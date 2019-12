Saúl Ñíguez: "Ojalá todos nos convirtiéramos en Fernando Torres"

Llamado a ser uno de los pilares en los que se construirá el Atlético de Madrid del futuro, Saúl Ñíguez, que está ganando protagonismo esta temporada, repasó la actualidad del equipo colchonero, su situación personal y perspectivas de futuro en una entrevista para el diario Marca.

Pese a su juventud, el joven canterano ya muestra grandes dosis de optimismo, ambición e inconformismo: "Yo, al igual que el equipo, no me pongo objetivos", respondió al ser preguntado sobre si seguía la filosofía del partido a partido llevándola a un ámbito más individual. "Voy día a día, intento mejorar siempre y crecer, para ello me fijo en los grandes futbolistas que me rodean. Siempre quiero más y pido más".

Equipo con nuevas sensaciones pero las mismas metas

Saúl mostró consciente y comprensivo acerca del duro inicio de Liga, en el que se enfrentaron a Barcelona, Real Madrid y Villarreal, pero, aunque este momento complicado haya pasado, reconoce que, para el equipo, todos los partidos "son importantes" ya que los demás conjuntos se han reforzado bien y La Liga ha crecido: "Será una Liga muy igualada, cualquier equipo te puede hacer sufrir o ganar, habrá que trabajar bien para ir sumando puntos".

"Si cuando queden cuatro partidos para acabar, tenemos La Liga a tiro, vamos a ir por ella a muerte"

Además, reconoció que la fórmula del éxito colchonero pasa por jugar con "garra, actitud y corazón" por lo que, el Atlético de Madrid no va a cambiar su estilo a pesar de tener nuevos jugadores con "mucha calidad". La incursión de estos talentos no convertirán el sistema de juego en otro distinto, sino que lo mejorarán: "Hay transformación porque hay que saber cómo nos juegan, no perderemos nuestra esencia pero tendremos un poco más el balón porque los rivales nos suelen esperar atrás y, por ello, cada vez dejan menos espacios".

Respecto a los objetivos del equipo, añadió: "Pensamos solo en ir partido a partido, si luego tenemos cerca un título, iremos a por él. ¿Para qué te vas a marcar quedar tercero si despueés alomejor puedes ser primero? Hay que ir poco a poco, si cuando queden cuatro partidos para acabar, tenemos La Liga a tiro, vamos ir a por ella a muerte".

La competitividad llega desde el banquillo

El joven centrocampista, que ha disputado 5 partidos durante este curso, también halagó la figura de Simeone y de su compañero Godín: "Transmiten mucho entusiasmo, actitud y competitividad, contagian a todos y hacen que salgamos al césped con ansia de ganar, se nota la presencia de ambos siempre, es una parte fundamental del equipo".

Además, resaltó también la importancia de un entrenamiento duro: "Lo llevamos haciendo desde que llegaron (Simeone y su cuerpo técnico) y vemos que da resultados, siempre hay que pedir más y demostrar ganas para seguir mejorando".

Otro punto en el que el canterano agradece al técnico argentino es en la empatía que tiene con sus jugadores: "Siempre que he actuado mal, el no se lo ha tomado mal, sino que me ha entendido y me corrige, siempre le estaré agradecido porque es él quien me hizo debutar. Fue él quien me dijo la verdad cuando sabía que no iba a tener minutos y necesitaba salir cedido. Se ha portado muy bien conmigo y por ello estoy a muerte con él".

"Ojalá todos nos convirtieramos en Fernando Torres"

A pesar de su corta edad, Saúl Ñíguez tiene un sueño por encima de todo: "Si pudiera seguir en el Atlético durante toda mi carrera, firmaría un contrato vitalicio".

"Mi ídolo colchonero de la infancia es Torres. Fue el jugador que más ilusión me hizo conocer"

El centrocampista lleva los colores rojos y blancos pegados al corazón, motivo por el cual, el veterano delantero Fernando Torres es un espejo en el que mirarse: "Mi ídolo colchonero de la infancia es Torres, y fue el jugador que más ilusión me hizo conocer. Ojalá todos nos convirtiéramos en Fernando, aunque también se puede ver el buen trabajo de la cantera si nos fijamos en Koke, Gabi, Óliver, Mario Suárez y Manquillo".

Como referentes en el mundo del fútbol, Saúl no duda en poner a Steven Gerrard delante de todos. Además, tuvo palabras de elogio para Sergio Busquets, a quien definió como "el mejor del mundo" en su posición.

"¿El día más duro? La lesión de Leverkusen"

Analizando su momento personal reconoció que el golpe más duro de su carrera fue la lesión que sufrió en Leverkusen, ya que llegó en el momento donde tenía "más confianza" y se sentía "más a gusto". De los angustiosos momentos de aquel día destacó no sentir "ni brazos ni piernas" y recuerda no poderse mover durante varios minutos.

Sin embargo, todo eso ya es agua pasada y este curso, el centrocampista siente que será su año: "Esta temporada puede marcar un antes y un después en mi carrera, pero para eso tengo que trabajar mucho y aprovechar todas mis oportunidades".

Por último, cuestionado por si se sintió disgustado por no disputar el último derbi, aclaró: "No me fastidió no tener oportunidad, sino no lograr los tres puntos. Hay que pensar en el equipo, si no jugué fue porque el míster consideró que otros compañeros estaban más preparados". Además, reconoció recordar el derbi del Vicente Calderón del año pasado con mucho cariño por la victoria y por haber anotado el "mejor gol" de su carrera, que lo hizo de chilena.