y los suyos. Después de cumplir dos partidos de sanción por la cartulina roja que vio en Los Pajaritos contra el Numancia, Samuel regresará a la convocatoria (y presumiblemente al once inicial) frente a los carbayones, un choque en el que seguro que pretenderá redimirse de lo ocurrido en tierras sorianas. Juan Villar ya volvió a estar disponible para los suyos frente al Huesca, si bien es cierto que tuvo que esperar su oportunidad en el banquillo, ya que el míster albivioleta se decantó por Mojica y Manu del Moral para ocupar los flancos de ataque de los vallisoletanos en El Alcoraz.

Muchas bajas, dudas y una enorme dosis de incertidumbre amenazan con hacer tambalearse todavía más los cimientos del que, a priori, iba a ser un proyecto sólido a la par que ilusionante. ¿Podrá el Pucela reponerse de estas adversidades y dar claras muestras de que es un firme candidato para pelear por el ascenso a Primera al finalizar la campaña?