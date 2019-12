La Real Sociedad, equipo herido y en peligro de erupción

Vuelve la liga para el Atlético después de un parón de competición y unos últimos partidos muy turbios de los de Simeone. Dos derrotas ante Villarreal y Benfica, y un empate final ante el Real Madrid dejan una última sensación contrastada. A pesar de sumar un punto de los últimos 9, la remontada ante el máximo rival dejan al Atlético con la moral cargada. Con el desgaste de los internacionales, la recuperación reciente de Torres y la baja segura de Vietto por su operación de apendicitis, dejan a un Atleti debilitado para viajar a San Sebastián. La Real Sociedad pondrá a prueba el estado físico del equipo rojiblanco.

La Real Sociedad sigue sin encontrarse

El Atleti visita Anoeta en esta jornada ocho. La Real no pasa por su mejor momento y ello está haciendo ver un arranque muy pobre del equipo donostiarra. Los de Moyes solo suman 6 puntos, contando en sus estadísticas una sola victoria ante el Granada, en la noche del hat trick de Agirretxe. Tres empates sin goles y tres derrotas, la última en casa del Málaga, dejan un bagaje muy pobre en este inicio liguero. El equipo además deja tan solo 6 goles a favor lo que incrementa la preocupación de esta Real.

El equipo de Moyes sigue en un proceso de acoplamiento pero con unas ideas y esquema ya establecido. 4-2-3-1 con variantes en los puestos, repartidos entre varios futbolistas. En defensa forman Aritz y De la Bella en los laterales. Reyes esperará si Iñigo se recupera para saber quién es su pareja en el centro de la defensa. Illarra en el doble pivote es fijo, debatiéndose su compañía entre Pardo, Granero y un esperado Bergara. Arriba el buen estado de Agirretxe y la esperanza de recuperar al mejor Vela, dejan dos puestos en la segunda línea que posiblemente se repartan entre Zurutuza, Canales o Bruma.

Puntos fuertes

Illarramendi clave. La vuelta del mediocentro al equipo ha sido clave pese al mal inicio del conjunto donostiarra. El ex del Real Madrid le da un plus en el centro del campo. Si bien Illarra es fundamental en el inicio de las jugadas de ataque, se ha elevado a vital su función en las acciones defensivas. Su trabajo de recuperación y de cobertura ha sido elemental para minimizar los daños en este inicio. Su importancia ante Griezmann o Correa se agranda aún más y será una de las claves del partido.

Velocidad en el juego de tres cuartos. La falta de gol y los malos resultados no pueden empañar una de las mejores virtudes de este equipo. Cuando el doble pivote enlaza con la zona de medias puntas, la velocidad de combinación y elaboración sube una marcha. Canales, Vela, Zurutuza, incluso la integración a este juego de Agirretxe o Jonathas, le dan un ritmo vertiginoso al juego ofensivo donostiarra. Con ello intentará descolocar a una de las defensas más instruidas de Europa.

Puntos débiles

Falta de solidez. El equipo donostiarra no acaba de encontrar un amoldamiento en el once y no es capaz de completar el puzzle. Las primeras espadas no tienen designado un compañero fiable que acabe por dar continuidad al dibujo de la Real. El puesto de central, un puesto en el doble pivote y los integrantes de la media punta no se casan con ninguno de los jugadores probados hasta ahora y eso hace que el engranaje no responda como se necesita. El equipo está pagando esa falta de conexión, sobre todo en defensa, que hace ser a los equipos más sólidos. El Atlético, un equipo acoplado en demasía, puede hacerle daño.

El gol solo tiene un nombre. Ante un equipo tan trabajado defensivamente como es el equipo de Simeone, se necesita aprovechar la mínima opción para hacer gol. Y precisamente el gol es una asignatura pendiente de la Real. Hasta la cuarta jornada el equipo donostiarra no abrió la lata, y de los 6 que lleva el equipo, tan solo 3 valieron una victoria. Problema añadido al protagonista de esta suerte, que no es otro que Imanol Agirretxe. El ‘9’ txuri-urdin ha marcado 5 de los 6 goles del equipo, lo que refleja la poca variedad de goleadores y que centra en un solo futbolista el peligro.

El Atlético de Madrid deberá tener cuidado con…

Carlos Vela. El mexicano no está en su mejor momento. Illarra y Agirretxe son los jugadores más en forma, pero ‘Carlitos’ es el jugador que puede marcar las diferencias en un partido así. Se espera el momento que aterrice por fin, y en partidos de esta índole los grandes futbolistas se crecen. Es el jugador que puede marcar la diferencia en cualquier momento. Desequilibrio, velocidad, juego entre líneas, último pase, picardía, buen golpeo y gol. Pese a no estar en un buen momento, lo tiene todo y puede aparecer. El Atlético no puede perderle ojo ni en el césped ni en los despachos.