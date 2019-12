Arribas: "Cada vez me veo mejor, con más confianza"

Turno para Arribas en la sala de prensa de Abegondo, en la que el defensor trató diversos temas de la actualidad blanquiazul, como el próximo rival liguero. El ex del Sevilla habló muy bien del Athletic, destacando sobre todo una gran virtud: "Tienen gente que maneja muy bien el juego aéreo, sobre todo Raúl García. Tendremos que estar muy atentos. Empezaron pronto la temporada con partidos importantes, a lo mejor por eso no empezaron todo lo bien que hubieran deseado, pero tienen jugadores con mucha calidad. Aduriz está cada vez mejor con el paso de los años, es uno de los delanteros referencia de la Liga".

Como no podía ser de otra manera, Arribas le dedicó unas palabras al buen hacer actual del conjunto coruñés: "El equipo prepara todos los partidos con muchas ganas durante toda la semana para sumar lo máximo posible. La posición es anecdótica, pero cuanto más sumemos más cerca estará la salvación. Mantener una sexta posición es complicado por el nivel de los competidores, además hay equipos que no han arrancado muy bien y que seguramente quedarán más arriba". También habló de la diferencia entre la dinámica del Dépor fuera de casa y en Riazor: "Fuera estamos muy bien, eso es importante para nosotros, y en casa el único partido en el que no puntuamos fue el del Sporting, pero somos realistas y sabemos que todos los partidos son diferentes".

Sobre las rotaciones con Alberto Lopo, el central mostró comprensión: "Yo he jugado cinco partidos, me gustaría jugar todos, está claro, pero estoy aquí para hacer mi trabajo y es el míster el que decide, no tiene que dar ninguna explicación a un jugador para cuando le pone y para cuando no".

Para concluir su comparecencia el central habló un poco sobre su situación personal, tras un año en Nervión en el que jugó escasos minutos. ¿Qué sensaciones tiene a día de hoy sobre su estancia en Coruña?: "Poco a poco he ido ganando confianza al ir jugando partidos. Cada vez me encuentro mejor, y lo importante es que el equipo está logrando hacer buenos partidos".

La anécdota de la rueda de prensa ocurrió tras ser preguntado Arribas sobre el incidente de la semana pasada, en la que se veía obligado a abandonar el entrenamiento por un supuesto esguince: "No sé quién diría que tenía esguince, pero esa tarde estaba ya jugando contra el Fabril. Fue un susto y decidimos no arriesgar, no fue más que eso. No sé quién sacaría esa noticia pero era errónea. Si fue el Club se equivocó, como pudisteis ver esa tarde ya estaba entrenando".