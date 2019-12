Lucas quiere "una victoria entre todos"

El atacante coruñés respondió a las preguntas de diferentes medios tras el entrenamiento que realizó hoy con el resto de la plantilla para preparar el encuentro del domingo frente al Athletic de Bilbao.

Lucas, al igual que sus compañeros en anteriores ocasiones, quiso hablar sobre el parón liguero y lo que supone para el equipo: "Yo creo que nos da para preparar más tiempo el partido del Athletic que yo pienso que es un gran rival. Ahora también nos viene bien para desconectar un poco y asumir lo que hemos conseguido que es muy importante, los puntos que llevamos y la situación en la que estamos", comentó el jugador. Opina que la posición que ocupan en la clasificación es gracias al esfuerzo que han hecho y no cuestión de suerte aunque sabe que el objetivo es la salvación pero "la ilusión no me la quita nadie", afirmó.

El coruñés no dudó en calificar como un "gran equipo" al Athletic de Bilbao amplianque que: "No está obteniendo los resultados que merece pero viene de hacer un gran último partido, jugando un grandísimo fútbol. Uno de los históricos de la Liga española, un gran club aunque nosotros en nuestra casa tenemos que sacar los tres puntos". Respondiendo a un periodista que calificaba a Aduriz como viejo rockero, Lucas aclaró que: "De viejo no tiene nada. Aduriz es espectacular, un profesional como la copa de un pino, un grandísimo delantero. Su carrera es de admirar; también la de Raúl García y el Athletic cuenta con otros jugadores como De Marcos, al que admiro".

También hubo tiempo para hablar de Haris Medunjanin, quien en la noche de ayer marcó dos goles claves con su selección que sirvieron para entrar en la repesca que da acceso a la próxima Eurocopa. Lucas quiso opinar sobre su compañero de vestuario comentando que: "Es un magnífico jugador, a mí siempre me ha gustado. El entrenador pone a los que cree que son mejores para el partido, en este caso no cuenta con él pero está tranquilo, viene todos los días aquí, trabaja y está esperando su oportunidad", admitiendo que el bosnio se encuentra muy cómodo en la ciudad herculina y que tiene ganas de demostrar que es válido en el Deportivo. Lucas aseguró compenetrarse muy bien con sus compañeros y afirma no haber pilares intocables en la alineación.

El domingo se recupera el 'Día de las peñas', algo que Lucas festeja aunque opina el estadio lucirá igual de bien que en otras citas: "Yo creo que el estadio siempre ha estado bien, siempre nos han apoyado, han estado a las buenas y las malas, no cro que vaya a ser un día diferente, será como cada quince días, se va a llenar como siempre Riazor para animar al equipo y lograr una victoria entre todos". No cree el Deportivo tenga problemas en casa, afirma estar mejorando en todos los aspectos y confía en lograr los tres puntos esta jornada.