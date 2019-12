No pierde la sonrisa tras nueve meses de lesión

Hay un dicho que dice que "lo que no te mata te hace más fuerte". No será la primera vez que una lesión grave obliga a algún futbolista a retirarse. En el caso de Adrián Marín, una lesión en su rodilla le apartó del fútbol durante nueve meses. Pero este chico de 18 años está hecho de otra pasta, que tras una larga espera y una dura experiencia, ha vuelto con más ganas que nunca y se ha convertido en este arranque liguero en una pieza clave del Villarreal B.

“La verdad es que lo he pasado bastante mal. Las personas más cercanas a mí son las que realmente saben lo que sufrido, sobre todo porque no sabía cuál era el problema” comentaba Adrián Marín, que vuelve a sonreír tras esta dura experiencia. “Es una situación muy mala que no se la deseo a nadie. Lo he pasado mal, pero gracias al cuerpo médico del club y a la gente que me ha apoyado estoy superando este bache”.

El último partido que jugó Adrián Marín fue un 4 de diciembre de 2014. El Villarreal visitaba al Cádiz en el estadio Ramón de Carranza para el partido de ida de la cuarta ronda de la Copa del Rey, donde el Villarreal ganaría por la mínima (1-2). Además, este partido lo acabaría antes de tiempo ya que el lateral zurdo fue expulsado cuando quedaba media hora para el final. Pocos días después de dicho partido, Adrián Marín sufriría esta lesión que le dejaría nueve meses fuera, reapareciendo el pasado 6 de septiembre en la goleada del Villarreal B al Hércules (0-4).

Se aplicaron todas las medidas posibles para superar la lesión, pero las molestias en su rodilla izquierda no terminaban de desaparecer, por lo que se decidió operar al canterano a finales de mayo, saliendo todo según lo previsto: “Conforme pasan las semanas voy recuperando la forma y sobre todo las sensaciones. Después de tanto tiempo me cuesta, pero poco a poco estoy volviendo a recuperar mi nivel”, confesó Adrián Marín.

Para los más entendidos de la medicina, el lateral zurdo explicó los detalles de su lesión: “Me lesioné en la cara externa de la rodilla izquierda, donde se inserta el TCL, me rozaba un poco. Hemos tenido que recortar un poco el tendón y limar el hueso para que no rozar”. Pero todo esto ya es pasado, y Adrián Marín añade que “de momento va todo genial, poco a poco estoy volviendo a ser el que era antes de la lesión. Voy mejor de lo que esperaba después de tanto tiempo".

"No hay que obsesionarse con el ascenso"

Adrián Marín ha tenido que pasar por una dura experiencia que muchos futbolistas han tenido que superar. Sin ir más lejos, Sergio Asenjo ha sufrido tres lesiones graves en la rodilla, y siempre ha sabido levantarse y trabajar para volver a disfrutar de este deporte. Y esto es lo que ha tenido que hacer Adrián Marín durante todo el año: “Llevo jugando al fútbol desde los 5 años y nunca había tenido una lesión tan grave. Ahora estoy agradecido por volver. Lo veía muy lejos y ahora estoy volviendo a disfrutar del fútbol. Cuando no pasas por una lesión así no valoras la importancia de poder entrenar con normalidad. Gracias a Dios ya estamos dándole caña y estoy muy contento” comentó.

A pesar de ser una de las piezas claves del Villarreal B, Adrián Marín también entrena con el primer equipo. Piensa que el filial no debe obsesionarse con el ascenso. La temporada es muy larga y apenas van siete partidos: “El objetivo colectivo es ir paso a paso porque queda mucha Liga. Tenemos ambición, pero solo llevamos siete jornadas. Queremos ir sumando de tres en tres y si lo logramos estaremos todos muy contentos” declaró.