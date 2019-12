Representación blanquiazul por el mundo

Cinco jugadores del Málaga CF han estado disputando partidos internacionales con sus respectivos países. Mientras que algunos han cargado las piernas de minutos, otros no han jugado o vuelven lesionados de este parón por selecciones. También ha sido dispar la suerte que han corrido todos ellos en sus respectivos encuentros.

Roberto Rosales

Roberto Rosales ha sido el jugador malaguista que más minutos ha disputado. Esto será un hándicap para Javi Gracia, pues el jugador venezolano, además de jugar la totalidad de partidos en Liga con el Málaga CF, ha recargado sus piernas con los compromisos internacionales. Rosales es un fijo en el lateral diestro de La Rosaleda, por lo que una lesión motivada por esta carga de partidos sería una de las peores noticias para el equipo de Martiricos.

Los dos partidos de Venezuela en los que participó Rosales fueron oficiales, pues ambos servían como inauguración de la fase clasificatoria de las selecciones sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018. En el primer encuentro se midieron a Paraguay en el Centro Total de Entrenamiento Cachamay de Venezuela. Los paraguayos se impusieron 0-1 gracias al tanto de Derlis González a cinco minutos para el final. Ya en el segundo partido, la selección venezolana lo tuvo más complicado ante Brasil. 3-1 era el marcador que se reflejaba en el Estadio Castelao de Fortaleza. El doblete de Williams y el gol del veterano Ricardo Oliveira redujeron las esperanzas que había tomado Venezuela tras el gol de Christian Santos.

Así pues, 180 minutos en las piernas de Rosales y una gran decepción en su cabeza al ver como su selección perdía todos los puntos de este inicio de la fase clasificatoria.

Hachim Mastour

Menos tiempo ha jugado Hachim Mastour, que volvía a ser llamado por Ezzaiki Badou para representar a Marruecos. El joven jugador cedido por el AC Milan no disputó ningún minuto en la derrota marroquí ante Costa de Marfil 0-1 gracias al tanto de Doumbia a media hora del final. El otro encuentro fue el que se disputó en Agadir ante Guinea y que acabó en empate a uno.

Esta poca participación del centrocampista con su país se suma a la prohibición de la FIFA por la que no puede participar con el Málaga CF al ser demasiado joven para ser inscrito. El equipo costasoleño ya ha movido varios hilos para intentar llegar a un acuerdo y poder empezar a utilizar a uno de los jugadores con más futuro del fútbol mundial. Sin embargo, deben seguir esperando.

Egor Filipenko

La convocatoria del defensor con Bielorrusia era una de las que más sorprendía, pues no juega con Javi Gracia lo suficiente para ser llamado por el seleccionador bielorruso. Sin embargo, Khatskevich parece confiar en él más que el navarro por lo que sí le convoca para representar a su país. No obstante, tampoco ha jugado los dos encuentros oficiales que cerraban la fase de clasificación para la Eurocopa de Francia 2016. En el primer partido, disputado ante Eslovaquia en Zilina, el central no saltó al terreno de juego para formar parte de la victoria de su equipo 0-1 gracias al gol de Drahun. En el segundo encuentro, ni siquiera estuvo entre los suplentes al estar aquejado de un problema en el abductor de su pierna izquierda.

Filipenko vuelve lesionado de su convocatoria

Así pues, fueron sus compañeros los que empataron a cero ante Macedonia en un partido intrascendente ya que ninguna de las dos selecciones tenía opciones de pasar a la siguiente fase. De esta forma, pocos minutos y una lesión es lo que trae Filipenko a Málaga. Serán los doctores del club andaluz los que le realicen más pruebas para determinar el tiempo de ausencia en los terrenos de juego.

Ricardo Horta

El internacional Sub-21 con Portugal es, sin lugar a dudas, el más feliz de todos los jugadores que tuvieron que dejar Málaga. Ha jugado, 40 minutos exactamente, y ha ganado los dos encuentros de la selección lusa en el camino a la Eurocopa Sub-21 que se celebrará en Polonia en 2017. El primer partido fue ante Hungría Sub-21 en Portugal. El conjunto local se impuso 2-0 gracias a los tantos de Bruno Fernandes y Gonçalo Paciencia y sumaba así tres puntos más a su casillero.

Ya en el segundo partido, disputado ante Grecia Sub-21 en tierras helenas, los entrenados por Rui Jorge se impusieron 0-4 y conseguían de esta forma contar por victorias todos su partidos en el Grupo 4 y liderarlo de forma contundente. Aunque Ricardo Horta no ha podido anotar en ninguno de los dos partidos, ha jugado y ha cogido y mantenido el ritmo para estar listo para el encuentro ante el Valencia CF del próximo sábado.

Duje Cop

Otro que comenzaba feliz este periplo con las selecciones pero que no lo ha acabado de la misma forma ha sido el croata Duje Cop. Hacía bastante tiempo que no era internacional y ahora, tras serlo, no ha aprovechado su oportunidad. Su país se jugaba estar presente en la Eurocopa de Francia 2016 y Cop no fue de ayuda. Salió en el minuto 60 del primer encuentro disputado ante Bulgaria en tierras croatas. Sin embargo, antes de acabar, fue expulsado por roja directa. Aunque sus compañeros ya habían encarrilado el encuentro minutos antes, endosando tres tantos que supondrían la victoria, la expulsión del delantero no fue de agrado para ninguno de los presentes.

Por esta tarjeta, no pudo participar en el trascendental encuentro de su selección ante Malta. Era trascendental porque necesitaban ganar y que Noruega no lo hiciera ante Italia. Durante muchos minutos, los croatas ganaban, pero los noruegos hacían lo propio en tierras italianas. Sin embargo, los italianos dieron la vuelta al marcador y ratificó su victoria ante Malta por 0-1 gracias al tanto de Perisic. De esta forma, con cierto suspense, Cop volvió a salir contento tras la clasificación de los suyos para Francia 2016.