AD Alcorcón - SD Huesca: Prueba de fiabilidad en Santo Domingo

Mañana en Santo Domingo (17:00) se enfrentarán AD Alcorcón y SD Huesca en un examen recíproco a las capacidades de cada uno. La situación en que llegan ambos combinados es sumamente diferente. Los alfareros se ven en puestos de Play Off con trece puntos tras haber conseguido cuatro victorias en los siete encuentros disputados hasta el momento. Bilbao y Valladolid fueron las salidas que costaron las dos derrotas en el haber madrileño. El conjunto amarillo ostenta una cómoda tercera posición, a tres puntos del líder Osasuna y empatado con Numancia y Córdoba, equipos con los que ya se ha batido en duelo, con empate y victoria respectivamente.

La SD Huesca llega con solo siete puntos en la tabla

La pasada jornada el equipo alcorconero asaltó el Nou Stadi infligiendo una contundente derrota a un Nàstic que se había mostrado muy serio en los primeros compases de este campeonato. La SD Huesca por el contrario, llega en una situación de precariedad con solo siete puntos al igual que Llagostera y Almería, sumido en las posiciones de descenso. Los oscenses todavía no han ganado en su casa aunque sí supieron llevarse los tres puntos de Mallorca en su única consecución de los tres puntos. En la jornada séptima, el choque con los pucelanos en El Alcoraz dejó un contraste de sensaciones que se ha convertido en tónica general: desplegar un juego hilvanado que no se cobra la victoria a pesar del esfuerzo.

Los puntos se antojan necesarios para cada uno a pesar de la disparidad de dinámicas en que se ven inmersos ambos equipos. La AD Alcorcón tratará de aprovechar la inercia positiva para sellar un buen inicio que la posicione entre los candidatos a disputar el ascenso y la SD Huesca tratará de evadir las posiciones que lo llevarían de vuelta a la categoría de bronce del fútbol español.

Los alfareros con virus FIFA

El conjunto alcorconero demuestra su amplitud de miras y la calidad que atesora su plantel padeciendo esta jornada la ausencia de dos jugadores que habían sido fijos en los planteamientos del técnico Muñiz. Es el caso del meta Marko Dmitrovic y el defensa Djené Dakonam. El cancerbero ha sido convocado por primera vez con Serbia -absoluta- para la disputa de los últimos compromisos de la fase clasificatoria de la Eurocopa 2016. El central togolés es un fijo en las convocatorias con el país africano y no estará disponible para enfrentarse a los azulgranas. Será una baja sensible pues el zaguero había sido de la partida los siete partidos que llevamos de campaña. La ausencia del arquero balcánico abre la puerta a que, caprichos del destino, el portero Dani Jiménez tenga la ocasión de saltar al verde por primera vez esta temporada, y lo haga para medirse a su ex equipo, con el que consiguió el ascenso a la Liga Adelante el año pasado. Otro ex del Huesca, Josan, también milita en las filas de los madrileños aunque tendrá más difícil el reencontrarse con sus compañeros pues hasta la fecha no ha contado demasiado para su técnico.

La baja de Djené plantea un nuevo escenario para la defensa del Alcorcón

Los problemas que presenta el Alcorcón se concentran en la zaga. Muñiz deberá decidir la pareja de centrales que pone en liza ante la ausencia de Djené. Chema Rodríguez ha contado con la confianza del técnico pero sus problemas con los isquios en Tarragona no permiten aventurar hasta último momento si estará en condiciones de formar en el once. El otro central parece claro que será Fernando Román que es el único que resta en plantilla en plenas condiciones. Otra de las incógnitas es quién será el elegido para ocupar el lateral derecho. Nelson había ocupado la demarcación las primeras cinco jornadas pero ha sido el Fede Vega quien ha saltado al césped en los últimos dos encuentros. El lateral de origen caboverdiano ya se ha entrenado con el grupo en las últimas sesiones y todo apunta a su disponibilidad para el choque con los aragoneses una vez recuperado de sus problemas físicos.

El resto de líneas parecen ser una decisión fácil para el entrenador asturiano quien ha apostado siempre por los mismos seis futbolistas: José Campaña, Daniel Toribio, Víctor Pastrana, Óscar Plano, Alfredo Mayor y David Rodríguez. Es precisamente este último, el ariete manchego, quien representa la mayor amenaza para los rivales pues está de dulce con cuatro dianas en los siete partidos de arranque de la competición.

El Huesca a por la machada y segunda victoria

Los altoaragoneses llegan a Alcorcón con la mesura de quien se sabe vulnerable ante el potencial demostrado por los amarillos pero con la confianza de saber que son capaces de desplegar un buen fútbol a pesar de la adversidad. Así lo ha reconocido el propio preparador alfarero en rueda de prensa quein apela a los suyos a no subestimar el potencial oscense.

Tevenet ha facilitado hoy la lista de jugadores que se llevará hasta tierras madrileñas: Leo Franco, Whalley, Aythami, Morillas, Tyronne, O. Ramírez, Samu, Ros, Bambock, Carlos David, Luis Fdez, Camacho, Íñigo Lopez, Machis, Mainz, Jonathan Moya, Fran Merida y Manolo. Se quedan fuera de la convocatoria Zaparain, Jesús Valentín, Figueroa, Carlos Calvo y José Gaspar. No hay ninguna baja sensible en las filas azulgranas así que lo esperable es que el técnico sevillano ponga sobre el tapete un once muy parecido al que consiguió el punto ante el Valladolid, si acaso con alguna incorporación de las que dieron mayor rendimiento al juego de su equipo.

La SD Huesca no ha perdido fuera de casa en lo que va de temporada

El Huesca no ha sido derrotado todavía en ninguna de las salidas que ha efectuado y en la última consiguió hacerse con la victoria en Mallorca. Mañana tratará de dar la sorpresa en Alcorcón aunque se presupone un partido más difícil que contra los bermellones que marchan colistas en la Liga Adelante. En el debe de los azulgrana está una mayor concentración e intensidad sin pelota y buscar una transición más limpia de balón entre la defensa y el ataque. Esta tarea podría encomendarse a Fran Mérida en detrimento de Íñigo Ros en el doble pivote. Mérida dio visos de mejora de la capacidad ofensiva y organizativa del equipo cuando el balón pasó por su zurda ante el Valladolid y ese buen hacer puede catapultarlo a la titularidad aun a pesar de las prestaciones defensivas que asegura Ros, tan necesarias en un compromiso como el que supone Alcorcón. La punta de ataque también plantea algún interrogante, Moya era la apuesta reciente pero Tevenet no dudó en retirarlo del campo y dar entrada primero a Mainz y luego a Luis Fernández para mejorar las opciones de gol.

Últimos enfrentamientos

Los encuentros entre oscenses y alcorconeros se saldan con el todo o la nada. Ningún empate entre ellos en el pasado reciente en la Liga Adelante. En la campaña 2010/11 el Huesca derrotó a los amarillos en las dos citas de la temporada por 3-1 y 0-1. Sin embargo, los azulgrana no saben los que es derrotar a los alfareros desde entonces:

Temporada 2011/12 ganó la Agrupación por 0-3 y 2-0; Temporada 2012/13: victorias amarillas, ambas por la mínima tanto en Santo Domingo como en El Alcoraz.

Posibles onces

