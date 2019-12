Fayçal: "Me siento muy bien en Coruña"

Turno en la sala de prensa de Abegondo para una de las gratas sorpresas de esta temporada: Fayçal Fajr. El franco marroquí habló de la gran dinámica del equipo, uno de los temas habituales de las últimas comparecencias: "Tenemos que mantener este nivel, y podemos hacerlo porque somos un grupo genial con muchos jugadores de calidad. Si seguimos así creo que vamos a pasar un buen año, y no a sufrir como el año pasado. A mí no me gusta mirar la clasificación, pero queremos estar siempre arriba y trabajamos para ello".

Por otra parte, Fajr también habló de su situación particular en A Coruña, ciudad en la que dice sentirse "muy a gusto, aparte del fútbol", pero que abandonará en caso de que el Elche ascienda a Primera División: "No voy a mentir, miro los resultados del Elche porque también es mi equipo este año. Si ellos suben, toda la gente sabe que tengo que volver allí, pero de este tema no quiero hablar porque aquí me siento bien, veremos qué pasa al final, pero estoy 100% concentrado en el Dépor".