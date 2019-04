Miguel Rivera, sobre el encuentro de Copa: "Es para volver a crecer como equipo"

Miguel Rivera seguirá, de momento, dirigiendo desde el banquillo a la Unión Deportiva Almería. Al menos lo hará un encuentro más, el que disputan los rojiblancos este miércoles ante el Gimnàstic de Tarragona, correspondiente a la tercera ronda de la Copa del Rey.

El malagueño dio la rueda de prensa previa a dicho encuentro este martes en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Sobre el choque comentó: "Se lo he explicado a los chavales. Vamos a compensar un poquito en las cargas. Mañana va a jugar Julián Cuesta, Antonio Marín, Pozo, Cristian... en fin todos lo que no jugaron el domingo".

El entrenador, oficialmente del filial, ha ensayado con cinco jugadores del "B". Al respecto comentó: "Se entiende que van a venir compañeros del filial a ayudar. Pero como máximo podemos tener cuatro".

"Tenemos que mejorar cuando tenemos el balón".

Su intención en el encuentro de Copa será la de seguir avanzando: "Vamos a procurar seguir creciendo en la línea de trabajo que nos hemos marcado. Tenemos que mejorar cuando tenemos el balón. Ahí tenemos que sentirnos más seguros y tener menos ansiedad". Seguidamente añadió: "Vamos a empezar a trotar y a correr, seguro. El partido de mañana es para volver a crecer como equipo, para que todos los criterios nos lleven a la victoria. Una victoria siempre ayuda".

Sobre el rival afirmó tener buenos jugadores, pero sobre todo explicó la razón por la que juega con tanto desparpajo, como así se le ha visto al Nàstic hasta el momento: "Sinceramente, no sé si van a hacer tantos cambios como podemos tener previsto. Son uno de esos equipos que no tiene ninguna exigencia a nivel de presión, porque acaba de volver a la categoría y se desenvuelve con toda naturalidad. Quizás es eso lo que nos falta a nosotros".

La actualidad no es sólo la Copa

Los medios utilizaron su comparecencia para hablar, entre otras cosas, de la incertidumbre del entrenador que existe actualmente. Le preguntaron por si se sentía extrañadamente beneficiado, a losque respondió: "¿Extrañado? No me extraño ya de nada. ¿Beneficiado? No. No es un beneficio para un técnico trabajar en estas circunstancias. Yo lo hago porque me siento identificado con este club, porque le pongo toda la ilusión del mundo. Trabajamos mirando todos los días qué pasa a tu espalda". Prosiguió contando: "Trato de aislarme. Lo acepto desde el máximo respeto, porque entiendo cómo funciona hoy en día el mundo, pero procuro que, lo que es Miguel Rivera, dé todo lo que necesita en estos momentos el club y el equipo"

Aunque en Gerona su equipo no consiguió vencer, sí quiso quedarse con la parte positiva: "Sé que no hicimos los deberes como creo que lo podemos hacer, pero sí que es verdad que he notado un aura bastante más positiva, de crecimiento, y eso me agarra a seguir trabajando. Ellos (los jugadores) también me llenan de ilusión cuando vemos que podemos mejorar".

El sumar un punto a domicilio, el primero de la temporada, lo valoró de forma notable debido a la situación del equipo: "El otro día ya dimos un paso hacia adelante. El problema hubiera sido otra vez dar tres pasos hacia atrás. A ésto nos tenemos que agarrar. Es verdad que Duba jugó un poco forzado, Cuéllar y Michel no estaban... Sin excusas, pero la defensa iba como iba. En otras circunstancias, si en el minuto 3 nos ponemos 0-1 y en el aspecto psicológico estamos fuertes, no nos hacen gol de aquella manera".

"Hay que ordenarles en otra idea, otros caminos", comentó sobre los jugadores.

Confía en esta plantilla para cambiar la dinámica negativa y para ello él cree que hay que modificar algunos aspectos: "Hay que ordenarles en otra idea, otros caminos. La materia prima que tenemos es muy buena, pero no es una materia prima para arrasar en todos los campos, ni la nuestra ni la de nadie. Lo que tenemos son unos extraordinarios profesionales que si los encauzamos en el camino correcto nos van a llevar a muchas satisfacciones". Aunque matizó al final: "Hay que ir paso a paso".

Quiso resumir este inicio de temporada así: "En el fútbol, en la competición, no existe una solución exacta. En el fútbol hay que trabajar día a día. Es verdad que aquí se crea una ilusión, que por eso se crean tantísimos socios y tanta expectación, pero paralelamente no llegan los resultados". Prosiguió argumentando: "Se empieza a producir una fricción, que, normalmente, si llega pronto un resultado (positivo) se va calmando, pero, si no llega, aumenta y lo que es una fricción se convierte en una ruptura".

Finalizó la rueda de prensa aclarando uno de los detalles del encuentro en Montilivi, donde Fran Vélez portó el brazalete de capitán en lugar de Dubarbier. Explicó que fue una decisión tomada con precipitación: "Con toda sinceridad, fue una decisión sobre la marcha, que no hay que mirar más allá".