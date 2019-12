Benítez: "El Madrid tiene mentalidad ofensiva pero con orden, te meten menos goles"

El técnico del Real Madrid, Rafa Benítez, acudió al programa de 'Al Primer Toque' de Onda Cero donde habló sobre diversos temas relacionados con la entidad madridista. Como no podía ser de otra forma, la entrevista comenzó preguntándole al entrenador madrileño por la plaga de lesiones que acecha al equipo y que se ha visto incrementada con las convocatorias por selecciones - los últimos casos: Karim Benzema, Cheryshev y Luka Modric -; "tenemos muchas lesiones, pero por circunstancias muy claras. Que los aficionados estén tranquilos, hacemos un gran trabajo de prevención, pero jugamos dos veces por semana a mucha intensidad, tenemos muchos internacionales... No son tantas lesiones como las que dicen, a día de hoy cuento con nueve. No es lo mismo una lesión que una sobrecarga", comentaba al respecto.

"Me sorprende la cantidad de historias que se inventan, tenemos un vestuario muy bueno, me sorprendió la competitividad que tienen entre ellos, se pican por ganar todos los partidillos. La relación entre ellos es bastante buena, un ambiente muy bueno entre los jugadores, relajado y sano", declaraba Benítez tras la reciente noticia que especula con un desencuentro entre Cristiano Ronaldo y Gareth Bale. Siguiendo con ese tema concreto, el técnico aseguraba que "entre Cristiano y Bale no hay ningún problema", simplemente "en el Madrid se magnifica todo, a veces por envidia o para atacar"; "cuando están con sus selecciones les mando mensajes a todos los futbolistas. Cristiano estaba aquí, lo hemos tratado con absoluta normalidad, no hay ningún problema entre ellos", añadía.

También hacía referencia a las declaraciones del agente de Jesé asegurando que es imposible controlar aquello que se escapa de lo meramente futbolístico y confesaba su deseo de que al canterano canario le vayan bien las cosas en el equipo de Concha Espina. "Hoy bromeaba con Jesé. En el Madrid hay más ambiente 'futbolero' de lo que la gente piensa, pero no puedes controlar los entornos. Los entrenadores tenemos que controlar un grupo de profesionales pero no lo que dicen los representantes. Yo hablo con los futbolistas y cuando puede haber un conflicto, se soluciona. El Madrid es el máximo nivel. Quiero que Jesé lo haga muy bien, tiene calidad, y a la vez la suerte y dificultad de jugar en el Real Madrid", argumentaba.

"No tengo problemas con ningún futbolista de la plantilla, ayer me tiré un buen rato hablando con Cristiano. Tengo una costumbre que es pasarme a saludarles cuando se están tratando y le pregunto como están. Les saludo uno por uno. He tenido vestuarios más complicados que este. A veces han dicho que me he peleado con alguno. Todos los vestuarios tienen algunos que están más o menos contentos, que tienen mal día, mejor, y alguno puede estar peor pero no ha habido nada excepcional", afirmaba el míster merengue.

"A mi mujer estando en el Valencia, todavía a siete puntos del líder, le dije que íbamos a ganar la Liga. Y que algún día ganaría la Champions. También le he dicho que este Madrid puede ganar la Liga y muchos títulos", declaraba Rafa Benítez. Para conseguir títulos, una de las claves es marcar goles y en esa faceta parece no estar del todo acertado el equipo madrileño; "el Madrid tiene los mismos puntos que la temporada pasada a estas alturas. Solo nos está fallando la eficacia, nos hacen pocos goles y hacemos muchos. Y eso que no podemos contar con James ni Benzema... El problema es de eficacia", explicaba.

"En la temporada 2007/2008 hicimos el récord de goles. El récord goleador del Chelsea también lo hicimos en los meses que estuvimos después de Di Mateo. En el Nápoles también lo tenemos. La goleada más grande de la Champions, un Liverpool 8-0 Besiktas, conmigo de entrenador. El equipo que más tira a puerta en España es el Real Madrid. Defensivo y ordenado no son sinónimos. El Madrid tiene mentalidad ofensiva pero si tienes orden, te meten menos goles", aseguraba el madrileño sobre su estilo de juego. "Hamsik era el capitán del Nápoles, querían comprale y dije que no tenía precio. Siempre elogio a mis futbolistas, el Madrid es la mejor plantilla que he entrenado, diré que sí y sí", completaba.

"Cristiano ensaya las faltas y lo hace muy bien. Es una cuestión de tiempo para que entren sus goles, tenemos buenos lanzadores y él lo es, se conseguirá con suerte y trabajando y él hasta trabajando para ello". Siguiendo con Cristiano, el entrenador del Real Madrid afirmaba que pese a que el portugués empiece "en la banda", termina "en el área" porque tiene gol. "El que más ha peleado para que Ramos se quedara he sido yo. Tenemos problemas cero entre nosotros, es el capitán y un fenómeno y tiene que demostralo permanentemente", apuntaba.

"Ya en 3 febrero del 2006 fuimos a ver un Bolton - Southampton para poder ver a Bale. Cedimos a un jugador al Southampton pero no nos quisieron dejar a Bale. Luego intentamos comprarle, no pudimos. Sabemos de hace tiempo que es un gran jugador", declaraba el míster. Por otro lado también hablaba de la lesión sufrida por Benzema con Francia; "yo puedo controlar lo de mi equipo. Es mejor pregutarnos y les damos los datos de cómo están, nuestros preparadores físicos están en contacto permanente con los de las selecciones, pero no siempre", comentaba sobre el ariete galo.

Benítez declaraba que ya ha hablado con Benzema sobre la polémica desatada tras el derbi en el Calderón y le defendía afirmando que han "recuperado al mejor Benzema, al que muchos criticaban"; "lo estamos dosificando porque sabíamos que teníamos que cuidarle, no tengo problemas con él. Sabemos por qué lo hemos ido sustituyendo", señalaba. "En el Calderón tuvimos un 60% de posesión, nos faltó profundidad. Si conseguimos que el mejor Atlético tiene que hacer tres cambios a la desesperada y que no nos metan cuatro como el año pasado, algo habremos hecho bien. Controlamos todos los aspectos del partido, no por echarnos para atrás sino porque empezaron a sacar gente, animaron al público, se fueron para arriba...", argumentaba el técnico del Real Madrid.

"Indiscutible en el once solo es Cristiano, los otros tienen que competir por el puesto. Casemiro escucha mucho, tiene mucha habilidad para aprender pero tiene mucha competitividad al lado. Una de las primeras cosas que hice al llegar al Madrid fue preguntar por la posibilidad de tener a Casemiro", reconocía el míster. Por otro lado, decía que no le sorprendía el "alto nivel" de Keylor Navas a pesar de que ha realizado "muy buenas paradas" y tan solo han "encajado dos goles", lo que unido a que son "los máximos goleadores" implica que no son "amarrateguis"; "ya lo conocíamos del Albacete, es muy buen profesional, con la cabeza muy bien amueblada. Su mujer tiene una influencia muy positiva en él. Le dije que no se preocupara cuando se truncó su fichaje por el Manchester", completaba.

"Miro para poner al mejor once, no si hay canteranos o no. El Madrid tiene que tener a los mejores futbolistas y luego mirar el pasaporte. Si puedes generarlos tú, mejor que mejor", comentaba el madrileño. Precisamente de un canterano que en el pasado mercado estival se marchó del equipo merengue como es Iker Casillas, Benítez decía: "No hay que darle muchas más vueltas, tengo buena relación con él, pero tenemos a Keylor y a Casilla, y mi deber es que estén bien y contentos en mi equipo".

"Hace poco hablé con él y los dos sabemos que somos rivales pero eso no repercute en el respeto y el afecto que nos tenemos. Estando en el Liverpool, me fui a hablar con él y le convencí hablándole de fútbol con las piedras de un jarrón y un centro de mesa. Por entonces él no jugaba ni en el reserva del West Ham, algo increíble. Estuve a punto de ficharlo para el Nápoles y para el Inter", finalizaba Rafa Benítez su entrevista hablando de su relación con el jugador del FC Barcelona, Javier Mascherano.